ADATA’dan oyuncular için XPG EMIX H30 ve I30 Kulaklık

Yüksek kalitede sesi etkileyici ve ergonomik bir tasarımla birleştiren XPG ürünleri oyun deneyimini zenginleştiriyor!

Yüksek performanslı DRAM modülleri ve NAND Flaş depolama ürünleriyle dünya çapında tanınan ADATA Technology, oyunculara yönelik ürünleriyle de dikkat çekiyor. Firmanın XPG markasıyla piyasaya sürdüğü EMIX H30 ve I30 kulaklıklar oyunseverlere güçlü, temiz ve rahat bir ses deneyimi sunuyor.



Oyunun içinde hissettiren EMIX H30 Kulaklık ve SOLOX F30 Amfi

Sade bir tasarıma sahip olan EMIX H30, 53mm’lik sürücüleri sayesinde geniş bir ses aralığı sunmanın yanında oldukça güçlü bas tonlar da üretebiliyor. Kulaklıkların nefes alan, hafızalı köpükten kulak yastıkları, kafaya uyum sağlayan esnek kafa bandı ve kulaklıkların kulağa sıkı fakat rahatsız etmeyecek şekilde oturmasını sağlayan yapısıyla uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sunuyor. İstendiğinde çıkarılabilen mikrofon ise aksiyonun en tavan yaptığı anlarda bile oyuncuların seslerini takım arkadaşlarına açık ve net olarak duyurmalarını sağlıyor. Kulaklığın örgü kaplama kablosu ve altın uçlu konektörleri ise performansından ödün vermeden uzun yıllar çalışmasını garanti ediyor.

H30’a eşlik eden SOLOX F30 ise hem bir harici ses kartı hem de amplifikatör görevi görüyor. PC ve Mac uyumlu olan bu amfi sahip olduğu 7.1 kanal surround teknolojisiyle seslere derinlik katmanın yanında oyunlarda sese göre yer belirlemeyi de kolaylaştırıyor. Oyun, film, müzik ve konuşma olarak dört ön kayıtlı ses ayarı bulunan SOLOX F30 aynı anda birden fazla cihaz bağlamayı da destekliyor. Böylelikle kulaklık ve hoparlörlere istenirse aynı anda veya ayrı ayrı olarak ses vermek mümkün oluyor. EMIX H30 ve SOLOX F30 kulaklık setini çevrimiçi mağazalarda 899TL‘den başlayan fiyatlarla satılıyor.



EMIX I30 ile üstün ses deneyimi hep yanınızda

Oyunculara yönelik çoğu kulaklık büyük kulak üstü ürünlerken ADATA, daha ufak bir şeyler isteyen kullanıcılara EMIX I30 kulak-içi kulaklığı sunuyor. 13,5 mm büyüklüğünde sürücüleri olan EMIX I30, kulak deliğine oturan tasarımı sayesinde dışarıdan gelen sesleri engelleyerek yalnızca dinlenilen şeye yoğunlaşmaya imkân tanıyor. Ürün büyük sürücüleri sayesinde mümkün olan patentli bir teknoloji ile 5.2 kanal surround ses efekti verebiliyor. Ufak ve hafif yapısına rağmen EMIX I30 oyunculara ister evde ister sokakta etkileyici bir işitsel deneyim vadediyor. Hem EMIX H30 hem de EMIX I30 PC, Mac, PS4, Xbox, Switch ve mobil cihazlara herhangi bir sürücüye gerek olmadan kullanılabiliyor. Bu da oyunculara tek ürünü farklı platformlarda kullanma avantajı sunuyor. EMIX I30’u çevrimiçi mağazalarda 379TL’den başlayan fiyatlarla bulmak mümkün.

Basın Bülteninden derlenmiştir.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…