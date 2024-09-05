Arcane’in ikinci ve final sezonundan resmi fragman geldi!

Riot Games’in en dikkat çeken yapımlarından ARCANE, bu Kasım ayında Netflix‘te ikinci ve son sezonuyla geri dönüyor. League of Legends oyununa dayanan ve Christian Linke ve Alex Yee tarafından yapılan Arcane, Netflix’in en başarılı animasyon serilerinden biri olarak izleyicilerini tatmin etmeye devam ediyor.

Dizinin yapımcıları arasında Linke, Marc Merrill ve Brandon Beck yer alırken animasyon stüdyosu görevini Fortiche Animation üstleniyor. Ayrıca, Arcane’in seslendirme kadrosunda Hailee Steinfeld (Vi), Annie Ödülü sahibi Ella Purnell (Jinx) ve Katie Leung (Caitlyn), Reed Shannon (Ekko), Amirah Vann (Sevika), Mick Wingert (Heimerdinger), Ellen Thomas (Ambessa) ve Brett Tucker (Singed) gibi isimler yer alıyor.

2021’in En İyi TV Şovlarından biri olarak global çapta övgü toplamaya devam eden bu yetişkin animasyon dizisi, En İyi Animasyon Programı ödülü de dahil olmak üzere 2022 Primetime Emmy Ödülleri’nde dört ödül kazandı. Bu ödül, bir streaming dizisinin kazandığı ilk En İyi Animasyon Programı ödülü olma özelliğini taşıyor. Dizi, En İyi TV/Medya, En İyi Kurgu, En İyi Seslendirme (Ella Purnell), En İyi Yönetmen, En İyi Yapım Tasarımı, En İyi Karakter Animasyonu, En İyi Hikaye Akışı, En İyi Karakter Tasarımı ve En İyi Görsel Efektler ödüllerini kazanarak 2022 Annie Ödülleri’nde dokuz kategoride birden galip geldi. Ayrıca, ARCANE, oyun topluluğu tarafından 2022 The Game Awards‘da En İyi Uyarlama ödülüyle onurlandırıldı. Tüm bunlara ek olarak, Arcane albümü 2022 Billboard Müzik Ödülleri‘nde En İyi Soundtrack kategorisinde aday gösterildi.