Animal Crossing ikinci yaz güncellemesiyle yaz geceleri havai fişeklerle aydınlanıyor

Yeni Animal Crossing güncellemesi yarın geliyor. 30 Temmuzda gelecek olan yaz güncellemelerinin ikincisi Summer Update Wave 2 ile havafişekler, rüya görme ve çok beklenen ada yedekleme servisi geliyor. Detaylara geçmeden önce Summer Update Wave 2’nin tanıtım videosunu aşağıdaki videodan izleyebilrisiniz:

The #AnimalCrossing : New Horizons Summer Update – Wave 2 lights up the sky on 7/30. #ACNH pic.twitter.com/aqxeH6utcJ

“[Duyuru]

🎆Ağustos ayında haftalık havai fişek gösterileri

🛌 Rüyada diğer oyuncuların adalarını ziyaret etme

💾Ada yedekleme ve geri yükleme

#AnimalCrossing: New Horizons ikinci Yaz Güncellemesi Wave 2, 30 Ağustos’ta gökleri aydınlatıyor. #ACNH”

Oyuncular 7 Ağustos’tan itibaren her Pazar akşam 7’de havai fişek gösterilerini izleyebilecek. Bunun yanı sıra çan çalarak plazada çekiliş bileti satın alabilecek ve bazı festival ürünlerini edinebilecek. Bazı havai fişekler ise farklı tasarımlarla özelleştirilebilecek.

Fireworks shows will be held every Sunday on your island during August! Whether you’re in the Northern or Southern hemisphere, you’ll be able to enjoy these spectacles with your island residents! #AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/LlYZAiyrVZ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 28, 2020