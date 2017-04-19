Yeni bir sınıf haberi de TERA’dan geldi!

Aynı Neverwinter gibi TERA da free to play MMORPG oyunları içindeki en başarılı oyunlardan biri…

Steam’e çıktıktan sonra uzun bir süre boyunca, Steam’de en çok oynanan F2P MMORPG oyunu olmayı başarmıştı. Oyun, ilk yıllarında da en çok oynanan MMORPG oyunları arasına girmeyi kolaylıkla başardı. Hala büyük bir aksiyona ve harcanmaya değecek tonla oyun saatine sahip olan TERA, yepyeni bir sınıfı daha oyuna ekledi. Valkyrie, oyunun on üçüncü sınıfı olarak yayınlandı.

Valkyriebir yakın dövüş sınıfı ve oldukça mobil bir yapıya sahip. Sadece kadın karakterlerde oynayabileceğimiz Valkyrie tamamen hasar verme odaklı bir sınıf olarak ön plana çıkıyor. Hedefler arasında seri geçiş yapabiliyor ve uzunca bir mızrak kullanıyor. Ayrıca hafif zırh giyen Valkyrie, Castanic ırkının savaşçı özelliklerini taşıyor. Valkyrie ile beraber TERA’nın ırk ve sınıf çeşitliği daha da arttı ve yapımcı ekip En Masse Entertainment’in TERA için ilerleyen günlerde daha fazla ırk veya sınıf çıkaracağını düşünüyorum.

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