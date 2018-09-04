Acer’dan OJO 500 Windows Karma Gerçeklik Başlığı

Yeni ayrılabilir tasarım sayesinde Windows Karma Gerçeklik deneyimini yaşamak öncesinden de kolay

Acer, IFA’da düzenlediği next@acer Global Basın Konferansında yeni Acer Windows Karma Gerçeklik Başlığı Acer OJO 500’ü duyurdu. Yeni başlık, tüketiciler ve şirketler için üst düzey esneklik, konfor ve hijyen sunan benzersiz bir ayrılabilir tasarıma sahip.

“Acer OJO 500, bu sınıf Windows Karma Gerçeklik başlıklarına dikkate değer birçok yeni özellik getiriyor.” diyen Acer Inc BT Ürünleri İş Kolu Gerçeklik Bilgisayarları Genel Müdürü Andrew Chuang, sözlerine şöyle devam etti: “Kullanıcı deneyimini yenilikçi ses ve görüntü teknolojileriyle geliştirdik ve başlığı her zamankinden daha kolay kullanılır hale getirdik.”

Ayrılabilir Tasarıma Sahip İlk Windows Karma Gerçeklik Başlığı

Acer OJO 500’ün benzersiz tasarımı, lens ve kafa kayışının birbirinden ayrılmasını ve böylece başlığın kolayca saklanıp temizlenebilmesine olanak veriyor. Bu özellikle, müşterilerine her kullanımda temiz donanım vermek isteyen şirketler için faydalı.

Sert ve yumuşak kafa kayışı seçeneklerinin her ikisi de sıkı ve rahat bir kullanım sunuyor. Yumuşak kafa kayışı makinede yıkanabiliyor[2]. Sert kafa kayışındaki ekstra büyük yastıklar ise başlığın sağlam bir şekilde yerine oturmasını sağlıyor. Maskeyi yukarı kaldırmak da mümkün. Böylece, telefona cevap vermek veya odadaki insanlarla konuşmak için başlığı tamamen çıkarmak gerekmiyor.

IPD Çemberi Sayesinde Özelleştirilmiş İzleme İmkanı

Acer OJO 500, en yüksek netliği sunmak için dahili bir göz bebeği mesafesi (IPD) çemberine ve göz bebeği mesafesini (göz bebeği ile ekran arasındaki mesafe) ölçmek için patentli bir akıllı uygulamaya sahip. Yazılım destekli IPD ölçme uygulaması Acer IPD Meter, Acer IPD Indicator ile birlikte kullanıcının daha keskin ve net görüntülerle daha eğlenceli bir deneyim yaşaması için mesafeyi ayarlamasını sağlıyor.

Önden menteşeli iki adet 2,89 inç yüksek çözünürlüklü likit kristal ekran, 100 derecelik izleme açısı ve 2880 x 1440 çözünürlük oluşturuyor. 90Hz’e ulaşan yenileme hızı, etkileyici bir karma gerçeklik deneyimi için net ve gerçekçi görüntüler meydana getiriyor.

Dahili Ses Sistemi Kulaklık İhtiyacını Ortadan Kaldırıyor

VR başlıklarında bir ilk olarak, entegre ses sistemi sesi dahili hoparlörlerden kullanıcının kulaklarına yönlendiren patentli ses borusu tasarımı kullanıyor. Bu benzersiz tasarım sayesinde kullanıcılar kulaklık takmadan da sesleri duyabiliyor, etkileyici deneyimin tadını çıkarırken çevrelerinin de farkında oluyor. Bu sayede ürün, kullanıcıların çevresinden tamamen kopmak istemeyebileceği herkese açık ortamlarda kullanım için ideal hale geliyor. Entegre ses sistemi; dahili hoparlörler, patentli bir ses borusu ve mikrofon dizisinden meydana geliyor. Daha fazla gizlilik ve atmosferin içine daha fazla dalmak isteyen müşteriler ise sert kafa kayışıyla birlikte gelen dahili kulaklıkları veya yumuşak kafa kayışıyla kendi istedikleri kulaklıkları kullanabilir.

İçten Dışa Takip ile Kolay Kurulum

İçten dışa takip özelliğine sahip kamera başlığın üzerinde yer alıyor. Böylece duvarlarda delik açmaya veya başka donanımlar kurmaya gerek kalmıyor. Başlık, Windows Karma Gerçeklik için hazır olan bir bilgisayara bağlandığında gerekli yazılım yükleniyor. Hızlı ve kolay kurulum yaklaşık 10 dakika sürüyor. 6 dereceli özgür konum takibinde ileri/geri, yukarı/aşağı, sola/sağa hareketlerin yanı sıra eğilme, dönme ve yuvarlanma da yer alıyor. Başlık, 4 metrelik (13 feet) kablosuyla geniş bir hareket alanı sunuyor. Ürün bilgisayara HDMI 2.0 ile bağlanırken USB 3.0 bağlantısı ise veri indiriyor.

Hareket Kontrolcüleri Dahil

Acer OJO 500, başlıkla Bluetooth üzerinden senkronize olan iki adet hareket kontrolcüsüne sahip tercihe bağlı bir yapılandırma daha sunuyor. Kontrolcülerde Windows 10 tuşu, touchpad ve kullanıcıların karma gerçeklikteki nesnelerle etkileşime girmesini sağlayan tutma tuşu bulunuyor.

Windows Karma Gerçeklik

Bir Windows Karma Gerçeklik başlığı olan Acer OJO 500 için, Steam VR ve Microsoft Store platformlarında 2500’den fazla oyun ve uygulama bulunuyor. Ürün için uyumlu bir Windows tabanlı bilgisayar gerekiyor. Gereksinimlere buradan bakabilirsiniz.

Acer OJO 500, Kasım ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 499 €’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Belirli pazarlardaki bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için www.acer.com.tr adresi üzerinden en yakın Acer ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yeni Acer OJO 500, Acer’ın Berlin IFA’da düzenlediği ve oyuncular, içerik oluşturucular, aileler, öğrenciler ve profesyoneller için yeni cihaz ve çözümlerini tanıttığı next@acer basın etkinliğinde duyuruldu. Daha fazla bilgi için www.acer.com/nextatacer adresini ziyaret edebilirsiniz.

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