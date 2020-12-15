Acer Nitro 5 (AN515-44) İncelemesi

Geçtiğimiz ay Nitro 5’in en son revizyonunu incelemiş, hayli memnun kalmış ve yeni AMD işlemcili modelleri de merakla beklediğimizi söylemiştik. Bu ay bize ulaşan ve detaylıca test ettiğimiz AN515-44 modeli (NH.Q9HEY.002) basitçe AMD’nin Ryzen 5 serisiyle Intel’in ekran kartlarının bir bileşkesinden oluşan, oldukça ilgi çekici, yine performansı ve daha ekonomik bir model.

Öncelikle AMD’nin bu modelde çok başarılı CPU’sundan bahsedeceğiz ama ekran kartı olarak GTX 1650 yerine GTX 1650Ti’ın tercih edilmesinin son derece olumlu olduğunu belirterek ve dilerseniz yine önce tasarımla başlayalım.

Acer bu modelde geçtiğimiz ayki modelde kullandığı RGB klavye yerine kırmızı arka ışıklı bir klavye tercih etmiş. En azından şimdilik ülkemize giren modeller içinde şimdilik sadece GTX 1660Ti’lı modellerde RGB klavyeye yer verildiğini belirtelim.

Acer yeni model yılına eskisinden 2mm daha ince bir gövdeyle giriyor, yeni gövdenin yüksekliği sadece 24mm. Tasarım anlamında ürün oldukça kaliteli gözüken bir plastik kasaya sahip, arka kısımdaki kırmızı panel ve ışıklar yanmasa bile kırmızı bir fona sahip olan klavye de karşınızda bir oyuncu bilgisayarı olduğunu belli eden işaretler.

Plastik kasanın tasarımı oldukça şık ve kapağın bir öncekinin aksine tek elinizle kolaylıkla açılabilmesi de Acer’ın dersine iyi çalıştığını gösteriyor. Kompakt boyutlara sahip ürünün ağırlığı ise 2.40kg.

Acer Nitro 5 farklı konfigürasyonlara sahip bir ürün. Bizdeki AN515-44 modeli 15.6 inç FullHD, 60Hz IPS panel ile beraber geliyor ve ince çerçeveler (7.02mm) sayesinde %80’lik bir ekran / gövde oranına sahip. Hatırlayabileceğiniz gibi geçen ay incelediğimiz üründe 144Hz IPS 3ms bir panel kullanılmaktaydı. Bu elbette performans kadar fiyatı da aşağı düşüren bir tercih.

Acer’ın bu modelde kullandığı 6 çekirdek 12 izlekli Ryzen 5-4600H işlemcisi 3.0Ghz çalışma hızına sahip ve kendisini 4.7Ghz’e kadar hızlandırabiliyor. İşlemcinin performansı Core i7-9750H işlemcisine neredeyse denk hatta çoğu zaman daha iyi denilebilir, ayrıca daha ekonomik. Cinebench R15’te yaptığımız testlerde tek çekirdekle 179 puan alarak 9750H’ın hemen arkasına yerleşen 4600H, çok çekirdekte 1354 puan alarak rakibini rahatlıkla geride bırakmayı başardı.

Buna ilave olarak Nvidia GeForce GTX 1650Ti 4GB ekran kartı ve 8GB 3200Mhz DDR4 RAM ile donatılan ürünüde RAM miktarını 16GB’a çıkartmayı kesinlikle öneriyoruz zira BFV’den başlayarak yeni çıkan çoğu oyunda RAM miktarını tüketip darboğaza düşmeniz mümkün. Laptopun desteklediği maksimum RAM miktarı ise 32GB.

Depolama tarafında ise çok iyi haberler var. Test ürünümüzde 512GB SSD bulunmakta ve en güzeli, fazladan bir 2.5inç HDD + bir adet de M.2 NVMe slotu da boşta bulunuyor. Böylece depolama alanınızı genişletmeniz mümkün.

Acer bu modelde CoolBoost soğutma teknolojisini kullanmış ve tüm detayları Nitro Sense programı üzerinden size kontrol etme fırsatı sunuyor. Daha önceki yük altındayken ciddi bir gelişme göremediğimden bahsetmiştim, AMD işlemcinin ne fark yaratacağını da merakla bekliyordum. Yük altındayken gürültü seviyesi 47-48db’e kadar yükseldi ki bu da şunu gösteriyor, diğer oyuncu laptopları gibi Acer Nitro 5 de yük altında gürültülü bir ürün. Peki soğutma konusunda durum nasıl?

AMD işlemci ve 1650Ti geçtiğimiz ayki çifte göre bir derece daha serin bir ikili oldu. İşlemci ısısı yük altında 85 dereceye (i7-9750H ile 88 görmüştük), GPU ısısı ise en fazla 73 dereceye (1660Ti ile 80 görmüştük) kadar yükseldi. Bunlar hiç fena rakamlar değiller ama mucizeler de yaratmıyorlar. Olumsuz olarak söyleyebilecek bir şey yok.

Acer Nitro 5’in sıkıntılı taraflarından birisi hoparlörlerin ses çıkış gücünün zayıflığı ve sistem yük altındayken kulaklık takmadan bir film takip etmeyi veya oyundaki konuşmaları dinlemeyi zorlaştırması. Bunun dışında sahnesi, bas/tiz oranı son derece yerinde ve kaliteli söylediğim, tıpkı geçen ay söylediğim gibi.

Üründe kullanılan Killer E2600 Ethernet de Intel AX200 kablosuz ağ bağdaştırıcısı ile (Wi-Fi 6) ile tamamlanmış. Bu nereden bakarsak bakalım etkileyici bir paket. Laptopun yanında 135W’lık bir adaptör geliyor, batarya kapasitesi ise 57Wh. Bu da 6 saatlik bir internet kullanımına izin veriyor demek, elbette oyun oynarken bu süre dörtte birine kadar düşebiliyor.

Gelelim performansa, PC Mark 10 testlerinde 4785 puan alan laptopu birkaç farklı oyunda test ettik. The Witcher III’te High ayarlarla 70fps alan ürün, Battlefield V’te Ultra ayarlar ile 50fps, Red Dead Redemption 2 ve Control’de ise High ayarlar ile 33fps gibi değerler elde etti. Görüldüğü üzere GTX 1650Ti yeterli bir ekran kartı olsa da test için tercih ettiğimiz sistem canavarları ile 1080p/Ultra seviyesinden itibaren zorlanmaya başlıyor ve ayarları biraz kısmak gerekiyor.

Gelelim fiyata. AN515-44 geçtiğimiz ayki ürüne göre daha ekonomik bir ürün ve 8600 TL fiyatla bulunabiliyor. Ayrıca dilerseniz işlemci olarak Ryzen 7-4800H kullanan başka bir konfigürasyonu daha mevcut.

Kürşat Zaman



PUAN: 85

+Ryzen 5 işlemci son derece başarılı ve Intel’den daha serin.

+Ekstra M.2 slotu mevcut.

+İşçilik kalitesi çok başarılı.

-Ses çıkış gücü düşük.

-Yük altında gürültülü çalışıyor.

-Bu modelde RGB klavye yok.