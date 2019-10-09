Asphalt 9: Legends artık Switch’te!

Dünyanın önde gelen oyun geliştiricisi ve yayıncılarından Gameloft, birçok ödülün sahibi olan ve dünyanın en çok indirilen mobil yarış oyunu serisi Asphalt’ın son oyunu Asphalt 9: Legends’ın Nintendo eShop üzerinden olarak indirilebileceğini duyurdu.

Asphalt 9: Legends; çevrim içi yarış seçeneği, çok oyunculu modları, 60’tan fazla dünyanın en prestijli ve lisanslı araçlarını (Bugatti Chiron, McLaren P1 ve Lamborghini Terzo Millennio gibi..) içermektedir. Ayrıca Gameloft, Nintendo Switch’e özel yeni içerikler de oyuna ekledi. Popüler talep üzerine, aynı ekran üzerinden 2 ile 4 kişinin oynayabileceği oyun modu ve hem çevrimdışı hem de çevrimiçi oyuncuların yarışabileceği Hızlı Yarış modu da oyuna eklendi.

Asphalt 9: Legends’ın aynı ekran üzerinden oynanabilme özelliği 41 farklı yarış pistini, 4 kişiye kadar çok oyuncuyu desteklemektedir. Asphalt 9: Legends’ın yenilikçi kontrol mekanizması Touchdrive™,özelliği de Nintendo Switch Joy-Con™ ve Nintendo Switch™ pro oyun kolu için de ayrı olarak optimize edilmiştir. Nitendo Switch versiyonuna özel oyuncular BMW Z4 LCI E89’un mavi ve kırmızı araç giydirme çıkartmasına sahip olabilecekler.

Asphalt 9: Legends’ı oynamak için Nintendo Switch Online üyeliği gerekmemektedir ve oyuncular herhangi bir oyun içi satın alma yapmadan bütün içeriğe de erişebilirler.

Asphalt 9: Legends – Nintendo Switch açılış videosunu izlemek için buraya tıklayınız.