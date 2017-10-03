Oyun dünyası GameX 2017’de buluştu!

İŞ BANKASI MAXİMUM KART’IN ANA SPONSORLUĞUNDA DİJİTAL EĞLENCE VE OYUN DÜNYASINI BULUŞTURAN GAMEX 2017’Yİ 150 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

GameX Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı, İş Bankası Maximum Kart’ın ana sponsorluğunda İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşti. Dijital oyun dünyasının en yeni oyunlarını, oyun tutkunlarını, fenomen Youtuber ve ‘streamer’ları, yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markalarını bir araya getiren bu fuarda İş Bankası Maximum Kart e-spor severlerle buluştu. 150.000’i aşkın ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşen GameX 2017 online fuar biletleri www.biletino.com’da İş Bankası Maximum Kart’a yüzde 50 indirimle satıldı.

Gençlerle ve genç profesyonellerle etkileşimi artırmak için League of legends (LoL) liglerinde yer alan 1907 Fenerbahçe Derneği, Galatasaray ve Beşiktaş E-spor takımlarının ana sponsoru olarak e-spor alanına ilk yatırım yapan markalardan olan Maximum Kart, 19 Ağustos’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen League of Legends Türkiye Büyük Finali etkinliğine de Platinum sponsor olarak desteğini artırmıştı.

1907 Fenerbahçe e-spor takımı, Maximum Kart ana sponsorluğunda, LoL TBF 2017 şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı ve Çin’de düzenlenecek Worlds 2017 Dünya Şampiyonası’na katılım hakkı kazandı.

Ayrıca e-spor özelinde iletişimini Maximum Gaming alt markası ile sosyal medyada yürüten İş Bankası Maximum Kart, oyun keyfini maksimumda yaşatmayı amaçlayan Maximum Gaming Youtube, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından yapılan eğlendirici ve bilgilendirici paylaşımlarla e-spor kitlesi ile olan etkileşimini artırmayı hedefliyor.

Maximum Kart’ın e-spor dünyasındaki bu yolculuğu, yeni nesil oyun ekosisteminin tüm katılımcılarının toplandığı GameX 2017’de de devam etti.

Fuar girişindeki standında katılımcıları ağırlayan İş Bankası Maximum Kart, Maximum Gaming sosyal medya hesapları aracılığıyla e-spor tutkunlarına farklı deneyimler yaşattı. Maximum Kart, alışverişten sinemaya, spordan sanata kullanıcılarının hayatının her alanına dokunan bir kredi kartı olarak e-sporseverlerin ve gençlerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek mobil uygulaması Maximum Mobil’in ayrıcalıklarını ziyaretçilere aktardı. Stantta bulunan dev telefonlardaki Maximum Mobil uygulamasının simülasyonları sayesinde uygulama içerisinde yer alan Dijital Kod Market’ten oyun, eğlence ve müzik kodları satışı tanıtıldı.

Maximum Mobil uygulaması ile Cinemaximum’dan sinema bileti satın alınabiliyor, Yemeksepeti’nden yemek siparişi verilebiliyor, Dijital Kod Market’ten League of Legends Riot Puan kodu satın alınabiliyor.

14 – 17 Eylül tarihlerinde 4 gün boyunca GameX 2017 ana sponsoru Maximum Kart standında düzenlenen eğlenceli yarışmalar ile sürpriz hediyeler verildi, e-spor kitlesi ile birebir etkileşime geçildi. 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray e-spor takımlarına ait taraftar atkıları, Maximum Gaming çantaları, yüzlerce Riot Puan kodu, Yemeksepeti indirim kodu ve Cinemaximum sinema bileti düzenlenen yarışmalarla katılımcılara hediye edildi.

Oyun severler Maximum Kart standında Azir, Talon ve Nautilus gibi League of Legends karakterlerinin kostümlerini giyen cosplayerlara yoğun ilgi gösterdi., Ünlü spor ve e-spor yorumcusu Kaan Kural’ın ve 1907 Fenerbahçe e-spor takımı oyuncularının Maximum Kart standını ziyareti hem etkinlik alanında hem de Maximum Gaming sosyal medya hesaplarında büyük ilgi uyandırdı. Maximum Kart’ın ana sponsor olduğu takım oyuncularının oyun içi istatistiki bilgilerini içeren video infografikler ve Maximum Kart standından yapılan canlı Lig Radyo yayını dört gün boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

GameX Maximum 2017 Ödülleri’nde Yılın Yerli E-spor Takımı ödülünü 1907 Fenerbahçe E-spor Takımı, Yılın Yerli E- sporcusu ödülünü de 1907 Fenerbahçe E-spor Takımı kaptanı Berke “Thaldrin” Demir aldı.

Maximum Kart, e-spora özel paylaşımları ile bu dünyadaki gençlerle iletişimine ve yeni işbirlikleri ile ilklere imza atmaya devam edecek.



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