ADATA suya ve darbelere dayanıklı yeni harici diskini tanıttı

Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM ve NAND Flash depolama ürünleri üreticilerinden biri olan ADATA Technology, HD830 harici diskini tanıttı.

2TB, 4TB ve 5TB kapasite seçenekleri ile gelen harici disk suya, toza, sarsıntılara ve darbelere karşı üstün koruma sunuyor.

Yok Etmek İmkânsız

ADATA HD830’un alüminyumdan üretilen sağlam dış gövdesi verilerinizi yalnızca darbelere ve yüksekten düşmeye karşı korumakla kalmıyor, 3000kg’a kadar basınca da dayanabiliyor. IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası bulunan ürün bunun yanında ABD Ordusunun MIL-STD-810G 516.6 standardını karşılıyor ve 1.22 metreye kadar olan yüksekliklerden düşmekten etkilenmiyor. Cihazın üç katmanlı yapısı hem içeriden hem de dışarıdan yüksek koruma sunuyor. Siyah veya mavi renkli silikon dış kaplamanın, dayanıklı alüminyum gövdenin ve diski çepeçevre sararak koruyan şok emici iç katmanın birleştirilmesiyle üretilen HD830 ile kullanıcı verileri daima güvende.

HD830’un şok alıcıları herhangi bir darbe algıladığında diskin çalışmasını durdurarak disk üzerindeki verilerin zarar görmesini engelliyor. Kullanıcılar şok koruma sisteminin devreye girdiğini harici diskin üzerindeki led ışığın kırmızı renkte yanıp sönmesinden anlayabiliyorlar. Tehlike atlatıldığında led ışık tekrar maviye dönüyor ve HD830 çalışmasına kaldığı yerden devam ediyor.

Şık Görünüm Yüksek Kapasite

ADATA HD830’un alüminyum gövdesi yalnızca sağlam bir koruma sunmakla kalmıyor, oluklu tasarımı, kumlanmış metal görünümü ve her iki yandaki kalın sütunlarıyla oldukça şık ve dayanıklı görünüyor. 4K Ultra HD videoların ve yüksek çözünürlüklü pek çok farklı içeriğin gittikçe yaygınlaştığı günümüzde kullanıcıların depolama ihtiyaçları da giderek artıyor. Bu nedenle 2TB, 4TB ve 5TB kapasite seçeneği sunan HD830 kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte. Ürünün tavsiye edilen son kullanıcı fiyatları ise 2TB için 719 TL, 4TB için 1069 TL ve 5TB içinse 1396 TL olarak belirlendi.

USB 3.1 arayüzüne üzerinden çalışan ürün, ADATA’nın tüm harici diskleri gibi 3 yıllık garantiye sahip. ADATA hakkındaki en son gelişmelerden ve markanın en yeni ürünlerinden anında haberdar olmak için facebook.com/ADATATR adresindeki resmi Facebook sayfasını takip etmeyi unutmayın.

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