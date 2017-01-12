Xbox One S Minecraft paketi Türkiye’de!

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Microsoft’un yenilenen konsolu Xbox One S’ın Minecraft ile oluşan paketi Türkiye’de satışa sunuldu. Xbox One S’in 500 GB’lık sürümünü içeren özel pakette Windows 10 için Minecraft kodunun yanı sıra 13 farklı oyun ve çeşitli eklenti hediyeleri ücretsiz olarak yer alıyor.

Xbox One S ile 4k ve HDR desteği geldi

Microsoft’un Ağustos ayında dünya ile aynı anda Türkiye’de de piyasaya sürdüğü yeni nesil oyun konsolu Xbox One S’te 4k ve HDR (Yüksek Dinamik Aralıklı Görüntüleme) desteği bulunuyor. Önceki model Xbox One’a kıyasla yüzde 40 daha küçük tasarlanan ve eski konsollardaki güç ünitesini de cihazın içinde bulunduran yeni konsolun rengini Microsoft ‘’robot beyazı’’ olarak tanımlıyor.

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