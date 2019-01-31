ADATA yeni oyuncu kulaklığı XPG EMIX H20’yi duyurdu

Sanal 7.1 ses efekti ve 50mm’lik sürücüleriyle EMIX H20 oyunculara hem daha gerçekçi bir oyun deneyimi hem de daha iyi mekânsal farkındalık sunuyor

Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM modülü ve NAND Flash depolama ürünleri imalatçısı ADATA Technology, yeni ürünü XPG EMIX H20 oyuncu kulaklığını duyurdu. Sanal 7.1 ses efekti sunan ve yüksek kaliteli 50mm’lik sürücüleri bulunan kulaklık RGB aydınlatmasıyla kulaklara olduğu kadar göze de hoş geliyor.

Artırılmış Mekânsal Farkındalık

EMIX H20 sahip olduğu sanal 7.1 desteği sayesinde oyunculara rakiplerinin haritadaki yerini sesleri dinleyerek tespit etme imkânı veriyor. Böylelikle oyuncular rakiplerini görmedikleri zamanlarda bile önlerinde mi yoksa arkalarında mı olduklarını veya yaklaşıp uzaklaştıklarını anlama şansı sunarak büyük bir avantaj sağlıyor. Üst düzey 50mm’lik sürücülere sahip olan EMIX H20 geniş bir aralıkta, muhteşem hassasiyetle kaliteli ses deneyimi yaşatıyor.

Hafif ve Rahat Tasarım

Oyuncular için kulaklık seçerken rahatlık da en az ses kalitesi kadar önemli bir özellik. Bu nedenle ADATA ürünün kafada ağırlık yapmaması olması ve uzun oyun seanslarında oyuncuları rahatsız etmemesi için tasarımını hafif tutmaya özen göstermiş. EMIX H20’nin ayarlanabilir mikrofonuysa kullanıcıların her koşulda seslerini takım arkadaşlarına açık ve net biçimde duyurmasını sağlıyor. Kulaklığın örgülü kablosu üzerinde yer alan ses ve mikrofon düğmesi aynı zamanda kulaklığın her iki yanındaki RGB aydınlatma efektini de kontrol etmeye yarıyor.

Şubat ayında piyasada olması hedeflenen ürünün satış fiyatının ise 379TL olması planlanıyor. Hafif ve ses performansı yüksek bir kulaklık arayan kullanıcılar için iyi bir alternatif olan XPG EMIX H20 hakkında detaylı teknik bilgi edinmek için xpg.com/tr/feature/599 adresini ziyaret edin.

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