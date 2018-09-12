Acer’dan öğrenciler için dizüstü: Aspire 3

Dünyadaki en büyük beş bilgisayar üreticisinden biri olan Acer, öğrencilerin bilgi, eğlence ve sosyalleşmek gibi günlük işlerinde kolayca kullanabileceği bir bilgisayar sunuyor. Özellikle yoğun ödev hazırlıkları, araştırmalar ve tabi eğlenceli zamanlara da uyum sağlayabilecek eşsiz bir alternatif olan Acer Aspire 3, öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor.

15,6 inç büyük ekranda çalışma imkânı sunan; uygun fiyatı, çoklu işlem gücü ve ödüllü teknolojisiyle dikkat çeken Aspire 3, AMD RadeonTM 535 grafik kartıyla zengin bir grafik deneyimi de yaşatıyor.

Günlük kullanımda çarpıcı performans

802.11ac kablosuz anten sayesinde güçlü ve kesintisiz bir kablosuz bağlantı gücüne sahip olan Aspire 3, ofis uygulamalarından tarayıcılara ve video düzenleyicilerine kadar hemen hemen her günlük işlemde çarpıcı performansın keyfini yaşatıyor. Aspire 3, çift çekirdekli AMD Ryzen 3 2200U işlemcisi, HDMI, USB 2.0 ve USB 3.0 girişleri, HD (1366 x 768) ekran çözünürlüğü ve SD kart okuyucu özelliğiyle tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Chiclet Klavyesi yuvarlak köşeli tuşlarıyla konforlu kullanım sağlayan Aspire 3, geleneksel dokunmatik yüzeylerden daha hızlı tepki veren Hassas Dokunmatik Yüzey (Precision Touchpad) ile daha etkili çalışmaya yardımcı oluyor. DDR4 ile maksimum veri aktarımı özelliği ise DDR3’ten daha düşük güç gereksinimleriyle daha yüksek performans sunuyor.

Acer Aspire 3’ün gücünü aldığı “Zen” mimarisine sahip 14nm teknolojisiyle üretilen Radeon Vega 3 Grafikli Ryzen 3 2200U mobil işlemci, maksimum 3.4GHz turbo hızı ve dört thread’li yapısı ile sınıfında en iyi performansı günlük kullanımlarında kullanıcılara sağlıyor. Barındırdığı SenseMI teknolojisi sayesinde, uygulamaların ihtiyaç duyduğu işlem gücünü, sahip olduğu yapay zekâ teknolojisi sayesinde verimlilikle işlerken, rakiplerinde daha uzun bir mobil kullanım deneyimi sunuyor.

Ryzen 3 2200U işlemci, sahip olduğu Radeon Vega 3 grafik işlem birimiyle, uygulamalarınızda güncel Ultra HD 4K, H.265 gibi video formatlarını donanımsal olarak akıcı şekilde çözerek, HDMI 2.0 çıkışı sayesinde film ve dizilerin keyfini en iyi şekilde çıkarmanıza imkân tanır. 2GB

RAM’li harici Radeon 535 grafik kartı sayesinde de, bu dizüstü bilgisayar ile modern oyunları oynamak da mümkün hale geliyor.

Aspire 3 göz sağlığınızı da düşünüyor

BluelightShieldTM teknolojisi sayesinde renk tonunu ve parlaklığı ayarlayarak zararlı olabilecek mavi ışığa maruz kalmayı azaltan Aspire 3, böylece uzun süre bilgisayar kullanımından doğabilecek zararları engelleyerek, göz sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Aspire 3 Türkiye’de tüm satış noktalarında 2.299 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor.

Bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için acer.com/tr adresi üzerinden en yakın Acer ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.

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