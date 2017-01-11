Zula atağa kalktı!

Türkiye’de geliştirilen ilk ve tek MMOFPS oyunu Zula’da gelişmeler hız kesmiyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan güncelleme ile birlikte oyunun 15. haritası Gemi haritası oyuna eklendi. Espor cephesinde ise 3 aydır devam turnuva sezonunda büyük final öncesi ödüller arttırıldı. Gelişmeler bununla da bitmiyor, Youtuberlara özel yapılan yarışmada 10.000 TL ödül havuzu olduğu duyuruldu.

Zula’da bu hafta gündem çok yoğun. Oyuncuların bir süredir beklediği Gemi haritası sonunda oyuna eklendi. Haritadan kısaca bahsetmek gerekirse, orta ölçekli bir TDM haritası. Özellikle hemen aksiyona girmek istiyorsanız bu harita tam size göre. Gemi haritası ile birlikte çok yakında oyuna bir “Sabotaj” haritası da ekleneceği duyuruldu.

Espor alanında ise 3 aydır devam eden turnuvaların son ayağını bu hafta gerçekleştirecek olan Zula ekibi ödül havuzunu da arttırdı. Ayda iki kez düzenlenen müsabalalarda turnuva başına 5900 TL nakit para ödülü dağıtan Zula ekibi, büyük final öncesi son turnuvada 10.000 TL nakit para ödülü dağıtacağını duyurdu.

Zula’yı en iyi kim tanıtır duyurusu ile duyurulan “Youtuberlar Yarışıyor” etkinliğinde ise 10.000 TL ödül havuzu bulunuyor. Yarışmaya katılmak için 3-10 dakika arasında bir Zula videosu çekerek siz de büyük ödüle ortak olabilirsiniz.

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