Expeditions: Viking betasından izlenimler…

Viking olmanın zorluklarını bilmenin imkânı yok. Diğer taraftan -en azından- var oldukları süreç boyunca sorunlarına nasıl çözüm bulduklarını öyle ya da böyle biliyoruz.

İşte size sorun değil, çözüm üreten, taktik savaşların üst seviyesinde bir yapım.

Malumunuz Viking teması bir dönemler üzerinde pek de konuşulmayan bir konuyken, bugün popüler kültürün zirvesine yerleşmiş bulunuyor. Pek tabii bu duruma etki eden faktörlerin başında Vikings dizisi yer alıyor. Viking mitolojisi başlı başına büyük bir reklam sloganına dönüşmüşken, diğer bir taraftan temayı uzun yıllardan takip eden ekip, bambaşka işlere imza atmaya devam ediyor. Expeditions: Viking de aslında bu kültüre ziyadesiyle yakın olan bir grup tarafından geliştiriliyor. An itibariyle halen yapım aşamasında olan oyuna siz LEVEL okuyucuları için biraz daha yakından bakmayı düşünerek, erken erişimde yolumuzu bulmaya çalıştık.

Keşfet

Vikinglerin bilinen tarihe yaptıkları birçok katkı olmasına rağmen, en çok ürettikleri gemilerle birlikte çıktıkları uzun yolculuklar ön plandadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar artık Amerika kıtasını Christopher Columbus’un değil, Vikinglerin keşfettiğini ortaya çıkarmış bulunuyor. Expeditions: Viking de bir noktada Vikinglerin bünyesinde bulunan bu keşfetme mantığı üzerine kurulu bir yapım.

Oyuna girmeden önce kendimize özel bir karakter yaratmamız gerekiyor. Tıpkı birçok RPG oyununda olduğu gibi hali hazırda bulunan özellik ve yetenek puanlarını geliştirmek suretiyle kendimize özel bir rol biçiyoruz. Bu sayede oyunda birbirinden farklı sınıflar görmek mümkün oluyor. Warrior, Healer, Berserk, Rouge gibi değişik sınıfları Viking teması üzerinden deneyim edebilmek büyük keyif.

Başlangıçta yarattığımız karakter bir anlamda Viking Şef’i oluyor. İngiltere’ye ayak bastığımız andan itibaren de farklı bir macera bizi bekliyor. Vikingler sadece savaşan bir ırk değildi. Unutmamak lazım ki onlar aynı zamanda yetenekli tüccarlardı. Expeditions: Viking esnasında bu iki temadan birisini seçerek ilerlemek mümkün. Oyunumuz temelde, garip bir şekilde, kuş bakışı kamera açısını kullanıyor.

Uzun süredir böyle bir kamera açısı deneyim etmediğim için başlangıçta birazcık zorlansam da sıra tabanlı savaşlarda çok işe yaradığına şahit oldum. Oyun esnasında ana karakterimiz ve kurduğumuz ekip birlikte koşturuyoruz. Yani Heroes serisinde olduğu gibi ekibimiz tek bir karakterin içinde gizli değil. Savaşlar bir anda ortaya çıkıyor ve harita anında sıra tabanlı şekle dönüşüyor.

Herhangi bir yükleme beklemeden aynı harita üzerinden savaşa geçebiliyor olmak çok güzel bir dokunuş olmuş. Kullanılan tüm silahlar, olabildiğince gerçekçi tasarlanmış ve hemen hepsi çok can yakıyor. Oyunun başlarındaki bir karakter, iki okla rahatlıkla ölebiliyor. Silahların savaş mekaniklerinde oynadığı rol de görülmeye değer. Mızraklar gerçekten iki kare uzaktan saldırı yapabiliyorken, dev kalkanlara sahip karakterleri alaşağı etmek neredeyse imkânsız oluyor. Haritanın rastgele ortaya çıkıyor olması, önceden strateji yaratmayı bir hayli zorlaştırdığı için, içerisinde bulunduğumuz diyaloğun nereye doğru gittiğini iyi bilmek gerekiyor. Aksi halde kendimizi içinde bulunmak istemediğimiz bir durumda bulmamız mümkün…

Expeditions: Viking şimdilik güzel gözüken bir oyun diyebilirim. Özellikle RPG ve taktik strateji severler için ilgi odağı olacağına da eminim. Umarım oyun piyasaya çıktığında şu ankinden daha dengeli bir halde olur. Gerisini hiçbir şey olmazsa tema yürütür.

Beklenti: 4/5

Ertuğrul Süngü

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