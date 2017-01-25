Yeni Star Wars filminin adı belli oldu!

Gönderen - - Genel, Haber , , , , , ,
0

2015 yılında gösterime giren Star Wars: Force Awakens’in bu sene içerisinde gelecek olan devam filminin adı belli oldu.

Aralık ayında çıkacak filmin adı “Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi” olacak.

Disney’in açıkladığı isimden sonra ortalık karıştı. “Son Jedi” denilen kişinin Rey karakterimi yoksa Luke Skywalker’mı olduğu takipçiler tarafından internet ortamında oldukça tartışıldı. Bunun yanında ilk defa Star Wars logosunun kırmızıdan oluşması insanların dikkatini de çekti.

Filmin 15 Aralık 2017 tarihinde çıkması bekleniyor.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Resident Evil 7 çıkış videosu yayımlandı. Ölüm bizi kovalıyor! https://t.co/QmvtgFA1gc https://t.co/GJowIhTFAF
No70: Eye of Basir’i Harun Can Seslendirecek! https://t.co/6RZk52l4Ar https://t.co/ISl3B77zwz

Flickr