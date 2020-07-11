Assasin’s Creed Valhalla’nın çıkış tarihi yanlışlıkla paylaşıldı

Bugün, Ubisoft Forward’ın hemen ertesi günü, bir Instagram reklamı tarafından Assasin’s Creed Valhalla’nın çıkış tarihi tüm internete yayıldı.

İnternete koyulan ve sonrasında silinen reklama göre Assasin’s Creed Valhalla, 17 Kasım 2020’de Xbox One, PS4 ve PC platformlarına çıkacak. Oyunun çıkış tarihinin yer aldığı reklam, Assasin’s Creed Valhalla’nın resmi İtalyan sayfası tarafından yayınlandı. Reklam bir süre sonra durum fark edilerek kaldırılsa da reklamı kaydeden bir Reddit kullanıcısı, fragmanı ve çıkış tarihini yükleyerek internetin sonsuz arşivine ekledi.

Bu senenin sonlarına doğru çıkacağı bilinen ancak tam tarihi açıklanmayan oyunun çıkış tarihiyle birlikte Ubisoft tarafından internete sızmayan bilgi neredeyse kalmamış durumda. Assasin’s Creed Valhalla’nın Ubisoft Forward’da gösterilmesi planlanan oynanış videosu da streamable’a sızdırılmıştı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Far Cry 6’nın afişi ve açıklaması Playstation Store’a düşmüştü ve oyunda Gaincarlo Esposito’nun yer alacağı belli olmuştu. Sonrasında oyunun fragmanı da sızdırılmıştı.