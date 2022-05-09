Arena of Valor ve Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba güçlerini birleştirdi!

TiMi Studio Group tarafından geliştirilen ve Level Infinite tarafından yayınlanan 5v5 Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) türünün başarılı oyunu Arena of Valor: Yeni Çağ (AoV), 5v5 Fest kutlamaları çerçevesinde Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ile oyuna yeni kostümler, oyun içi aktiviteler, oyun içi eşyalar ve ödüllerin eklenmesini sağlayacak bir birliktelik yaptığını duyurdu.

6 Mayıs tarihinden itibaren oyuncular, Nezuko kostümünü Keera karakteriyle birlikte oynamaya başlarken, ilerleyen tarihte Yan karakteri için de Tanjiro kostümü gelecek. Kostümler, karakterlerin klasik güçlerini ve yeteneklerini AoV’de gösterebilmesi için Tanjiro ve Nezuko’nun köklerine sadık kalınarak hazırlandı.

Oyuncular, heyecan verici ödülleri kazanma şansı için sınırlı süreli özel etkinliklere katılabilecekler. Oyun içi çeşitli aktiviteleri tamamlayan oyuncular, üzerindeki sayı kadar adım ilerlemesi sağlayan bir zar kazanacaklar. Tam turu tamamlayanlar ise aralarında Alice için “Kelebek Malikânesi Sakini” kostümü de dahil olmak üzere çeşitli tematik hediyeler kazanacaklar.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, AoV’nin sahip olduğu tutkulu, cesur ve savaşçı MOBA kitlesi arasında oldukça popülerdir. Bu son birliktelik sayesinde AoV, oyuncularına pozitif değerleri koruyarak daha çeşitli ve zengin içerikler sunmayı hedefliyor.

AoV ekibi; One Punch Man, BLEACH ve şimdi başlayan Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba birliktelikleri gibi diğer yüksek kaliteli popüler IP’ler ile daha fazla birliktelik yaparak oyuncularına sürprizler sunmaya devam edecek.