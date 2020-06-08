Apple Macbook ile oyun da oynayabilirsiniz

Apple’ın MAC sistemleri, oyundan daha çok profesyonel dünyada, tasarım ve iş odaklı bilgisayarlar olarak tanınıyorlar. Ancak Apple bilgisayarları ile oyun oynamak da mümkün ve bu güçlü bilgisayarların en yeni oyunları sorunsuzca çalıştırdığını fark edip şaşırabilirsiniz. Yani, Apple bilgisayar sahibi olduğunuz için oyun keyfinden vazgeçmek zorunda değilsiniz.

Apple firması, geliştirdiği MAC/Macintosh işletim sistemiyle, PC’lerden alıştığımız Microsoft Windows işletim sisteminden biraz daha farklı çalışır. Aslında temel olarak, Microsoft Windows 30 yıl önce Apple Macintosh işletim sisteminden esinlenerek piyasaya çıkmış bir üründür ancak bugün daha yaygın kullanılan ve bu nedenle de video oyun geliştiricilerinin daha fazla tercih ettiği bir işletim sistemi olarak tanınıyor.

Ancak oyun geliştiricileri, oyunlarını Windows işletim sistemi kadar, MAC işletim sistemine de uyarlıyorlar. Apple’ın popüler dizüstü bilgisayarları Macbook veya Macbook Air gibi modellerini satın alanlar da, bu güçlü bilgisayarlarda oyun oynamaya devam edebiliyorlar. Peki bu nasıl mümkün oluyor. MAC bilgisayarlarınızda nasıl oyun oynayabilirsiniz?

MAC cihazlar üzerinde oyun oynamak için öncelikle kullanıcının kendine bir Game Center hesabı oluşturması gerekiyor.

Bu da otomatik bir süreç. Apple kimliğinizle giriş yaptığınızda sizin için bir Game Center hesabı oluşturulur.

Oyun bilgisayarınızda yüklü ise Mac‘inizde bir oyunu herhangi bir uygulamayı açar gibi açın, keyfinize bakın. Tek oyunculu bir oyunda kendi başınıza veya çok oyunculu bir oyunda diğer oyuncularla birlikte oynayabilirsiniz. Eğer çok oyunculu bir oyun, oyun verilerinin iCloud’da saklandığı oturumları destekliyorsa, arkadaşlarınızla birlikte oyuna dilediğiniz zaman girip çıkabilirsiniz.

Oyunları nasıl satın alacağım?

App Store

Mac’inizdeki App Store uygulamasına girerek, oyun arayabilir ve beğendiğiniz oyunları satın alabilirsiniz.

Eğer adını bildiğiniz bir oyunu arıyorsanız, App Store penceresinin sol üst köşesindeki arama alanına bir veya daha fazla sözcük girin, sonra Enter tuşuna basın.

Eğer yeni bir oyun seçip incelemek istiyorsanız, Soldaki kenar çubuğunda Keşfet, Yarat, Çalış, Oyna, Geliştir, Kategoriler veya Güncellemeler seçeneğini tıklayın.

Herhangi bir uygulamanın adını veya simgesini tıklayarak açıklamayı, müşteri değerlendirmelerini ve yorumlarını görüntüleyin.

Uygulamayı indirmek için, uygulamanın fiyatını gösteren düğmeyi veya “Al”ı tıklayın. Uygulamayı yüklemek veya satın almak için ise tekrar düğmeyi tıklayın. Artık oyununuz oynanmaya hazır, bilgisayarınızda sizi bekliyor.

Diğer oyun kanalları

Apple’ın resmi App Store’undan oyunlarınızı satın alabileceğiniz gibi, Steam veya diğer oyun dağıtım servislerinin MacOS işletim sistemine hizmet veren sayfalarından, MacOS oyunlarını seçip satın alabilir, bilgisayarınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Artık neredeyse her oyunun MacOS versiyonunun çıktığını ve Mac kullanıcılarının çok zengin oyun seçeneklerine sahip olduğunu da hatırlatalım.