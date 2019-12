Acer Yeni Nesil E-spor Platformu Planet9’un Kapalı Beta Programını Genişletti

Acer, yeni nesil e-spor topluluğu platformu Planet9’un kapalı beta programını 1 Aralık’tan itibaren genişleteceğini duyurdu. Eylül ayında kısıtlı bir kapalı beta programı olarak başlatılan Planet9’un son derece olumlu tepkiler almasının ardından Acer, platformun kapalı beta programını genişletmeye karar verdi. Kullanıcılar, 1 Aralık tarihi itibarıyla programa kayıt yaptırmaya başladı. Planet9, yakın beceri düzeyine sahip ve benzer hedefleri paylaşan oyuncuları bir araya getirip birer takım haline gelmelerine yardımcı olan bir sosyal platform görevi görüyor. Planet9 ayrıca oyunculara performansları hakkında bilgi vererek kendilerini geliştirmeleri için motivasyon kaynağı oluyor.

Takım Kurma: Oyun içi veriler ile sosyal özellikleri bir araya getiren dünyadaki tek platform

Planet9 farklı e-spor topluluklarını tek bir yerde toplamak için tasarlandı. Bu toplulukları etkin bir şekilde yönetip birleştirmek, platformun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Platform, kullanıcıların oyun türü, beceri düzeyi ve saat dilimi gibi faktörlere göre takım arkadaşları bulmasına yardımcı oluyor. Ayrıca puan, yol, başarı oranı, ölüm konumu gibi çeşitli verileri toplayıp kaydeden platform, koçlara ve menajerlere oyuncuları yönlendirmelerine yardımcı olacak bilgiler sağlıyor.

Önceden yalnızca profesyonellerin erişebildiği Planet9, beceri seviyesi ne olursa olsun her düzeyden oyuncuya hem kendi hem de takımının performansıyla alakalı derinlemesine detaylı istatistikler sunan dünyadaki ilk platform olma özelliğine sahip. Planet9 platformu tüm oyuncuların kendilerini geliştirirken verilere dayalı kararlar verebilmeleri için tasarlandı. Oyuncular bu sayede, düzeltmeleri gereken zayıf yanlarını görebiliyor ve hangi güçlü noktalarına odaklanabileceklerini anlayabiliyor.

Planet9 oyuncuların buluşup stratejileri üzerine konuşabileceği ve menajerlerin maçları daha kolay organize edebileceği güvenli ve kapalı bir platform sunmayı hedefliyor. 1 – 31 Aralık tarihleri arasında Planet9’a katılan oyuncular, takım arkadaşı olmak istedikleriyle paylaşabilecekleri bir davet kodu alacak. Kullanıcılar, bu davet kodlarını diğer oyuncularla paylaşabilecek. En az bir kişiyi takımına davet eden herkes çekilişe katılarak oyun aksesuarları ve Predator cihazları kazanma şansı elde edecek.

“Hazırlık maçı” – Diğerlerine meydan okuyun, maç öncesi lobisinde konuşun ve kimin en iyi olduğunu ortaya çıkarın

Planet9 oyunculara benzersiz bir mücadele platformu sunuyor. Maç öncesinde her takım, rakibinin bireysel ve takım verilerini görebiliyor. Bu şekilde her iki takım da rakibinin güçlü ve zayıf yönlerini görüp ona göre strateji belirleyebiliyor. Bu da herkes için çok daha yüksek kaliteli bir deneyim oluşturuyor. Tüm maçlar Planet9’un etkinlik takvimine kaydediliyor. Maçlar başlamadan önce oyunculara hatırlatma gönderiliyor. Tüm oyuncular toplandığında her iki takım da maç öncesi lobisinde maç başlayana kadar sesli veya yazılı olarak konuşabiliyor. Aralık ayı boyunca platformun özelliklerini keşfedip takım arkadaşları bulabilecek olan oyuncular, ocak ayında düzenlenecek Planet9 e-spor turnuvasına hazırlanabilecek.

Planet9, 1 Ocak 2020 tarihinde “Rise of the Heroes” adlı e-spor turnuvasına ev sahipliği yapacak. Oyuncular 13 Şubat’a kadar günlük görevleri tamamlayıp, daha sonra turnuvaya katılmak için kullanabilecekleri sanal para birimi Stargem’leri toplayabilecek. Turnuvanın birincisi ise gelecek turnuvalarda da kendisine yardımcı olacak güçlü bir Predator cihazının sahibi olacak.

Planet9: Açık Beta Programı 30 Ocak 2020’de başlıyor

Planet9’un ikinci kapalı beta programı 1 Aralık’ta başlayacak. Aralık ayı boyunca takım arkadaşlarınızla antrenman yapın, stratejilerinizi belirleyin ve size özel oyun verilerinden dersler çıkararak 1 Ocak’taki Predator oyuncu cihazı ödüllü Rise of the Heroes turnuvasına hazırlanın. Planet9, turnuvanın tamamlanmasının ardından 30 Ocak 2020 tarihinde resmi açık beta programına geçecek.

Planet9: https://www.planet9.gg/GLOBAL/en