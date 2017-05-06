İnceleme: Late Shift

FMV, yani Full Motion Video türündeki macera oyunları doksanlı yıllarda epey meşhurdu.

Phantasmogaria, Black Dhalia, Ripper (başrolde Christopher Walken var) gibi yapımlar gerçek aktörler, daha doğrusu gerçek insanlar diyelim çünkü bazılarının oyunculuğu gerçekten kör edici; neyse, dediğim gibi gerçek insanlar kullanılarak oyun ve film türlerini bir araya getirirdi. Sonra ne oldu? Macera oyunları piyasasının gerilemesi ve gerçek insanların kullanımının bir sınırının oluşu (sonuçta Call of Duty yapamıyorsunuz FMV ile) türün kullanımı giderek seyrekleşti.

Son yıllara baktığımızda 2010 yılında çıkan Darkstar: The Interactive Movie, 2014 yapımı Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure ve geçen sene çıkarılan The Bunker (incelemesine buradan ulaşabilirsiniz:) dışında öyle önce çıkan bir FMV yapımı yok.

Bir de Late Shift adı altında çıkan garip bir tür var:) Darkstar oyunu da “etkileşimli film” adı altında çıkmıştı ve içerisinde ilerleyebiliyor (elbette 3D mekanlarda) ve bulmaca çözebiliyorduk. Late Shift ise “katıksız” bir film. İçerisinde herhangi bir 3D, 2D vs. barındırmayan, senaryoya yön vermek dışında müdahale edilmeyen, kendimce ilk defa tanıklık ettiğim değişik bir şey tarz. İlk defa derken elbette FMV olarak kastediyorum, herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın:)

Film gibi oyun mu yoksa oyun gibi film mi diye sormuştum alt başlıkta. Her ne olursa olsun, olaylar Matt adında geceleri otopark bekçiliği yapan bir öğrencinin yakasına yapışıyor. Mr. Robot dizisindeki Elliot’u andıran Matt, Londra’da yaşamaktadır. Harçlığını çıkarmak için olsa gerek zenginlerin ultra lüks arabalarını park ettiği kapalı bir otoparkta gece vardiyasında çalışmaktadır. Her zamanki gibi metroya binen ve işine giderek gündüzleri çalışan amcadan görevi devralan Matt, hayatında hiç yaşamadığı bir geceye tanıklık etmek üzeredir.

Güzel bir kızla “fölrtvari” başlayan gecesi sinsi tipli birinin güvenlik kameralarına yansıması ile tepetaklak olmaya başlar. Kolundan yaralanan bu herif, çok pahalı bir arabayı kaçırmanın peşindedir ve istese de istemese de artık Matt de işin içindedir. Üstelik bu sadece gecenin başlangıcıdır. Amaç zengin görünmektir çünkü bir müzayededen Ming Hanedanlığı’ndan kalma bir fincanın çalınması gereklidir. Kendi halinde takılan, sessiz sakin bir adam olan Matt de ya bu soygunun bir parçası olacaktır ya da görgü tanığı olarak ortalarda gezmeyecektir. Seçim sizin…

Late Shift’in kontrolleri veya grafikleri yok:) Gerçekten, bildiğiniz yok. Bahsettiğim “etkileşimli film” temasını açacak olursam; efendime söyleyeyim, Late Shift oynarken arkanıza yaslanıp Full HD film izliyorsunuz. Tabi bir eliniz farede olmalı çünkü yüz seksenin üzerinde seçim karşınıza çıkıyor ve yapacağınız seçimlere göre film devam ediyor.

Örneğin filmin (yani oyunun, artık neyse) başında, henüz otoparktayken Matt koşarak kaçsın mı yoksa arabaya binsin mi gibi seçimlerden birisine tıklayarak senaryonun farklı ilerlemesini sağlıyorsunuz. Oyunda yaptığınız etkileşim bu kadar. Müdahale edilebilir bir film yani. Ve yapacağınız seçimlere göre de Late Shift’te yedi farklı son bulunmakta. Yaklaşık 7 GB boyutu olan oyunun ortalama oyun süresi ise iki – iki buçuk saat arası. Yani tam anlamıyla bir film:)

Matt’e ve olaylara yön vermek dışında hiçbir şey yapmadığımız Late Shift’te durum böyle olunca hikaye kat ve kat önemli bir hale geliyor. Late Shift’te hikaye nasıl? Açıkça söyleyebilirim ki yapımın hikayesi oldukça kaliteli. Gerçekten bir film izliyormuş hissini uyandırıyor. Daha da ileri giderek yapımın birçok Hollywood kisvesi altında çıkan filmciklerden çok daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Eminim ki bunda 2009 yapımı Sherlock Holmes filminin senaryosunu yazmış isimlerden birisi olan Michael Robert Johnson’sun etkisi büyük.

Peki ya aktör ve aktrisler? Çoğunluğu İngiliz aktörlerden oluşan kadrodaki isimleri benim gibi tanımakta zorluk çekebilirsiniz. Gelgelelim IMDB’ye bir göz attığınızda May-Ling’i canlandıran Haruka Abe’nin Maisie Williams (Arya Stark yahu) ile Cyberbully filminde, oyunun başında çıkan sarışın fıstığın Kingsman: Secret Servise filminde, başroldeki Matt’i canlandıran Joe Sowerbutts’un birçok dizide rol alıp seslendirme yaptığını görebilirsiniz. Evet, büyük isimler değiller ama yetenekli ve profesyonel oyuncular. Dolayısıyla Late Shift’te doksanlı yıllardaki gibi amatörlük kesinlikle söz konusu değil. Tam tersine dediğim gibi hem senaryo hem de oyunculuk çok başarılı.

Late Shift şu sıralar Steam’de 21,00 TL’den satılıyor. Bu fiyata değer mi diye soracak olursanız değer diyebilirim çünkü hikayesini kendinizin belirleyeceği bir film satın almış olursunuz. Ama dediğim gibi sadece “film”. Oyun olarak baktığımızda… Şey, ortada bir oyun yok. Bu yüzden Late Shift ile ilgileniyorsanız film olarak düşünmenizi şiddetle öneririm. Üstelik güzel de bir film.

Rafet Kaan Moral

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