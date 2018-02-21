Alacakaranlık Dergisi’nden Korku Sineması Semineri.

Alacakaranlık Dergisi, Korku Sineması Seminerleri Dizisiyle korku sineması tutkunlarını, bu konuda uzman dergi yazarlarıyla, Beyoğlu’nun eski sinemalarından Yeşilçam Sineması’nda bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Seminer serisinin ikinci etkinliğinde; Korku Sinemasında Kadın Temsiliyetleri yazı dizisiyle Alacakaranlık sayfalarından tanıdığımız Hazal Bayar da bu seminerde yer alacak kişilerden.
Korku sinemasında tarihsel süreç içerisinde kadın temsiliyetlerin değişim süreci ele alınacak ollan seminer iki oturum halinde gerçekleşecek. Seminerin devamında ise bir dizi soru-cevap bölümüyle sona erecek.
Seminerle ilgili diğer bilgiler:
Kapı Açılış: 15:00
İlk Oturum: 15:30
İkinci Oturum: 16:45
Katılım Bedeli: 20 TL (Biletler, etkinlik günü 14:00'dan itibaren Yeşilçam
Sineması'ndan edinilebilir.)