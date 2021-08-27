Apex Legends Mobile, Türkiye’ye açılıyor!

Electronic Arts tarafından yayınlanan, Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve çıkışının üstünden yalnızca 2,5 yıl geçmiş olmasına rağmen 100 milyon oyuncu barajını aşan popüler ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends, mobil versiyonuyla Türkiye pazarına açılıyor. Oyunun kapalı betası, eylül ayının ortasında, Google Play üzerinden ülkemizdeki mobil battle royale severlerle buluşacak.

Electronic Arts’ın ve Respawn Entertainment’ın dünya çapında indirme rekorları kıran ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends’ın mobil versiyonu Apex Legends Mobile, Ortadoğu – Kuzey Afrika ve Latin Amerika bölgesinde kapalı beta testlerinin yeni aşamasına geçiş yaparken; Mısır, Meksika, Kolombiya ve Peru gibi ülkelerle beraber Türkiye’deki mobil battle royale severler de oyunun kapalı betasına ulaşabilecek. Ayrıca oyuncular, Google Play üzerinden beta için ön kayıt oluşturma şansını elde edecekler (link aşağıda). Apex Legends Mobile ekibi, önümüzdeki aylarda kapalı beta listesine daha fazla ülke ekleyerek test bölgelerini genişletmeye devam edecek.

Popüler battle royale oyununun kesintisiz aksiyonunu mobil cihazlara taşıyacak olan Apex Legends Mobile; karakter tabanlı olağanüstü bir oynanış sistemi, eşsiz bir takım oyunu ve hızlı, tempolu, yenilikçi bir savaş deneyimi sunacak. PC ve konsol versiyonunda olduğu gibi tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek oyun, aynı zamanda mobil cihazların sınırlarını zorlayacak yüksek çözünürlüklü, mükemmel grafiklere sahip olacak.

Apex Legends Mobile’ın kapalı betası için -eylül ayının ortasından önce- Google Play üzerinden ön kayıt oluşturmayı unutmayın: Apex Legends Mobile – Apps on Google Play