Antik Mezarların Tozlu Dehlizlerindeki Sırları Keşfedin

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Çılgın macera severlerimiz League of Explorers’ın Kayıp Şehir (Lost City) ve Yakıcı Kumlar (Scorching Dunes) boyunca devam eden mistik yolculuğu bu hafta kadim mezarların keşfedilmemiş dehlizlerinde devam ediyor. Hearthstone’un yeni tek kişilik macerası Tombs of Terror’ın üçüncü bölümü olan Khartut’un Mezarı (Khartut’s Tomb) şimdi yayında!

TOMBS OF TERROR Üçüncü Bölüm: KHARTUT’S TOMB

Ölümün Musibet Lordu (Plague Lord of Death) son derece güçlü minyonları sonu gelmez bir ölüm(süzlük) döngüsüne hapsetti! Oyuncular kendi oyun alanlarında bir Ebedi Mezar’la (Eternal Tomb) oyuna başlıyorlar. Müttefik minyonlar öldükçe mezarın kapıları yavaş yavaş açılıyor ve sahaya çok güçlü bir Deathrattle minyonu çıkıyor. Akabinde yeni bir minyon ortaya çıkmayı beklerken efsunlu kapılar yeniden kapanıyor!

Ebedi Mezar’ın sırlarını çözebilecek yegâne kahramanımız olan Elise Starseeker, the Enlightened, yüzyılların bilgeliğini yanına alarak kütüphanesinden dışarı adım atıyor. Hem bir Priest’in iyileştirici güçlerine hem de bir Druid’in vahşiliğine sahip olan Elise Starseeker, Khartut’un Mezarı’na girerek Ölümün Musibet Lordu’yla (Plague Lord of Death) yüzleşecek.

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