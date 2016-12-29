Looterkings’i test ettik!

Goblin’leri nasıl bilirsiniz?

Sadece düşman olamayacak kadar tatlı ama bir o kadar da psikopat bu fantastik yaratıklar, Looterkings ile kahraman rolünü üstleniyor. Yani hayata biraz da Goblin penceresinden bakmaya hazırlanın!

Evet, bugüne kadar birçok fantastik edebiyat eseri ve de film, Goblin ırkını kötü ve pis şekilde resmetmiştir. Oysaki Goblin’ler göründüklerinden çok daha tatlı yaratıklardır. (Şimdi psikopat kim oldu?) Tek başlarınayken dünyanın en korkak yaratığı olsa da birkaç arkadaşı yanındayken üzerine atlamayacağı şey yoktur. Looterkings’in yapımcıları da Goblin’lerin yapılarını fark etmiş olacak ki kendilerini tam da anlattığım gibi tasvir eden bir yapım ile oyun dünyasına girmiş bulunuyorlar.

Daha çok daha çok!

Looterkings an itibariyle erken erişimde bulunan bir yapım. Tek kişilik oyun nedir bilmeyen oyunda, her şey online bağlantı üzerinden deneyim ediliyor. Oyunumuzda üç farklı Goblin modelinden bir tanesini kontrol ediyoruz. Goblinlerimiz kabaca, yakın saldırı, menzilli saldırı ve de büyü yapma gibi başlıklarda kendilerini gösteriyor. Dilersek oyunu tek başımıza da deneyim edebiliyoruz ama tüm mekanik dört kişiye ayarlı olduğundan en azından erken erişim süresince adam akıllı tek kişilik bir oyun modeli olacağını pek zannetmiyorum. Ha bir de olur da Looterkings’e bulaşırsanız, Avrupa sunucularının genelde boş olduğunu belirtmek isterim. Ayarlar menüsünden sunucunuzu Amerika yapıp bir daha deneyin…

Dediğim gibi Looterkings’de karakterlerin birbiri ile etkileşimini deneyim ediyoruz. Her Goblin’in ana saldırı modeli haricinde bir adet güçlü saldırısı ve bir adet de God-Ability dediğimiz özel bir yeteneği bulunuyor. God-Ability’ler gerçekten ismiyle münhasır bir güç sunuyor ve oyunu derinden etkileyebiliyor. Misal, menzilli silah kullanan Goblin, bu gücü kullanarak bir süreliğine gözden kaybolabiliyor. Yakın menzilden saldıran Goblin’se bir grup düşmanı geçici olarak sersemletebiliyor. Tüm güçlerin kombinasyonu sonucundaysa bambaşka senaryolar ortaya çıkıyor.

Oyununun genel yapısı tam da bir Dungeon Crawler. Yer altının en dip köşelerindeki Goblin’lerin tek amacı, bir şekilde Elven Queen’e ulaşmak. Bunu yapmak içinse karşımıza çıkan odaları tek tek temizleyip, içlerinde bulunan eşyaları yağmalayıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Her odanın kendisine has bir yapısı var. Kimi daha büyük, kimi daha küçük. Bazılarında çok fazla düşman var, bazılarında çok daha az. Yine de genel mantık, oda ne kadar büyükse o kadar çok düşman ve yağmalanacak hazine olması.

Hazineler her daim öyle sandıkta olmuyor. Etrafta bulunan kutular genelde bolca hazine barındırıyor. Hazine toplamanın ve düşman öldürmenin ana mantığıysa karakterimizi geliştirmek. Gelişim için önce en baştaki odada bulunan Goblin Merchant’a uğramamız gerekiyor. Burada yeterli yetenek puanına sahipsek, farklı ve ileri seviye eşyalar beğenimize sunuluyor. Malum, cepte para da varsa gelsin yeni gıcırlar…

Anlayacağınız Looterkings’de ciddi bir takım oyunu deneyim ediyor, ölmeden öldürmeye çalışıyor ve etrafı tam da bir Goblin gibi tavan ediyoruz. Böyle söyleyince çok hızlı bir oyunmuş gibi anlaşılsa da temelde Looterkings olması gerektiğinden çok yavaş bir yapım. Takım bir defa ölünce tüm oyunun baştan başlamasıysa ayrıca bir gaddarlık. “Şirin” grafiklerin de oyunculara ne derece hitap edeceğine emin olamadım. Looterkings kesinlikle ilgi çekici bir erken erişim oyunu ama tamamlandığı zaman nasıl bir hal alacak işte onu hep birlikte göreceğiz.

Beklenti: 3/5

Ertuğrul Süngü

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