Xbox’tan indirim yağmuru!

Microsoft’un bugüne kadar ürettiği en güçlü oyun konsolu Xbox, bahar aylarını yeni indirim kampanyası ile karşılıyor. 350’den fazla popüler oyunda inanılmaz indirimlerin yanısıra 1 TL’ye Live Gold üyelik fırsatı da sunuluyor. Bahar kampanyası 11-17 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.

Microsoft’un bugüne kadar ürettiği en güçlü oyun konsolu olan Xbox platformunda yer alan oyunlar bahar indirimleri ile uygun fiyat etiketleriyle satın alınabiliyorlar. İndirime giden oyunlar arasında Overwatch, For Honor, FIFA 17, Battlefield 1, Call of Duty: Infinite Warfare ve Titanfall 2 gibi popüler yer alıyor. İndirime giden oyunların tam listesini buradan ulaşabilirsiniz. Bunlara ek olarak Geriye Uyumluluk özelliği ile 35’ten fazla oyun daha indirim fırsatları içinde sunuluyor.

İnanılmaz Xbox Live Gold Tanışma İndirimi

İndirim kampanyasının bir diğer fırsatı ise Xbox Live Gold üyeliğinde sunuluyor. İlk kez Xbox Live Gold üyesi olacaklar ilk ay için 1 TL’ye abone olma fırsatı yakalıyor. Xbox ile ilgili bütün indirim kampanyaları 17 Nisan’a kadar devam edecek.



Xbox One S ile 4K ve HDR desteği geldi

Microsoft’un Ağustos ayında dünya ile aynı anda Türkiye’de de piyasaya sürdüğü yeni nesil oyun konsolu Xbox One S’te 4K ve HDR (Yüksek Dinamik Aralıklı Görüntüleme) desteği bulunuyor. Oyunculara kusursuz bir görüntü kalitesi sunan Xbox One S, Bluetooth özelliğine sahip yeni kumandası ile kullanıcılara hem konsolda hem PC’de harika bir kablosuz deneyim fırsatı sağlıyor. Önceki model Xbox One’a kıyasla yüzde 40 daha küçük tasarlanan ve eski konsollardaki güç ünitesini de cihazın içinde bulunduran yeni konsolun rengini Microsoft ‘’robot beyazı’’ olarak tanımlıyor.

