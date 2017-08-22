Age of Empires IV duyuruldu!

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Uzun süren ve Ensemble Studios’un kapatılmasının ardından umutsuzluğa dönen bekleyiş nihayet sona eriyor.

Üstelik Age of Empires IV emin ellerde. Nasıl olmasın ki? Warhammer 40K ve Company of Heroes gibi birbirinden muhteşem serilere imza atan Relic Entertainment tarafından geliştirilmekte olan oyunun ilk duyuru fragmanı herhangi bir oynanış içermiyor ve çıkış tarihi konusunda da herhangi bir bilgi sızmış değil.

Diğer taraftan seneler önce yayınlanan bir görselinden sonra 20.yüzyılda geçeceğini tahmin ettiğimiz yeni oyun, gözüken o ki çok daha geniş bir zaman aralığını kapsayacak ve günümüze kadar gelmeyecek.En azından fragmandaki en günümüze yakın sahnelerin 1880’lerde geçmesi bizde bu izlenimi doğurdu.

İlk planda PC için hazırlanan oyunun fragmanını aşağıda izleyebilirsiniz.

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