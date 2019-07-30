Anker Soundcore Space NC İnceleme

Baştan kabul edelim, Bluetooth headsetler söz konusu olduğunda orta seviye ile üst seviye arasında korkunç bir fiyat farkı var. Ülkemizde dövizin durumuyla daha da alevlenen bu sıklet farkı, orta seviye bir bütçesi olan ancak ses kalitesinden taviz vermek istemeyen kullanıcıların belini büküyor maalesef. Benim en fazla beğendiğim markalardan olan Anker’in yeni modeli ise bu konuda hayli iddialı.

Anker Soundcore Space NC görünüşte biraz irice olsa da (Neredeyse bir oyuncu kulaklığı gibi gözüküyor ilk başta) 265 gramlık ağırlığıyla günlük rutininizde sizi yormayan bir model. İlk bakışta çok narin gözükse de baş köprüsü metal bir şerit ile güçlendirilmiş ve kulaklık genel yapı olarak da gayet dayanıklı, ufak tefek sakarlıklarla zarar görebilecek bir ürün değil. Yanında da son derece kaliteli bir taşıma çantası ile beraber geliyor. Bu çanta içindeki file kısma ufak tefek şeyleri de koyabilirsiniz.

40mm sürücüleri destekleyen hafızalı köpükten kulak yastıkları orta sertlikte. Pek öyle marshmallow gibi değil, bu sayede uzun kullanımlarda konforu azalmıyor. Boynunuzda taşımanız gerektiğinde ise sıkı yapısı sebebiyle biraz sıkabiliyor. Sorun değil, kulak yastıkları dönebildiğinden kısa sürede kendinize uygun bir şekle sokabiliyorsunuz.

Soundcore Space NC’nin en önemli özelliği aktif ses kesme (ANC) tarafında. Firma düşük frekanstaki seslerin %93, yüksek frekanstaki seslerin ise %96’sının filtrelendiğini söylüyor. İstatistiklere vuramasak da ürünün ses kesme performansına alkış tutmak mümkün zira kulaklığın sol kulak yastığı üzerindeki düğmeden NC’yi açtığınızda dünya ile bağlantınız kesiliyor. Üstelik kulak yastığını oynattığınızda, merdiven inip çıktığınızda veya kulaklığa eliniz çarptığında herhangi bir cızırtı da duymuyorsunuz. Bu da ANC’yi sadece otururken değil, günlük hayatın koşuşturması içindeyken de verimli kılıyor. ANC’nin seviyesi ise maalesef ayarlanamıyor, bu da dış seslerin bir kısmını duymak isteyenler için kötü haber.

Mikrofonla çağrı cevaplamak oldukça basit. Sağ kulak yastığının dışındaki kontrollere bir kez dokunmanız yeterli. Çağrı kalitesi ise en azından duyulan kalite anlamında telefon kalitesinin üzerinde. Karşıya giden ses konusunda ise, iki arkadaşımız karşıya giden sesimin kalitesinin çok iyi olduğunu söylerken diğeri sesimin gayet mekanik ve ekolu geldiğini söyledi, pek hoşlanmadı. Genel anlamda bu tarafta negatif bir şey olmadığını söylemem gerek.

Cihazın bana göre en büyük sorunu sağ kulak yastığı üstündeki dokunmatik kontroller. Bu dokunmatik kontrollerle yaşadığım ses açacağıma kısma, yanlışlıkla başka şarkıya geçme ve telefonu cevaplayamama sorunları ürüne alıştıkça azalsa da kendilerini genel anlamda rahatsız buluyorum.

Peki ürünün müzik performansı nasıl? Oyunlarda kullanımın son derece kısıtlı olacağını düşünürsek müzik dinleme kısmına ağırlık vermek yerinde olacaktır. Bluetooth 4.1 kullanan ürün telefona rahatça bağlanıyor ve tam şarjda kablosuz 20 saat, kablolu kullanımda ise 35 saatin üzerinde bir deneyim vadediyor. Ürün sahne (soundstage) anlamında üst sınıfla baş edemese de genel anlamda son derece başarılı bir müzik dinleme deneyimi sunuyor. Baslar gayet yerinde, tizler ise benim zevkime göre biraz zayıf kalmış. Pop müzik dinleyenler de bu açıdan eksiklik hissedebilir. Günün sonunda Dave Murray soloyu atarken gayet tadında bir performansa tanık oluyorsunuz! Distorsiyon yok, “sesimi biraz kısar mısın?” dercesine acı acı titreme yok, her şey yolunda.

Evet, son cümlelere gelirsek Anker yine son derece başarılı bir ürüne imza atmış. 800 TL’lik fiyatı ile bir üst seviye ürünlere kafa tutabilen, iyi bir alternatif Soundcore Space NC.

Kürşat Zaman

PUAN: 93



KARAR

+Şık ve dayanıklı tasarım.

+Uzun batarya ömrü

+Performansına oranla uygun fiyat

+Başarılı ses kesme performansı

+Kaliteli taşıma çantası

-Dokunmatik kontrollere alışmak zor, çok hassaslar.

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