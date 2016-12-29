Yılbaşına özel Tracer ve Emily Cosplay’i!

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Overwatch karakterleri olan Tracer ve sevgilisi olduğunu öğrendiğimiz Emily’nin mükemmel yılbaşı cosplay’i sevenleriyle paylaşıldı!

Geçtiğimiz günlerde Blizzard Tracer’ın eşcinsel olduğunu ve sevgilisinin de oyun karakterlerinden Emily olduğunu duyurmuştu…

Eh, haliyle bu durum oyunun en popüler karakteri diyebileceğimiz Tracer ve oyuncuları için büyük bir ilgi odağı oldu. Bu sebepten dolayı da karakterlerin Cosplay’inin yapılmaması düşünülemezdi bile. Fenix Fatalist (Tracer) ve Lei Radna (Emily) ile birlikte yapılan bu harika çalışmayı sizlere sunuyoruz.

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Yılbaşına özel Tracer ve Emily Cosplay’i! https://t.co/dzvTb4zoOV https://t.co/UYTsJdb7SX

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