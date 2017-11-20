Armored Warfare artık Steam’de!

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Obsidian tarafından yaratılan, My.com’un yayıncılığını ve yeni dönemde geliştiriciliğini üstlendiği Armored Warfare, Art of War genişletmesi ile birlikte artık Steam’ de yayında.

Bilindiği gibi modern tank savaşlarını konu alan oyun özellikle düşük tierlarda yeterli oyuncuyu toplamakta yetersiz kalmış ve yapımcı ile yayıncısı arasındaki fikir anlaşmazlığının ardından da Obsidian projeden çekilmişti. My.com’un oyunu “modern bir World of Tanks” klonuna çevirip çevirmeyeceğini merakla bekliyoruz ancak şimdiden bazı hareketlenmeler söz konusu.

Yeni grafikler, yeni savaş araçları ve yeni Çin haritası gibi birçok yenilik Art of War güncellemesi ile oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. En büyük değişiklik ise yeni kumandan sistemi ve mürettebat için yeni ve daha detaylı bir yetenek ağacı.

Oynaması ücretsiz olan oyunun Steam sayesinde yeni oyunculara ulaşabileceği muhakkak, bakalım oyuncu sayısı bu yeni durumdan nasıl etkilenecek?

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