Apex Legends Rehberi

Uçaktan son atlayan Battle Royale oyunu Apex Legends oldu ve oyunu kazandı.

Apex Legends tufanı dinmiş gibi gözüküyor olabilir; ancak takibi bıraktıysanız geri dönmek isteyebilirsiniz. Çünkü Apex Legends sezonları başladı. Season 1, oyunculara birçok kozmetik silahın yanı sıra, açılacak sandıklar, koyulacak bannerlar sunuyor. Bununla birlikte, bu sezonda Octane isimli yeni Legend ile de tanışma imkanımız oldu.

Oyun ilk çıktığı sıralar deli gibi oynasam da bir süre sonra elim gitmemeye başlamıştı. Şu aralar oyunu yeniden keşfediyorum diyebilirim. Sezon mantığının oyuna yeni bir ivme kazandırdığı doğru. Öte yandan kozmetik ekipman dışında oyuncuya şu an için pek bir şey sunulmuyor. İleriki sezonlara temel olması adına mutlaka kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum.

Eğer Apex Legends’tan biraz uzak kaldıysanız ya da yeni başlamak istiyorsanız bu rehber niteliği taşıyan incelemeyi mutlaka okuyun derim.

***

Baştan Alalım

Apex Legends, Titanfall serisini hazırlayan Reswpan Entertainment tarafından geliştirildi. Oyun o kadar ani çıktı ki reklam ve tanıtım fragmanlarını bile görmedik. İlk başlarda, EA’in Battle Royale arenasına yaptığı bir yatırım olarak düşünüldü ancak sonradan fark edildiği üzere Apex Legends, türünün en iyi yapımlarından biri oldu.

Apex Legends’ı başarıya taşıyan şey oyunun dinamik oynanabilirliği. Titanfall’un makyajlanmış hali olan oyunun arkasında EA desteği de olunca oyun bir anda şaha kalktı. Evet, kendisi biraz hızlı ama bunun yanında, bugüne kadar Battle Royale türünde ortaya konmuş tüm iyi özellikleri başarıyla harmanlamayı da biliyor. Firmaların geçmişte yaptığı hataları es geçerek, ortaya daha doygun bir tecrübe koyuyor.

Aslında Respawn Entertainment’ın aklında uzun süredir bir Battle Royale oyunu yapma isteği varmış; fakat EA’in bu pazara girmeye pek hevesi yokmuş. En azından içeriden anlatılan hikayeler bunlar. Respawn Entertainment’ın bir süredir Titanfall 3 ile uğraştığını fakat oyunun rafa kaldırılma durumu olduğunu da biliyorduk. Nihayetinde, adeta son sıkımlık kurşun niyetine, EA’in gözüne gözüne soktukları oyunu pazara salmayı başarıyorlar. Haliyle Apex Legends, oyunun kendisi gibi hızlı bir biçimde liderliğe oturuyor.

İlk haftasında 25 milyon oyuncu barajını aşmayı başaran oyun, şubat ayının sonu itibariyle 50 milyon oyuncuya ulaşmış durumda. Oyuncu sayısı, rakiplerine göre biraz daha aşağıda kalıyor olabilir. Orada haklısınız. Öte yandan açıkça görülüyor ki PUBG ya da Fortnite gibi rakiplerinin oyuncu sayısı da ufak ufak azalmaya başladı. Bu oyuncu kitleleri Apex Legends’ı mı tercih ediyor yoksa Battle Royale’den mi sıkıldı, orası muamma. Ancak şundan eminim, önümüzdeki yaz aylarına kadar geçecek olan Apex Legends sezonları, oyuna daha fazla oyuncu çekmeyi başaracak.

***

Efsaneler

Apex Legends, diğer Battle Royale oyunlarından farklı olarak Team Fortress ve Overwatch’ta tercih edilen kahraman sistemine odaklanıyor. Her bir oyuncu, kendine has özelliklere sahip 9 adet karakterden (Legends) birini seçip, arenaya atlıyor. Sezon başlayana kadar 2’si kapalı olmak üzere toplam 6 Legend vardı. Kapalı olan Mirage ve Caustic ise oyun içi kazanılan para birimiyle ya da gerçek parayla satın alınarak açılabiliyor.

Size uygun en iyi karakteri seçene kadar biraz vakit harcamanız gerekli. Her karakter, özellikleri bakımından diğerlerine üstünlük sağlayabiliyor. Hiçbir karakterin işsiz ya da gereksiz olduğunu söyleyemem. Sağa sola ip atan Pathfinder’ın, hiçbir albenisi olmadığını düşünebilirsiniz; ancak çatışmanın en sıcak anında Pathfinder sayesinde, aslında orada olmayan bir yol yaratıp kaçma şansınız doğuyor.

Oyundaki karakterleri 4 ana başlık altında inceleyebiliriz: Offense, Defense, Support ve Recon. Çoğu FPS oyunundan da aşina olacağınız gibi Offense daha saldırgan ve hızlı karakterleri tanımlarken, Defense ise takım arkadaşlarınızı sırtlayabilecek tank gibi karakterleri tanımlıyor. Support, takım üyelerine hayati noktalardan yardımcı olurken, Recon yalnız kurt gibi tek başına takılıp kritik noktalarda savaşın çözümlesini sağlıyor.

Şimdi her bir karaktere yakından bakalım.

Bangalore



Aileden asker olan Bangalore, hikayesine göre bir zamanlar IMC Armed Forces’ta görev almış. Oyuncular tarafından Mirage’dan sonra en çok tercih edilen karakter olduğu söyleniyor. Hızlı ve agresif bir oynanış tarzıyla, Bangalore ile maçın sonunu görme ihtimaliniz çok yüksek.

Double Time (Passive): Bangalore’un çok tercih edilmesinin nedenlerinin başında sanırım Double Time geliyor. Bu pasif özelliği sayesinde, üzerinize ateş açıldığında, belli bir süre boyunca %30 oranında daha hızlı hareket edebiliyorsunuz.

Smoke Launcher (Tactical): Anlık kaçış alanı yaratmak ya da düşmanı kör etmek istiyorsanız, üstlerine bolca gaz bombası atabilirsiniz. İki sıkımlık gaz tüfeğiniz ile etrafın tozunu dumanını birbirine katabilirsiniz.

Rolling Thunder (Ultimate): Gibraltar’ın Ultimate özelliğini anımsatan Rolling Thunder ile gökten bomba yağdırıyorsunuz. Şerit halinde gökyüzünden düşen bombalarla düşmanlarınızı arenadan silebilir ya da kaçmak için kendinize bir duvar örebilirsiniz.

Mirage



Mirage oyunda kapalı olan karakterlerden biri. Annesi tarafından geliştirilen Holo-Pilot adındaki bir teknoloji ile kendisine benzer bir kopyasını oluşturabiliyor. Bangalore gibi orduda hizmet vermiş olan Mirage, kardeşleriyle beraber Frontier War’da savaşmış bir asker.

Oyundaki en sinir bozucu karakterlerden biri olan Mirage, ismi gibi kendisine benzer kopyalar yaratıp düşmanlarını tuzağın ortasına çekiyor. Karakterin tüm özellikleri, kopyalama üzerine kurulu.

Encore! (Passive): Karakteriniz yere düşünce, Mirage kendisine benzeyen bir kopyayı beş saniyeliğine ortaya çıkarıyor. Bana kalırsa, Mirage’ın bu özelliğini ilerleyen dönemde değiştirebilirler. Çünkü hem süresi kısıtlı, hem de düşman tarafından çabuk fark edilebilecek bir özellik.

Psyche Out (Tactical): Düşmanı şaşırtmak ve ortaya çıkarmak için kullanacağınız en güzel özellik. Mirage, bu özelliği ile 15 saniye boyunca gözükecek ve düz bir çizgi üzerinde ilerleyebilecek bir kopya yaratıyor.

Vanishing Act (Ultimate): Özelliği aktif ettiğinizde, beş tane kopya oluşuyor ve karakteriniz 5 saniyeliğine görünmez oluyor. Bu özellik aktif edildiğinde Mirage’ın tamamen görünmez olduğunu savunamam fakat anlık kaçışlar ya da düşmanın dikkatini dağıtmak için birebir.

Wraith



Belki de oyunun en çok tercih edilen karakteri Wraith olabilir. Uzay-zaman gerçekliğini yırtıp arkasından dolaşabilen Wraith, yıllar önce kendisini bir akıl hastanesinde, hafızası yitik bir şekilde buluyor. Sanıyoruz bir tür askeri deney olan Wraith, bu sıkça kullandığı portal özelliği yüzünden de farklı sesler duyuyor.

Wraith’in en önemli özelliği portallar açabilmesi. Savaştan kaçabilmek ya da düşmana daha hızlı ulaşabilmek için Wraith’i tercih edebilirsiniz.

Voices from the Void (Passive): Etrafta tehlikeli bir durum olduğunda bu özellik sayesinde uyarı alıyorsunuz. Üzerinize kenetlenmiş bir tüfek, yakınınıza gizlenmiş bir düşman ya da tuzak olduğunda pasif özelliğiniz sizinle konuşmaya başlıyor. Cidden garip.

Into the Void (Tactical): Oyuncular tarafından Phasing olarak da adlandırılan bu özellik sayesinde, paralel bir boyuta geçip 3 saniyeline ortadan kaybolabiliyorsunuz. Bu süreç boyunca hızınız artıyor ve gelebilecek olan saldırılara karşı bağışıklık kazanıyorsunuz.

Dimensional Rift (Ultimate): 60 saniye boyunca açık durabilecek iki portal kapısı açabiliyorsunuz. Bu kapıları istediğiniz yere yerleştirme özgürlüğüne sahipsiniz. Kapılar, takım arkadaşlarınız tarafından da kullanılabiliyor. Fakat düşmanların da kullanma yetkisi olduğunu hesaba katmanızda fayda var.

Gibraltar



Benim en çok tercih ettiğim ve en sevdiğim karakterlerden biri de Gibraltar. Ayrıca kendisi çeşitli tartışmalara da yol açmış bir karakterdir. Hikayesinde eşcinsel olduğu yazmasından ötürü bazı oyuncu toplulukları tarafından firmanın taşa tutulmasına sebep olmuş. Biz onu önce insan olduğu için bağrımıza basıyor ve bir “oyun karakterinin” cinsel tercihlerinin bizi hiç mi hiç alakadar etmediğini düşünüyoruz.

Gibraltar, daha öncesinde SARAS (Search and Rescue Association of Solace) adı verilen bir kurumda, arama-kurtarma birimi olarak çalışmış. Sonrasında kendisini bu cehennemde nasıl bulduğunu bilemiyoruz.

Gun Shield (Passive): Hangi silahı kullanırsanız kullanın, nişan aldığınızda ön tarafınızda ufak bir kalkan ortaya çıkıyor. Bu kalkan gelen saldırıları belli bir seviyeye kadar tutabiliyor.

Dome of Protection (Tactical): Ortaya attığı ufak bir aparat sayesinde, kubbe şeklinde bir koruma duvarı oluşturuyorsunuz. Bu kubbe kalkanından fiziksel olarak geçilebiliyor. Öte yandan gelen atışlara karşı sizi ve takım arkadaşlarınızı koruyacaktır.

Defensive Bombardment (Ultimate): Gibraltar’ın, Ultimate saldırısının isminde ‘defens’ geçmesine sakın aldanmayın. Belirlediğiniz yere atacağınız bir el bombası ile gökten kabus gibi bomba yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Ama diyeyim, bu atışlardan siz de yaralanabilirsiniz, benden söylemesi.

Caustic



Bu da oyunun en rahatsız karakterlerinden biri. İsminin kostik sodadan geldiğini düşünüyorum. (Bilmeyenlere not, kostik soda koklandığında bile insanı bayıltabilen oldukça kuvvetli bir hammaddedir.)

Caustic’in hikayesine göre kendisi önceden Alexander Nox isimli bir bilim insanıymış. Araştırmalarına devam edebilmesi için geliştirdiği formülleri insanlar üzerinde denemek amacıyla yolculuğa çıkmış. Harbi manyak…

Nox Vision (Passive): Caustic, attığı gaz bombaların arkasını bu özelliği sayesinde görebiliyor. Düşmanları gazın içine girdiğinde hareketlerini takip edebiliyor.

Nox Gas Trap (Tactical): Ateş edildiğinde ya da temasa geçildiğinde etrafa zehirli bir gaz yaymaya başlayan bu özelliği, birçok oyuncunun kabusu olmuştur herhalde. İnternette “Caustic Gas Room” diye bir araştırma yapın derim. Karakterin kendisi kadar, oynayanlarının da kafası pek yerinde değil gibi.

Nox Gas Grenade (Ultimate): 20 saniye boyunca asılı kalan devasa bir gaz bulutu ortaya çıkarıyorsunuz. Gas Trap’ten daha büyük bir alanı kapsayıp daha fazla hasar verebiliyor.

Lifeline



Asıl ismi Ajay Che olan Lifeline, aslında çok zengin bir ailenin üyesi. Fakat ailesinin para kazandığı yolların kötü olduğunu öğrenince, ailesine karşı savaş açmak adına zarar görenlerin yanında durmaya karar veriyor.

Oyundaki en uçarı, kaçarı tiplemelerden biri olan Lifeline, eğer takımınızdaysa sırtınız kolay kolay yere gelmez.

Combat Medic (Passive): Yere düşmüş takım arkadaşlarınızı daha hızlı kaldırıyorsunuz. Bunu yaparken sizi bir kalkan koruyor. Haa bir de unutmadan. Bu özellik sayesinde can basma eşyalarını %25 daha hızlı kullanıyorsunuz.

D.O.C Heal Drone (Tactical): Kendinize ve takım arkadaşlarınıza can basacak ufak bir robot çağırıyorsunuz. 20 saniye boyunca yanınızda gezen bu robot, saniyede 5 puanlık bir iyileştirme yapıyor.

Care Package (Ultimate): Adeta bir felaket tellalı olan Care Package, size ve takım arkadaşlarınızın işine yarayacak eşyalarla dolu bir pod çağırıyor. Fakat podun gelişini sadece siz görmüyorsunuz. Dosta düşmana kendini göstere göstere gelen pod yüzünden üzerinize üşüşen düşmanlarla da uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

Pathfinder



Chappie’yi andıran tiplemesiyle, oyunun en sempatiği olan Pathfinder yıllar önce terk edilmiş bir robot. Asıl amacı keşfetmek ve gözlemlemek olan Pathfinder’ın metal kaplamasının ardında oldukça neşeli birinin olması da pek enteresan.

Insider Knowledge (Passive): Haritanın çeşitli yerlerinde bulunan uyarı telsizlerine bağlanarak, haritanın hangi bölgeye doğru küçüleceğini öğrenebiliyorsunuz. Rakiplerden daha hızlı hareket edip daha önce talan edilmemiş bölgelere girebilirsiniz.

Grappling Hook (Tactical): Uzanamayacağınız bölgelere atacağınız bir kanca ile hızlıca hareket edebiliyorsunuz.

Zipline Gun (Ultimate): Pathfinder’ın en sevdiğim özelliği. İki nokta arasında bir kablo köprüsü kurup hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Kablo üzerindeyken ateş etme şansınız da var. Böylece düşmanlarınıza beklenmedik sürprizler yapabilirsiniz.

Bloodhound



Outland olarak anılan bölgelerin en büyük avcısı olarak tanınan Bloodhound’un maskesinin altında ne olduğu kimseler tarafından bilinmiyor. Kimliği tamamen gizli olan Bloodhound’un kafayı eski tanrılarla bozmuş olması da cabası. Benim açımdan da en çok oynadığım ve en sevdiğim karakter anlamına geliyor.

Tracker (Passive): Bloodhound, 60 saniye öncesine kadar yerdeki tüm adımları görebiliyor. Hangi eşyaların alındığını, hangi kapının kullanıldığını sadece bakışlarıyla tespit edebiliyor.

Eye of the Allfather (Tactical): Aktif edildiğinde bir çember şeklinde etrafı tarıyor ve tehlike olabilecek noktaları tespit edebiliyorsunuz. Duvarların arkasına gizlenmiş düşmanları ya da tuzakları tespit etmek için birebir.

Beast of the Hunt (Ultimate): %25 oranında daha hızlı hareket edip düşmanların etrafını kırmızı bir çizgiyle görebiliyorsunuz. Duvarların arkasını ya da çok uzak mesafeleri göstermiyor fakat harita küçülüp çatışma yoğunlaştığında öne geçmeniz için fırsat yaratabilir.

Octane



Season 1 ile birlikte oyuna katılan Octane, uyuşturucu ile kafayı bozmuş bir karakter. Kendisi Octavia Silva olarak bilinen bir iş adamı. Silva Pharmaceuticals şirketinin başında olan Octavia Silva, parası çok batmış olacak ki tehlikeli gösteriler düzenlerken iki bacağını birden bir patlamada kaybediyor. Yerine taktığı robot bacaklarıyla, adrenalin macerasını bir üst seviyeye taşımak için Apex’e katılmaya karar veriyor.

Swift Mend (Passive): Her 2 saniye başına 1 puanlık can iyileştirebiliyorsunuz. Oyunda kendi kendine durduğu yerde canını iyileştiren tek karakter de Octane oluyor.

Stim (Tactical): Kullanıldığında can barından 10 puanlık kısmı götüren bu özellik sayesinde 6 saniye boyunca %30 oranında daha hızlı hareket edebiliyorsunuz.

Launch Pad (Ultimate): Octane, kendisini ve takım arkadaşlarını havaya fırlatabileceği bir platform kuruyor.

***

Oyundaki karakterleri, daha doğrusu efsaneleri görüp öğrendiniz. Karakterinizi tercihini yaptığınızda bildiğiniz gibi herkesi uçağa bindirip bir adaya atıyorlar. İneceğiniz yer ve haritada yapacağınız hareketler de en az karakter tercihleri kadar önemli. O zaman sıradaki adıma geçelim.

King’s Canyon

Oyunun şu an için tek haritası olan King’s Canyon 3 farklı kategoride, 25 bölgeye ayrılmış bir savaş alanı. Oyuncular uçaktan atladıktan sonra olası en güvenli bölgeye inip sağdan soldan ekipman toplamaya çalışıyor. Tabii tam tersini de yapabilirsiniz: Daha sıcak bölgelere inip hayatta kalırsanız, oyunun başlarında çok iyi bir ekipmana da sahip olabilirsiniz.

Çoğu oyuncu aksini iddia etse de King’s Canyon’da, Loot Tier yani ‘ekipman seviyesi’ olarak bilinen bölgeler değişiklik gösterebiliyor. Fakat haritanın deniz kısmına daha yakın sınır bölgeleri her daim yüksek seviye ekipman düşürme şansına sahip.

Bu bölgelerden farklı olarak maç başlamadan önce normalden daha yüksek seviyeye sahip bir bölge belirleniyor. Burada standart silahlardan farklı olarak efsanevi silahları bulma şansınız oluyor. Bu yüzden maç başlarında oyunun en sıcak bölgesi de rastgele belirlenmiş bu alan oluyor.

Bir diğer sıcak bölge, haritanın üzerinde dolaşan ufak bir indirme gemisi. Bu gemi hareket halinde olduğu için üzerine atlamak bazen zor olabiliyor. Eğer doğru zamanda atlayıp, gemiye inebilirseniz burada da yüksek seviye ekipman bulma şansınız mevcut. Elbette sizin gibi düşünen diğer oyuncuları da hesaba katmanız gerekiyor.

Maç başlamadan önce nereye atlayacağınızı kestirmelisiniz. Hemen atlayıp ekipmanı toparlamak mı istiyorsunuz, yoksa diğer oyuncuların hangi bölgelere atladığını tespit edip ona göre mi davranmanın peşindesiniz? Zaten oyuncuların atladıkça arkalarında renkli bir toz bulutu bırakması sayesinde az çok nereye gideceklerini hesaplamanız mümkün.

Kazançlı çıkacağınızı düşündüğüm birkaç bölgeden bahsetmeden geçmeyeyim. Olasılıklar değişse de bu bölgelerde daha fazla bina ve sandık bulunduğu için maç başında lacileri üzerinize çekebilirsiniz.

Water Treatment: Haritanın en güneyindeki bu bölge içerisinde toplamda 10 adet sandık bulunuyor. Çatışmanın sıcaklığını yere dokunduğunuz gibi hissedebilirsiniz.

Airbase: Haritanın batısındaki hava üssünde 14 adet sandık var. Bu bölge bir de sıcak bölge olarak işaretlendiğinde, ortalık kısa sürede karışıyor. Üstüne üstlük Runoff ve The Pit gibi yoğun bölgelere yakın olması sebebiyle, buraya atlayıp kazançlı çıkmanız olası. Tabii hayatta kalmayı başarabilirseniz.

Relay: Haritanın en kuzeydoğusundaki Relay’de, toplamda 16 adet sandık var. Çok sotede kalması sebebiyle tercih edilmiyor. Genellikle harita küçülmeye başladığında da ilk dışarıda kalan alanlardan biri oluyor. Fakat getirisi çok yüksek.

***

Ekipman

Karakterinizi seçtiniz, takımla beraber uygun bir pozisyona atladınız. Takımızla çok dağılmadan beraber hareket etmeniz, hayatta kalmanız adına çok önemli. Oyunculardan biri düştüğünde bile Respawn Beacons kullanarak onu hayata döndürebilme şansınız olması, oyunun gidişatını da değiştirebilecek unsurlar arasında yer alıyor. Sizi diğer oyuncuların önüne geçirebilecek önemli bir başka unsur ise ekipmanınızı iyi toplayabilmeniz. Yine de şunu unutmayın, stratejinizi iyi belirleseniz bile sürpriz bir saldırı karşısında yeryüzünden silinebilirsiniz.

Ekipmanlar 4 farklı kategoride listeleniyor. Ekipman derken, bunlara silahları (Efsanevi silahlar hariç) katmıyoruz. Gövde ve kask (Zırh), silah aparatları, kalkanlar ve yardımcı aparatlar özelliklerine göre farklı kategorilere ayrılıyor. Beyaz renkli zırhlar, başlangıç seviyesini belirtiyor. Mavi ve mor daha üst sevideki zırhlar için geçerli ve karakterinize daha yüksek zırh seviyesi sağlıyor. Eğer şanslıysanız, turuncu renkteki efsanevi zırhlardan birini bulabilirsiniz. İşte o zaman sırtınız yere kolay kolay gelmez.

Aynı kategorilendirme, silah aparatları ve diğer ekipmanlar için de geçerli. Oyunun başında yüksek seviyede bir teçhizat toparlayabilir ve iyi strateji yapabilirseniz, sona kalan takımlardan biri olabilirsiniz. Bu yüksek seviyeli ekipmanın nerede ve ne şartlar altında çıkacağı tamamen şans. Sadece maç başındaki sıcak bölgelerde çıkma oranının yüksek olduğunu biliyoruz.

***

Silahlar

Apex Legends’ta 6 farklı kategoriye ait silah var. Bazı silahların, diğerlerine göre daha iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Oyun başında tercih edilen silahlarla oyunun sonunu görebilmeniz pek olası değil. Bu yüzden maçın hangi kısmında, hangi silahlarla devam edeceğinize karar vermeniz gerekiyor. Silahların rastgele çıkması bir yana ölen düşmanlardan toplayacağınız silahlar da maçınızın gidişatını değiştirebilir. Hangi silahlarla daha rahat oynadığınıza da sizin karar vermeniz gerekiyor.

Assault Rifles (Taarruz Tüfekleri)

Havoc

Mermi Tipi: Energy Ammo

Cephane: 25

İki farklı atış modu bulunan Havoc, oyuncular arasında en çok tercih edilen silahlardan biri. Tekli atış modunda uzun mesafeleri atışa tutabilirsiniz. Tam otomatik moda alındığında ise kullanımı biraz zorlaşan bir silah.

Yukarıya doğru ivmelenmeye başlayan silahı daha rahat kullanabilmek için Barrel Stabiliser aparatı kullanabilirsiniz. Ayrıca Turbocharger aparatı bulup da takabilirseniz, oldukça ölümcül bir silah haline geliyor.

VK-47 Flatline

Mermi Tipi: Heavy Ammo

Cephane: 20

Bir nevi AK-47’nin gelecekteki versiyonu olan Flatline’ı kullanmak oldukça basit. Havoc’a göre daha az ivmeye sahip olması, silahın kontrolünü de kolaylaştırıyor. Mermi tipinin kolayca edinilebiliyor olması sayesinde de oyunun sonuna kadar sizi idare edecektir.

Tekli ve tam otomatik modları sayesinde, hem orta hem de yakın mesafede düşmanlarınızı alt etmenize yarayabilir.

Hemlok Burst AR

Mermi Tipi: Heavy Ammo

Cephane: 18

Oyundaki favori silahlarımdan biri olan Hemlok, tek bir sıkımda üç mermi atıyor. Eğer düşmanın üzerine iyi nişanlayabilirseniz, yaklaşık 0.2 saniye içerisinde 100 hasar verebilme şansınız var. Yakın mesafede düşmanlarınızı kevgire çevirebilirsiniz. Carbine ile yarışabilecek bir silah. Tekli atışlarını da seri olarak kullanıp ortamın sıcaklığını yükseltebilirsiniz.

R-301 Carbine

Mermi Tipi: Heavy Ammo

Cephane: 18

Oyundaki en iyi Assault Rifle olarak gösterilen R-301 Carbine’ın tek büyük sıkıntısı şarjöre aldığı mermi sayısının az olması. Hızlı bir biçimde şarjör kapasitesini artıracak aparatı bulursanız, düşmanalrınıza kök söktürebilirsiniz. Çok düzgün bir doğrultuda ivmelenen silah, tekli ve tam otomatik modlarında oldukça kullanışlı. Sabitleyici aparatını da çaktınız mı, demeyin keyfinize!

—————————————————————————

Submachine Guns (Otomatik Tabancalar)

Alternator SMG

Mermi Tipi: Light Rounds

Cephane:

Tam bir ısınma silahı. Eğer alana düştüğünüz gibi bulursanız, ilk birkaç turu rahatlıkla atlatabilirsiniz. Fakat maç ilerledikçe Alternator’ün verimliliği azalmaya başlıyor. Hasar seviyesi iyi olsa da sadece yakın mesafede kalması ve ivme kontrolünün cozutması yüzünden bir noktada onunla vedalaşmanız gerekebilir.

R-99

Mermi Tipi: Light Rounds

Cephane: 18

Su gibi mermi tüketen R-99 çok iyi bir hafif makineli tabanca olmasına rağmen, birçok soruna da sahip. Eğer gerekli sabitleyici aparat ve şarjör eklentilerini bulabilirseniz işinize çok yaradığını göreceksiniz. Şayet iyi bir aparat setiyle güçlendirilirse, R-99 yakın mesafe silahları arasında Apex Legends’ın en iyi silahlarından biri haline geliyor.

Prowler

Mermi Tipi: Heavy Rounds

Cephane: 20

Kafaya nişan alınıp düzgün bir ivme kontrolü sağlanabilirse, Prowler birkaç saniye içerisinde düşmanlarınızı ortadan kaldırmanıza yardımcı oluyor. Hop-Up aparatını kısa sürede edinebilirseniz, orta mesafeler için de ölümcül bir hal alıyor. Öte yandan kontrolünün çok zor olduğunu unutmayın.

—————————————————————————

Light Machine Guns (Hafif Makineli Tüfekler)

Devotion

Mermi Tipi: Energy Ammo

Cephane: 44

Maç başında edinebilirseniz, yakın mesafede ve dar alanlarda rakiplerinize ölüm kusabilirsiniz. Öte yandan enerji mermisi kullandığı için ve çok yüksek mermi tüketimi olduğu için cephaneniz bittiği gibi dımdızlak ortada kalabilirsiniz.

Savaşın başlarında oldukça yararlı olsa da maç sonuna doğru daha iyi bir tüfekle değiştirmek isteyebilirsiniz.

M600 Spitfire

Mermi Tipi: Heavy Rounds

Cephane: 35

Devotion’a göre daha az mermi kapasitesi olmasına karşın, bir kere ateş etmeye başladığınızda dağlara taşlara sıkmaya başlayan ivmelenmesini, sabitlemeye başlıyor. Bu açıdan bakıldığında maç sonuna kadar sizi götürebilecek bir tüfek. Hele ki sabitleyici bulup üzerine bir de şarjör kapasitesi artırabilirseniz, düşmana birkaç saniye içerisinde 200 puanlık hasar verebilirsiniz.

—————————————————————————

Sniper Rifles (Dürbünlü Tüfekler)

G7 Scout

Mermi Tipi: Light Rounds

Cephane: 10

Bana nedense ikinci dünya savaşında kullanılan M1 Garand tüfeklerini anımsatan G7 Scout, maç başlarında uzak mesafedeki rakiplerinizi rahatsız etmek için tercih edebileceğiniz bir silah. Yakın mesafede de ölümcül olsa da atış hızından dolayı, bir anda kendinizi yerde bulabilirsiniz.

Longbow DMR

Mermi Tipi: Heavy Rounds

Cephane: 5

Scout’a göre iki kat daha fazla hasar verebilen Longbowla, uzun mesafelerden rahatlıkla rakiplerinizi avlayabilirsiniz. Tek kötü yanı Scout’a göre daha yavaş kalması. Bu yüzden dar alanlarda kullanmayı sakın aklınızdan bile geçirmeyin. Sonra üzülürsünüz.

Triple Take

Mermi Tipi: Energy Ammo

Cephane: 5

Uzun mesafeler için tercih etmek istemeyeceğiniz bir dürbünlü tüfek. Çünkü mermileri mesafe arttıkça birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Bu yüzden tüm atışı tek bir düşman üzerine odaklamak zor. Orta mesafede atış yapmak istiyorsanız Scout ve Longbow işinizi görecektir. Hatta tekli atışa sahip bir Assault Rifle bile işinizi görecek. Aman aman evlerden uzak kalsın.

Kraber .50-CAL

Mermi Tipi: Unique

Cephane: 4

Oyundaki iki efsanevi silahtan birisi Kraber. Hiçbir aparat takılmayan Kraber kendi özel mermisine sahip. Mermileri etrafta bulunmadığı için de sadece 8 sıkımlık şansınız var. Çok uzun mesafelere ivme kaybı olmadan atış yapabileceğiniz Kraber, oyun başında elinize düşerse düşmanlarınızın vay haline.

—————————————————————————

Shotguns (Pompalı Tüfekler)

EVA-8 Auto

Mermi Tipi: Shotgun Shells

Cephane: 8

Bir Peacekeeper kadar iyi olmasa da ona göre daha hızlı atış yapabilen bir pompalı tüfek. Çoğu oyuncuya göre işe yaramaz olsa da oyun başlarında, dar alanlarda kaldığınızda yardımınıza koşabilecek bir pompalı tüfek.

Peacekeeper

Mermi Tipi: Shotgun Shells

Cephane: 6

Yıldız şeklinde atış gücüne sahip olan Peacekeeper, Apex Legends’ın imza silahlarından biri haline geldi. Tasarımıyla da ön planda olan Peacekeeper, efsanevi Mastiff’i hesaba katmazsak oyundaki en iyi pompalı tüfek.

Biraz ağır çalışmasına ve şarjör süresinin uzun olmasına karşın, orta mesafelerde bile düşmanın canını sıkabiliyor. Peacekeeper, oyun ilk çıktığında o kadar güçlü kalmıştı ki oyuna getirilen ilk güncellemede silahın özelliklerini değiştirmek zorunda kalmışlardı.

Mozambique

Mermi Tipi: Shotgun Shells

Cephane: 3

Oyun başında eğer elinizde silah yoksa ve bir düşman suratınıza Mozambique ile geliyorsa hiç şansınız yok. Çünkü sizin silahınız yok, onun var. Belki bir ihtimal sizi tutturamazsa yumruklarınızla onu alt edebilirsiniz.

Mozambique, işte bu kadar kötü bir silah. Az mermi alması, düşük hasar gücü sebebiyle, oyun başında silahı olmayan düşmanları alt etmenize yarıyor.

Mastiff

Mermi Tipi: Unique

Cephane: 4

Apex Legends’ın bir diğer efsanevi silahı ise Mastiff. Sadece Supply Drop’tan çıkan Mastiff, yatay bir çizgi halinde atış yapıyor. Tek bir atışta 288 hasar verebilecek kapasiteye sahip. Mastiff’e sahip bir oyuncu, maçın sonlarını rahatlıkla görebilir.

—————————————————————————

Pistols (Tabancalar)

P2020

Mermi Tipi: Light Rounds

Cephane: 10

Mozambique’in tabanca şubesi olan P2020, oyun başlarında size biraz olsun nefes aldırabilir. Sonrasındaysa nefes almanızı önleyebilir. Çünkü çoktan ölmüş olursunuz.

RE 45 Auto

Mermi Tipi: Light Rounds

Cephane: 15

P2020’den hız bakımından daha iyi olduğu söylenebilir. Yarı-otomatik olması sebebiyle düzgün bir atışla iyi bir hasar bırakabilirsiniz.

Wingman

Mermi Tipi: Heavy Rounds

Cephane: 6

Hızlı atış gücü, kolay bulunabilir olması ve takılan aparatlarla daha ölümcül hale gelen Wingman, Apex Legends’ın en çok tercih edilen silahlarından biri. Bu tabanca ile oyunun sonunu görmeniz pek mümkün değil fakat kritik zamanlarda hayatınızı kurtarabilir. Kafaya yapacağınız ince bir atışla, düşmanlarınızı tekte alabilirsiniz.

***

Birkaç İpucu



• Maçlara arkadaşlarınızla beraber takım kurup girerseniz daha fazla tecrübe puanı edinebilirsiniz.

• Apex Legends Season 1’e katılmak için Battle Pass satın almanız gerekiyor. Bunu satın alabilmek için oyun içi para birimi yeterli değil. Yaklaşık 40tl değerinde bir ödeme yapmanız gerekiyor.

• Bir maç toplamda 8 turdan oluşuyor. Her tur arasında çemberin ne tarafa doğru küçüleceğini haritaya bakarak görebilirsiniz. Maçlar genellikle 5. ya da 6. tura gelmeden sonlanıyor.

• Ping yani işaretleme sistemini sıklıkla kullanmayı unutmayın. Bu özellikle düşmanları işaretleyebildiğiniz gibi nereye gitmek istediğinizi gösterebilir, ekipman ve silahların yerlerini takım arkadaşlarınız için tespit edebilirsiniz.

• Karakter seçim ekranında bir karakteri aynı takım içerisinden birden fazla kişi seçemiyor. Bu yüzden tek bir karakter üzerine odaklanmak yerine kendinize alternatif seçin.

• Bir yerden düşünce hasar almıyorsunuz.

• Kablolar ile hızlıca bir noktadan diğerine ulaşabilirsiniz. Düşmanlarınızın üzerine sürpriz saldırı yapmak için de kullanmayı unutmayın. Ayrıca hava balonlarını kullanarak kendinizi yukarıya fırlatıp daha uzak mesafelere hızlıca hareket edebilirsiniz. Balonları sıcak çatışmadan kaçmak için de kullanabileceğiniz unutmayın.

• Silahınız elinizde değilken daha hızlı koşabiliyorsunuz.

• Maçın başlarında bir çanta bulmaya çalışın. Eğer çantanız varsa, takım arkadaşlarınız için çantaların yerlerini işaretleyin. Daha fazla alan daha fazla ekipman taşımanıza yardımcı olacaktır.

• Bir yerde uzun süre kalmayın. Sürekli hareket halinde olursanız, daha fazla ekipman bulma şansınız olur. Tek bir yere odaklanıp pusu kurmaya çalışırsanız, sizden daha iyi ekipmana sahip bir takım tarafından yok edilebilirsiniz.

• Çevrenizde olup bitene dikkat edin. Ekranın üst kısmında bulunan pusula yardım ile çatışma seslerinin nereden geldiğini belirleyip takım arkadaşlarınıza bu bilgiyi aktarabilirsiniz.

• Kazanamayacağınız bir savaş girmektense saklanmayı ya da kaçmayı tercih edin. Eğer iki takım çatışma halindeyse doğru zamanı bekleyip kazanan takımın üzerine çökebilirsiniz.

• Sandıklardan her zaman 3 parça ekipman çıkar fakat ne çıkacağı tamamen şansa bağlı. Bu sandıkların yerleri her daim sabit kalıyor. Sandık haricinde yerde bulunan ekipmanların yeri ve seviyesi her maçta değişiyor.

• Maç başında, en düşük seviyede bile olsa göğüs zırhı ve kask edinmeye çalışın. Kasklar sürpriz saldırılarda kafanızdan alacağınız ağır hasarları bir nebze olsun düşürüyor. Böylece tek kurşunla ölme riskini de ortadan kaldırırsınız.

• Düşen takım arkadaşınızın kartını almayı unutmayın. Aldıktan sonra en yakındaki platformdan takım arkadaşınızı çağırabilirsiniz. Fakat aklınızda bulunsun, gökyüzünde belirecek indirme gemisi diğer oyuncuları da o bölgeye çekebilir.

• Her FPS aksiyon oyununda olduğu gibi silah değiştirmek şarjör değiştirmekten daha hızlı.

• Silahlar üzerinde tam hakimiyet kurmak istiyorsanız, antrenman modunda vakit geçirebilirsiniz. Her silahın farklı ivme ve atış gücü olduğundan, burada silahlar hakkında bilgi toplayabilirsiniz. Elinizde bilmediğiniz bir silahla, çatışmanın ortasında kalmaktan daha kötü bir şey yok.

