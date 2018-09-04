Acer oyunculara yönelik yeni Predator ve Nitro ürünlerini tanıttı

Acer, genişlemekte olan Predator ve Nitro oyuncu portföyü için bir dizi yeni ürün duyurdu. Ürünler arasında, oyunlara hayat veren dört yeni oyuncu monitörü, yeni nesil bir oyuncu koltuğu ve bir oyuncu aksesuarları seti bulunuyor.

“Zorlu testlerden geçen Predator oyuncu monitörleri, tüm dünyada profesyonel oyuncuların ve turnuvaların bir numaralı tercihi olarak kalitesini ve güvenilirliğini kanıtladı.” diyen Acer Inc Dijital Ekran İş Birimi Başkanı Victor Chien, sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi, tecrübemizi ve teknolojimizi Nitro serisine aktararak üst düzey oyun deneyimlerini kullanıcılar için daha erişilebilir hale getiriyoruz.”

Predator XB273K Monitör



Yeni Predator XB273K oyuncu monitörü, inanılmaz bir oyun deneyimi arayan oyunculara hitap ediyor. Oyunlara etkileyici ultra yüksek çözünürlükle (3840×2160) hayat veren ürün, seri hareket eden görüntülerde yırtılma yaşanmayan oyun deneyimine ve harika akıcı görüntüler sağlayan yüksek 144 Hz yüksek yenileme hızına sahip. Çıkış cihazının kare hızına uyum sağlayarak ekran yırtılmalarını ortadan kaldıran NVIDIA® G-SYNC™ teknolojisi, benzersiz bir oyun deneyimi oluşturan akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. DCI-P3 renk alanının %90’ını kapsayan geniş renk gamına sahip IPS3 panel, göz alıcı canlı renkler ve daha derin siyahlar oluşturuyor. Daha da canlı renkler için VESA DisplayHDR™ 400 sertifikasına sahip olan ürün daha iyi kontrast ve renk doğruluğu sunarak müşterilerin AAA oyunları olması gerektiği gibi oynamasını sağlıyor.

Predator XB273K kendini oyun dünyasına kaptırmak isteyen kullanıcılar için ideal. Monitörün koruyucu örtüsü konsantrasyon gerektiren anlarda dikkat dağıtıcı unsurların etkisini azaltıyor. Acer ErgoStand tasarımı ise kullanıcılara monitörü ekseni etrafında döndürme, çevirme ve yükseklik ayarı yapma özgürlüğü vererek olabilecek en yüksek uyumu ve izleme konforunu sağlıyor. Uzun oyun maratonlarında gözleri korumaya yardımcı teknolojilerden oluşan Acer VisionCare™’e sahip XB273K, gözleri fazla yormayacak şekilde tasarlandı.

Acer Nitro XV273K Monitör



Yeni Acer Nitro XV273K monitör inanılmaz yenileme hızları ve ultra yüksek çözünürlük ile olağanüstü oyun deneyimini uygun fiyatlarda sunuyor. AMD Radeon™ FreeSync1 özellikli bu yeni IPS[3] monitörler, 1 ms’ye kadar ulaşan yüksek hızlı tepki süresi ve Visual Response Boost (VRB) ile uygun fiyata akıcı ve yırtılmasız oyun deneyimi sunarak oyuncuların yüksek çözünürlüklü oyun ihtiyacını karşılıyor.

27 inç boyutundaki Acer Nitro XV273K monitör, ultra geniş izleme açılarıyla sizi tamamen içine çeken bir oyun deneyimi için gerçekçi renkler ve 4K Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD) sunuyor.

AMD Radeon FreeSync teknolojisiyle donatılan yeni Nitro monitörlerin kareleri, bilgisayarın ekran kartının oluşturduğu karelerle senkronize ediliyor. Bu şekilde, dinamik yenileme hızları destekleniyor, ekran yırtılmaları ortadan kalkıyor ve gecikmeler en aza indiriliyor. Dahili Visual Response Boost™ (VRB) ise hızlı hareket eden görüntülerde bulanıklığı azaltarak 1 ms MPRT (Moving Picture Response Time – Hareketli Resim Tepki Süresi) etkisi oluşturuyor. 144 Hz’e ulaşan yenileme hızlarıyla yeni Nitro XV273K monitör, daha iyi kontrast ve renk doğruluğu ile daha canlı renkler için High Dynamic Range (HDR) VESA DisplayHDR™ 400 sertifikasına sahip. 6 yönlü renk ayarı sayesinde kullanıcılar, oynadıkları oyuna en uygun renk, ton ve doygunluk seviyesini belirleyebiliyor. Dahili siyah artırma özelliği ise oyuncuların 11 farklı siyah düzeyi seçeneği arasından tercih yapıp görsel avantaj elde ederek düşmanlarını kolayca bulmalarını, saklanmalarını veya yarış pistinde virajları alabilmelerini sağlıyor.

Acer Nitro oyuncu monitörleri üç farklı yapılandırma olarak geliyor: Daha geniş izleme açıları ve renk doğruluğu için, biri UHD ve biri de WQHD olan iki adet In Panel Switching (IPS) model; yüksek parlaklık ve güç verimliliği isteyen oyuncular için ise bir adet Twisted Nematic (TN) WQHD monitör.

-Nitro XV273K P (IPS, 27” UHD 144Hz, DCI-P3 90% WCG)

-Nitro XV272U P (IPS, 27” WQHD 144Hz, DCI-P3 95% WCG)

-Nitro XF272U P (TN, 27” WQHD 144Hz, DCI-P3 90% WCG)

Flickerless, BlueLightShield, ComfyView ve düşük karartma teknolojilerini içeren Acer VisionCare™ özelliği sayesinde uzun oyun maratonlarında izleme rahatlığı artıyor. VESA montajına uygun olan monitörler masa alanından tasarruf etmek için duvara asılabiliyor. Böylece oyun kontrolcülerine, farelere ve diğer cihazlara daha fazla yer kalıyor. ZeroFrame tasarım ise izleme alanını artırmasının yanı sıra birden fazla monitör kullanılan kurulumların neredeyse kusursuz olmasını sağlıyor.

Predator Thronos Oyuncu Koltuğu



Tamamen yeni Predator Thronos, yeni nesil oyuncular için oyuncu koltuğunu yeniden tanımlıyor. 1,5 metre uzunluğunda çelik bir yapıya sahip olan ürün, beyaz veya mavi hatlara sahip çift ton siyah rengiyle etkileyici görünüyor. Oyun içindeki etkilere göre titreyen koltuk, kullanıcının kendisini oyunun içinde gibi hissetmesini sağlıyor. Ayarlanabilir koltuk; ergonomik oturma bölümü tasarımına, ayak koyma yerine ve 140 derece arkaya yatabilen bir kabine sahip. Üst kısımdaki bölüm üç adet 27 inç oyuncu monitörüne ve bir Predator oyuncu bilgisayarına uygun yer barındırıyor. Predator bilgisayar, üç adet Predator monitör ve aksesuarlarla bir araya geldiğinde, Thronos bir oyuncu koltuğundan çok bir oyuncu mağarasına dönüşüyor.

Yeni Acer Nitro Aksesuar Serisi



Acer’ın çığır açan oyun teknolojilerini uygun fiyatlarla müşterilere sunma vizyonunun bir parçası olarak, bugün ayrıca uyumlu Nitro oyun aksesuarlarının yeni serisi de tanıtıldı. Ürünler arasında şunlar bulunuyor:

-Seri atış tuşu da dahil yedi adet tuşa, 20g hızlanmaya sahip, altı adet ayarlanabilir DPI seviyesiyle 4000 DPI’a ulaşan Acer Nitro optik sensörlü fare

-Gökkuşağı renklerinde arka aydınlatma, 19 tuş anti-ghosting ve multimedya tuşları gibi özelliklere sahip dokunmaya duyarlı Acer Nitro klavye

-Çelik sürgülü ayarlanabilir şerit, ses sızdırmayan kulak pedleri, 50 mm sürücü ve çok yönlü boom mikrofon ile güçlü baslara sahip Acer Nitro kulaklık

-Dizüstü bilgisayar ve tabletler için özel bölümleri bulunan ve su geçirmez dış yüzeye sahip, hafif ve dayanıklı polyesterden üretilen Acer Nitro sırt çantası

-Kaymaz kauçuk taban ile düzgün bir oyun yüzeyi sunan Acer Nitro mousepad

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator XB273K oyuncu monitörü 2018’in 4. Çeyreğinde EMEA bölgesinde 1499 €’dan başlayan fiyatlara satışa sunulacak.

Acer Nitro XV273K, 2018’in 4. çeyreğinde EMEA bölgesinde 1049 €’dan başlayan fiyatlara satışa sunulacak.

Acer Nitro XV272U, 2018’in 4. çeyreğinde EMEA bölgesinde 599 $’dan başlayan fiyatlara satışa sunulacak.

Acer Nitro XF272U, 2018’in 4. çeyreğinde EMEA bölgesinde 529 $’dan başlayan fiyatlara satışa sunulacak.

Acer Nitro Fare, 2018’in 4. çeyreğinde EMEA bölgesinde 34,99 €’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Nitro Klavye, 2018’in 4. çeyreğinde EMEA bölgesinde 59,99 €’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Nitro Kulaklık, 2018’in 4. çeyreğinde EMEA bölgesinde 49,99 €’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Nitro Sırt Çantası, 2018’in 4. çeyreğinde EMEA bölgesinde 39,99 €’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Nitro Sırt Mousepad, 2018’in 4. çeyreğinde EMEA bölgesinde 19,99 €’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Belirli pazarlardaki bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için www.acer.com.tr adresi üzerinden en yakın Acer ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.

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