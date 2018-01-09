AC Origins’in ilk DLC’si yolda…

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Oyunun ilk eklenti paketi The Hidden Ones, Romalılar tarafından yönetilen yeni bir bölgede geçiyor ana oyunun hikayesinin peşinden geliyor. Kahramanımız ise yine Bayek.

Bu yılın en iyi oyunları arasında gösterilen Assassin’s Creed Origins’in ilk DLC’si büyük bir heyecanla bekleniyordu. Sonunda Ubisoft bizi sevindirecek bir haber verdi ve DLC’nin yakında geleceğini duyurdu. Hatta DLC hakkında bizlere ufak bilgiler de verdi.

Ubisoft yeni DLC’nin hikayeye önemli katkılarda bulunacağını söylüyor. Ayrıca Maksimum Level seviyesinin de 40’tan 45’e çıkarılacağı duyuruldu. Ayrıca eklentiyle beraber bazı ücretsiz içerikler de oyuna eklenecek ki FOR HONOR oyunundan bir şövalye kostümü de bunlara dahil.

Oyuncular 40 saate yakın oynanıştan sonra bile AC Origins’e aç bir vaziyette pusuda bekliyorlar. Maalesef bu DLC’nin kesin tarihi açıklanmadı ancak Ocak ayı içinde bizlerle buluşması bekleniyor.

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