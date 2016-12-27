World of Warships’te yılbaşı görevleri başladı!

Yeni Premium gemi Graf Spee ve çok özel yılbaşı sürprizlerine hazır mısınız?

World of Warships yıl sonu maratonu başladı! Birbirinden hararetli görevlerin sonunda 6. Seviye premium gemi Admiral Graf Spee ve diğer birçok farklı hediye sizi bekliyor. Tek yapmanız gereken oyuna girmek ve bu heyecanlı görevleri yapmaya başlamak.

Ayrıca mevcut üç tip hediyeden birini seçip arkadaşlarınıza gönderebilir ve bir hediye zinciri başlatabilirsiniz. Gönderebileceğiniz hediyelerin içinden ne çıkacağı elbette sürpriz. Belki oyun içi para birimi olan dublon, belki Premium bir gemi, kamuflaj ya da sarf malzemesi, kimbilir?

Yılbaşı etkinlikleri özel sayfasını http://santa.worldofwarships.eu/ adresinden takip edebilirsiniz. World of Warships ile ilgili en son haberler için ise http://worldofwarships.eu adresini ziyaret edin.

Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun kaptanlar.

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