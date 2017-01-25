Yeni Star Wars filminin adı belli oldu!

2015 yılında gösterime giren Star Wars: Force Awakens’in bu sene içerisinde gelecek olan devam filminin adı belli oldu.
Aralık ayında çıkacak filmin adı “Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi” olacak.
Disney’in açıkladığı isimden sonra ortalık karıştı. “Son Jedi” denilen kişinin Rey karakterimi yoksa Luke Skywalker’mı olduğu takipçiler tarafından internet ortamında oldukça tartışıldı. Bunun yanında ilk defa Star Wars logosunun kırmızıdan oluşması insanların dikkatini de çekti.
Filmin 15 Aralık 2017 tarihinde çıkması bekleniyor.