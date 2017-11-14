1967 Almanya’sında geçen bir macera: Trüberbrook

Bilim kurgu/ macera türündeki “Trüberbrook” gibi bir oyuna her gün rastlayamazsınız.

Her sahnesi el ile dizayn edilen oyun, sanki size bir film izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Etkileyici hikayesi ve oynanış mekanikleriyle hayli ilgimizi çeken bir oyun. Fakat oyunun tamamlanabilmesi maddi meseleler söz konusu.

Haliyle, bu hedef doğrultusunda bir KickStarter projesi başlatıldı. Hedefleri olarak 80.000 dolar gibi bir tutar belirleyen ekip, bu hedefi yakalayacakları konusunda umutlu. Diğer taraftan şimdilik 15.000 dolar gibi bir destek toplanabilmiş.

Hikayesi 1967 yılında geçen oyunda ortalık karışık. Soğuk Savaş, Vietnam savaşı, bir yandan Rusya ve Amerika’nın uzay çatışması. Hikayemiz 20’li yaşlarının sonundaki bir öğrencinin, yani Hans Tannhauser’in ufak bir Alman köyü olan Trüberbrook’a seyahat kazanmasıyla başlıyor.

Oyun dönemin atmosferini hayli başarılı şekilde yansıtmış. O dönem Almanya’sına ilgiliyseniz ve Valiant Hearts’ı oynamışsanız, belki oyuna bağışta bulunmak isteyebilirsiniz.

Yayınlanan videoya linkten ulaşabilirsiniz.

https://headupgames.us13.list-manage.com/track/click?u=a48ab7d0240c8f00dcdd9b49e&id=a61ff5134c&e=3d72928190

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