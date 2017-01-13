WWE 2K17, 7 Şubat’ta PC’ye geliyor!

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2K, ünlü amerikan güreşi oyun serisinin yeni oyunu olan WWE 2K17’nin 7 Şubat 2017’de PC için tüm dünyada satışa sunulacağını duyurdu.

WWE video oyunları arasından en geniş kadrosuna sahip olan WWE 2K17’nin PC versiyonu, PlayStation 4 ve Xbox One konsollarındaki versiyonlarla aynı oyun içi içeriğine sahip olacak. Oyuncular WWE 2K17 Standart Edition ve WWE 2K17 Deluxe Edition arasından seçim yapabilecek. Ayrıca bugüne kadar PlayStation 4, Xbox One için yayınlanan tüm WWE 2K17 DLC içeriği çıkış günü itibariyle PC için de mevcut olacak.

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