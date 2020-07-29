Animal Crossing ikinci yaz güncellemesiyle yaz geceleri havai fişeklerle aydınlanıyor

Yeni Animal Crossing güncellemesi yarın geliyor. 30 Temmuzda gelecek olan yaz güncellemelerinin ikincisi Summer Update Wave 2 ile havafişekler, rüya görme ve çok beklenen ada yedekleme servisi geliyor. Detaylara geçmeden önce Summer Update Wave 2’nin tanıtım videosunu aşağıdaki videodan izleyebilrisiniz:

[Announcement]

🎆 Weekly fireworks shows in August!

🛌 Visit other players’ islands in a dream!

💾 Island Backup & Restoration The #AnimalCrossing: New Horizons Summer Update – Wave 2 lights up the sky on 7/30. #ACNH pic.twitter.com/aqxeH6utcJ — Isabelle (@animalcrossing) July 28, 2020

“[Duyuru]

🎆Ağustos ayında haftalık havai fişek gösterileri

🛌 Rüyada diğer oyuncuların adalarını ziyaret etme

💾Ada yedekleme ve geri yükleme

#AnimalCrossing: New Horizons ikinci Yaz Güncellemesi Wave 2, 30 Ağustos’ta gökleri aydınlatıyor. #ACNH”

Gökyüzü havai fişeklerle aydınlanıyor

Oyuncular 7 Ağustos’tan itibaren her Pazar akşam 7’de havai fişek gösterilerini izleyebilecek. Bunun yanı sıra çan çalarak plazada çekiliş bileti satın alabilecek ve bazı festival ürünlerini edinebilecek. Bazı havai fişekler ise farklı tasarımlarla özelleştirilebilecek.

Fireworks shows will be held every Sunday on your island during August! Whether you’re in the Northern or Southern hemisphere, you’ll be able to enjoy these spectacles with your island residents! #AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/LlYZAiyrVZ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 28, 2020

“Ağustos ayı boyunca her pazar havai fişek gösterileri olacak! İster güney ister kuzey yarım kürede olun, ada sakinleriyle bu bu görsel şöleni izleyebileceksiniz! #AnimalCrossing #ACNH”

Rüyalar ile diğer adaları ziyaret artık mümkün

Rüya görme özelliği ile oyuncular rüyalarında başkalarının adalarını ziyaret edebilecekler. Rüyadayken gidilen yerlerde oyuncu tarafından yapılan hiçbir değişiklik ise kaydedilmiyor ve rüya bittikten sonra sıfırlanıyor. Bu özellik “dream address” kullanarak aktileştiriliyor. Sonrasında yatağınızda şekerleme yaparak diğer oyuncuların adalarını ziyaret edebilir ve diğerlerinin de sizin adanızı ziyaret etmesini sağlayabilirsiniz.

Çok beklenen ada yedekleme sistemi

Ada yedekleme sistemi ise oyun çıktığından beri oyuncuların istediği bir özellikti. Nintendo Switch Online oyuncuları belirli zaman aralıklarıyla adalarını yedekleyebilecekler. Ancak Animal Crossing, diğer Switch oyunlarının kullandığından farklı bir veri yedekleme bulutu kullanıyor.

Sonbaharda çıkacak Cadılar Bayramı temalı güncellemeye kadar başka bir güncelleme ise yok.