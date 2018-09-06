20. yılında Metal Gear Solid introsu yeniden yapıldı

Bir döneme damgasını vuran çığır açıcı oyun Metal Gear Solid’in çıkışının üstünden tam 20 yıl geçmiş! Zaman çok çabuk geçiyor. Pek çok oyun daha birkaç seneyi göremeden unutuluyorken görünen o ki, Metal Gear Solid hala kalplerdeki yerini koruyor.

Öyle ki, bir hayran oyunun 20. yılını kutlamak için 1998 yılında yapılmış giriş videosunu Unreal Engine 4 ile baştan yapmış.

Video üzerine bir hayli çalıştığı düşünülen Erasmus Brosdau sadece görüntüleri düzeltmemiş, seslerin de daha temiz duyulmasını da sağlamış. 2018’in teknolojik avantajlarından faydalanarak bazı editler ve ufak tefek süslemeler de eklemiş.

Neden olmasın ki?

Aşağıya intronun sırasıyla 1998 ve 2018 versiyonlarını koyuyoruz ki iki video arasındaki benzerlikler ve farklılıklarla Brosdau’nun ne kadar hoş bir iş çıkarmış olduğunu anlayabilelim.

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