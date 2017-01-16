World of Warships Ekibi 2017 Planlarını Açıkladı!

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Wargaming’in sevilen oyunu World of Warships’in 2016’daki performansını deyim yerindeyse “tam yol ileri” diye niteleyebiliriz.

Oyunu geliştiren ekibin yaptığı açıklamaya bakılırsa yapımcıların yeni yılda da yavaşlamak gibi bir niyeti yok. Geliştirici Günlükleri’nin yayınlanan son bölümünde ekibin 2017 için hazırladığı çılgın planları öğreneceksiniz. Oyuna hangi ülke filolarının ekleneceği, komutanların geleceği, grafik ve seslerde yapılan değişiklikler ve klanlar için hazırlanan sürprizler gibi pek çok detayı aşağıda yer alan videodan izleyebilirsiniz:

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