Acer Predator X27 incelemesi

Acer yenilikçi ürünleriyle her ay karşımıza çıkmaya devam ediyor ve bir şekilde geçtiğimiz ay incelediğimiz X34P’den bile daha yenilikçi ve etkileyici bir modelle karşımıza çıkmayı başardılar. Bu defa inceleyeceğimiz ürün Predator X27 ve kendisi 4K çözünürlükte 144Hz değerini görebilen dünyanın ilk monitörü. Yenilikleri ve ilginç özellikleri ise saymakla bitmez.

Tasarım konusunda da söyleyeceklerimiz var ama isterseniz önce temele inelim, teknik tarafa bir göz atalım. X34P’nin aksine X27 flat bir monitör ve 27 inç ebadında. 4K çözünürlükteki monitör 4ms gecikme değerine sahip bir IPS panel ile bizlere ulaşıyor ve bu monitörün overclock ile 144Hz’e çıkabilen 120Hz doğal yenileme hızı var, Nvidia G-SYNC teknolojisi ve HDR desteği de bizlere sunulan etkileyici paketin kapsamı arasında. Quantum Dots teknolojisini kullanan monitör, 384 farklı aydınlatma bölgesine sahip ve dünyada DisplayHDR 1000 sertifikasını kazanmayı başarmış az sayıdaki (bu yazı yazılırken sayı X27 dahil beşti) monitörden bir tanesi.

Quantum Dots teknolojisi LED LCD’lerin en bilinen sıkıntılarından siyah renklerin yoğunluğuna gerçek bir çözüm getirememiş olsa da diğer renklerin canlılığını azaltan fundamental sıkıntıları ortadan kaldırıyor ve sonuç olarak hem canlı hem de doğruluğu artırılmış bir renk paletini bizlere sunuyor. X27 bu açıdan şimdiye dek gördüğümüz en kaliteli görüntüleri üretiyor olmak konusunda hiç de boş olmayan bir iddiaya sahip.

Peki ortalama bir kullanıcı X27’ye ne kadar hazır? Öncelikle monitörün 4K çözünürlükte 144Hz değerine ulaşması için yapmanız gereken birkaç şey var ve donanım kısıtlamaları da direkt olarak karşınıza dikiliyor. Display Port 1.4 firmware güncellemesi olmazsa olmaz ancak sadece bununla Windows altından 120Hz değerine kadar çıkılabiliyor. 144Hz için monitörü overclock etmeniz gerek ve bunu da monitörün sağ arkasındaki joysticki kullanarak bilgisayarı Gaming moduna getirip ardından da maksimum yenileme hızını 144Hz olarak tanımlayarak yapmanız gerekiyor. Yeniden başlattıktan sonra Windows altından 144Hz değerini seçilebilir olarak görmeniz mümkün. Bu arada bir diğer konu, X27, 120 veya 144Hz’de çalışırken HDR 10 desteği sunamıyor. 8 yerine 10-bit HDR ile çalışmak istiyorsanız monitörü ayarlayabileceğiniz en yüksek yenileme hızı 98Hz.

Hemen hatırlatalım, monitör bu hızlara ulaşabilmek için 3GB DDR4 RAM le desteklenmiş kendi işlem birimine gereksinim duyuyor. Bunun sonucu olarak da bu monitörün arkasında kocaman ancak bir o kadar da sessiz bir fan var. İlginç ancak sanıyorum buna alışmak durumundayız.

Tasarıma geçersek, en büyük sürpriz ürünün dev kutusundan neredeyse monte edilmiş olarak çıkması. Sonradan takabileceğiniz yegane şeyler duvara monte aparatı ve monitöre vida ile monte edilerek üç taraftan (sağ-sol-üst) ışığı kesen gölgelikler. Bunlar elbette opsiyonel ancak işini hayli iyi yapıyor ve monitörün tasarımını daha da “ilginç” hale getiriyor. Monitör 6.5 kg ağırlığında ve oldukça iyi dengelenmiş ters V şeklinde bir ayaklığa sahip. Yüksekliği rahatça ayarlanabiliyor ve sağa sola 30 derece kadar çevrilebiliyor. OSD panel de gayet hızlı ve joystick sayesinde hakim olması kolay.

Neticede karşımızda teknolojiyi sonuna kadar kullanan, yakın gelecekte standart olabilecek bazı özellikleri bugünden bizlere ulaştıran bir monitör var ve bunun bedeli hayli yüksek. 13.700 TL fiyat etiketine sahip olan X27’den verim alabilmek için hayli güçlü bir oyuncu bilgisayarına sahip olmanız gerektiğini söylemiyorum bile.

Kürşat Zaman

kursat{at}level.com.tr

NOT: 89

KARAR

+4K/144Hz, Quantum Dots teknolojisi, DisplayHDR 1000 sertifikası, gölgelikler kutu içeriğine dahil, monte edilmiş olarak geliyor

-Fiyatı yüksek, 144Hz’de HDR 10 desteği sunamıyor

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