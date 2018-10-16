Acer’ın yeni ürünlerini Rusya’da inceledik!

Hani bir söz var ya, “Balkanların Kafkasların en büyüğü” diye, işte o söz tam da IgroMir’i tarif ediyor. İlk defa 2006 yılında düzenlenen ve geçtiğimiz yıl dört ana salonda toplamda 175.000 kişi tarafından ziyaret edilen fuar bu açıdan bölgenin en büyüğü konumunda.

IgroMir, Moskova yakınlarındaki Krasnogorsk’ta bulunan Crocus Expo‘da sergileniyor ve + şeklinde konumlandırılmış dört ana hole sahip. Bu hollerin ilkinde Acer, Razer, Corsair gibi donanım üreticileri baskın durumdayken diğerini oyun dağıtımcıları domine etmiş durumda. Sekiro, Metro Exodus gibi oyunların denenebildiği bu holde Ubisoft, Xbox gibi üreticiler de dev gibi stantlarıyla arz-ı endam etmekte. Üçüncü ve dördüncü hol ise Comic Con, Nintendo ve Marvel & DC Comics’e ayrılmış durumda.

Fuarda ziyaret ettiğimiz standlardan en büyüğü ve oyuncular açısından en dolu içeriğe sahip stant ise Acer‘ın standıydı. Fuarda Predator ailesine ait laptoplar, fareler ve oyuncu monitörleri yanında hayli eğlenceli bir de etkinlik düzenlendi. Bazı şanslı oyuncular eski laptoplarını getirip balyoz ve çekiç gibi alet edevatla kendisine girişmek suretiyle yeni Predator Helios 300 laptoplarını evlerine götürdüler.

Gelin isterseniz Acer’ın fuarda tanıttığı en yeni ürünlerine bir göz atalım.

Acer Predator Helios 300

Ailenin en küçük ve en kolay ulaşılabilir üyesi olmasına rağmen son derece agresif bir tasarıma ve oldukça güçlü bir donanıma sahip. 15.6 veya 17 inçlik 144Hz IPS panel seçeneklerine sahip olan Helios 300‘de pek çok farklı konfigürasyon arasından seçim yapabilmeniz mümkün. Fuarda sergilenen modelde (PH315-51-74V4) Intel’in sekizinci nesil Core i7-8750H işlemcisi, 16GB DDR4 RAM ve Nvidia GeForce GTX 1060 ekran kartı yanında 256GB SSD + 1TB HDD bulunmaktaydı. Acer Predator Helios 300 hayli şık ve agresif bir tasarıma sahip, ağırlığı ise 2.70kg. Metal, geometrik hatlara sahip tasarımı, arkadan kırmızı ışık ile aydınlatılan klavyesi, AeroBlade 3D Fan ile sağlanan sessiz ve etkili soğutması ile oyuncuların beğenisini kazanan bir model ve yakın zamanda ülkemizde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Acer Predator Helios 300 Special Edition

Helios 300 serisinin muhteşem gözüken bu özel modeli kısıtlı sayıda üretildi ve maalesef satışa sunulmayacağı ülkeler arasında Türkiye de var, en azından şimdilik. Teknik anlamda standart Helios 300 ile aynı özelliklere sahip olan (Fuarda sergilenen modelde 512GB SSD + 2TB HDD bulunmaktaydı) Helios 300 Special Edition, siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu standart modelden beyaz ve altın rengi tasarımıyla ayrılıyor. Yurt dışındaki fiyatı ise 1399$.

Acer Predator Helios 500

Helios serisinin büyük ağabeyi tasarım anlamında kardeşine göre daha klasik çizgilere sahip olsa da bu ağırbaşlı görünümün altında hayli kuvvetli bir sistem gizliyor. Fuarda sergilenen model (PH517-51-98Y7) Intel’in sekizinci nesil Core i9-8950HK işlemcisini kullanıyordu ve Nvidia GeForce GTX 1070 üzerine 32GB DDR4 RAM ile güçlendirilmişti. Bu da piyasaya çıkan en son oyunlarda bile oldukça etkileyici bir performans vaadi anlamına geliyor. Ürünün yurt dışında üç ana modeli olduğunu ve bunlardan birisinin Intel Core i7-8750H, diğerinin ise AMD Ryzen 7 2700 ile donatıldığını da belirtmiş olalım. 4.00kg ağırlığındaki Helios 500 bir süredir ülkemizde satılıyor (Core i7-8750H, GeForce GTX 1070, 16GB RAM, 256GB SSD + 1TB HDD) ve şu sıralar kampanya ile 12.999TL karşılığında edinmek mümkün ki rakipleri karşısında hayli avantajı bir fiyatı olduğunu söylemek mümkün.

Acer Predator Triton 700

İşte fuarda en fazla dikkatimizi çeken model. İlk gördüğünüzde inceliğine bakıp içinde nasıl bir canavarın yattığına inanamayacağınız Triton 700, Nvidia’nın MaxQ teknolojisinden sonuna kadar faydalanmış bir ürün. GTX 1070 ve GTX 1080 gibi performans canavarı kartları incelikten feragat etmeden kasanın altına hapsetmeyi başaran bu teknoloji sadece 18mm kalınlığında olan Triton 700’ü emsalsiz bir performans canavarı haline getirmiş. Intel Core i7-7700HQ işlemci, Nvidia GeForce GTX 1080 MaxQ ekran kartı, 32GB DDR4 RAM ve Raid0 konfigürasyonunda bir araya getirilmiş 512+512GB SSD’ye sahip olan sergi modeli daha ilk bakışta rakiplerinden ayrılmasını sağlayan bazı özelliklere sahip.

15.6 inçlik 120Hz IPS Full HD ekrana sahip olan model inceliğinin yanında klavyenin yerleşimi ile de ezberimizi bozuyor. Klavyenin üst kısmında bulunan transparan bölüm aynı zamanda bir touchpad vazifesi görürken fanları ve soğutma borularını da görmenizi sağlıyor. Oyuncuların seveceği bir detay olduğuna hiç şüphe yok.

Yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulmasını beklediğimiz Triton 700‘ün fuarda sergilenen GTX 1080’li modelinin yurt dışı fiyatı ise 3000$.

Acer Predator 21 X

Otomobil fuarlarında tanıtılan ve gelecekten gelmiş gibi gözüken şov otomobilleri olur ya hani, Predator 21X de bilgisayar dünyası ve oyuncular için aynı anlama geliyor işte.

9000$ gibi müthiş bir fiyat etiketi ile kısıtlı sayıda üretilen bu model pek çok açıdan Acer’ın neler yapabileceğini gösterdiği bir “deneme” aynı zamanda. Çıktığı gün piyasada bulunan en güçlü parçaları bünyesinde toplayan üründe Intel’in Core i7-7820HK işlemci, 64GB DDR4 RAM, SLI konfigürasyonundaki iki adet 16GB Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı, Raid0 konfigürasyonunda bir araya getirilmiş 512+512GB SSD ve 1TB HDD bulunuyor. 21 inçlik WFHD (2560×1080) IPS ekran Nvidia’nın G-SYNC teknolojisini destekliyor ve eğimli! Evet doğru duydunuz, bir oyun laptopundan bahsediyoruz ve eğimi de 2000R ile sınırları zorluyor.

Ürünün detayları bu kadarla da bitmiyor. Arkadan aydınlatmalı Cherry MX Brown anahtarlara sahip (bu model sessiz olanı) mekanik klavye, touchpad ya da nümerik pad olarak değiştirilebilen kendine has bir modül, bilgisayarın iç aksamını dikizleyebileceğiniz saydam üst kısmın yanında üründe Tobii’nin Eye Tracking (göz izleme) teknolojisi de kullanılmış. Peki bu ne demek? Basitçe bir Apache helikopter pilotu gibi kafanızı çevirerek baktığınız odağı değiştirebiliyor olmanız ve fare ile çok daha minimal hareketler yapma özgürlüğü demek.

Dev bir taşıma çantası ile teslim edilen bu model elbette çok pahalı ve ağırlığı da 8kg’nun üzerinde. Bu kadar teknoloji başka türlü sığmıyor elbette…

Acer Predator Cestus 500

Acer’ın oyuncular için sunduğu farelerin üst versiyonu Cestus 500 ve bizim de büyük beğenimizi kazandı. Ülkemizde henüz satışa sunulmayan bu model yurt dışında 44$’dan başlayan bir fiyat etiketine sahip (Tavsiye edilen fiyatı 99$) ve bu fiyatı çok makul kılacak bazı özellikler ile beraber geliyor. Öncelikle ürün hiç öyle göstermese de iki el için de optimize edilmiş bir tasarıma sahip. Bunu mümkün kılan şey ise değiştirilebilen yan paneller. Bu paneller çıkartıldığında bir alt model olan Cestus 300’ü andıran model, mıknatıslı yan panellerin birinin veya her ikisinin montajının ardından hayli agresif bir tasarıma kavuşuyor.

Ana tuşlarda 50 milyon, fonksiyon tuşlarında ise 20 milyon tıklamalık bir ömür sunan Omron anahtarlar ile donatılmış olan Cestus 500, 7200dpi’lık optik bir sensöre ve RGB aydınlatmaya sahip.

Acer Predator Orion 5000 & 9000

Acer’ın Predator ürün gamı elbette sadece oyuncu laptoplarından ibaret değil. Masaüstü bilgisayarlardan vazgeçemeyen oyuncular için geliştirilen Orion 5000 ve Orion 9000 de bu amaca hizmet eden, oyuncuların yüksek beklentileri etrafında şekillendirilmiş ürünler. Orion 5000 bu modeller arasında küçük kardeş görevini üstleniyor olsa da kendisi gerçek bir oyun canavarı. Intel’in i7-8700K işlemcisiyle güçlendirilen bu modelin en üst SLI konfigürasyonunda iki adet GeForce GTX 1080 ekran kartı, Sound Blaster X ses donanımı, IceTunnel 2.0 hava akışı yönetim teknolojisi, 512GB SSD ve 3TB HDD’den oluşan bolca depolama alanı bulunmakta. Orion 9000 modeli ise seçimli olarak Intel’in yepyeni Core i9 Extreme Edition işlemcileri ile sipariş edilebiliyor.

Orion 5000’in yurt dışı fiyatı 1500$’dan başlıyor. Orion 9000’in yurt dışı fiyatı ise 2400$ ile 8800$ arasında değişiyor.

Acer Predator X34

Euro Truck Simulator 2 veya Flight Simulator X tutkunlarını ortadan çatlatacak bir model X34. 3440×1440 çözünürlüğe sahip olan bu müstesna ürün 60hz (Overclock ile 100Hz) / 4ms IPS panele sahip. Bu değerler kağıt üstünde çok etkileyici gözükmese bile ince çerçeveleri sayesinde sağladığı muhteşem atmosfer, 30 dereceye kadar sağa sola çevrilebilen veya yukarı aşağı oynatılabilen panelleri ile uzun süredir gördüğüm en muhteşem deneyimlerden birisini yaşattığını itiraf etmem gerek.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…