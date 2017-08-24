Anno serisi tekrar geçmişe gidiyor!

Ubisoft, 2018 yılının kış aylarında çıkarılacak yeni strateji / şehir kurma oyunu Anno 1800’ü açıkladı.

Tüm hayranlarının da bildiği gibi Anno bir inşa et/savaş oyunu. Anno 2205’ten sonra Ubisoft tekrar geçmişe dönme kararı almış anlaşılan. Oyunun isminden de anlayabileceğiniz gibi, oyun 19. yüzyılda, endüstriyel çağın başlangıcında geçmekte.

Oyun içerisinde hikaye bazlı, değiştirilebilir serbest ve multiplayer modları mevcut.

Oyunun resmi açıklaması oyunu “Anno 1800, oyuncuları endüstriyelleşmenin, diplomasinin ve keşiflerin hakim olduğu endüstriyel çağın şafağına götürüyor. Oyuncular; büyük şehirler kurarken, keşiflere çıkarken ve düşmanlarıyla savaş, ticaret ve diplomasi yoluyla savaşırlarken kendilerini bir hükümdar olarak kanıtlama şansına erişecek.

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