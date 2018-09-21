Assassin’s Creed Odyssey’in Türkiye tanıtımı Monster ile yapıldı

Assassin’s Creed serisinin merakla beklenen son oyunu Odyssey’in Türkiye tanıtım toplantısı bugün Aral Game ofisinde yapılırken, oyunun geliştiricisi Ubisoft tanıtım için Monster’ın yüksek performanslı gaming laptoplarını tercih etti

Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, Assassin’s Creed Odyssey’in geliştiricisi Ubisoft ve oyunun ithalatçısı Aral Game işbirliğiyle yapılan tanıtım toplantısına oyun basını yanında ünlü internet yayıncıları da katıldı. Katılımcılar oyunu Monster’ın yüksek performanslı oyun bilgisayarlarında denediler.

Milyonların Beklediği Oyun Türkiye’de

Tüm dünyada milyonlar satan Assassin’s Creed serisinin merakla beklenen son oyunu Odyssey, Antik Yunanistan’da geçiyor. Oyunun motoru tarafından kontrol edilen pek çok karakterin yer aldığı geniş ve canlı bir açık dünyaya sahip olan Odyssey, göz alıcı grafikleriyle de dikkat çekiyor. Fakat oyunu en yüksek grafik ayarlarında veya 4K ultra çözünürlükte akıcı bir şekilde oynamak isteyen oyunseverlere yüksek işlemci ve grafik işleme gücüne sahip bir oyun bilgisayarı gerekiyor.

Ubisoft’un Tercihi Monster Notebook

Kullanıcılarına çalıştıramadıkları bir oyun olması durumunda koşulsuz iade garantisi veren Monster, Assassin’s Creed Odyssey’i en yüksek ayarlarda oynamak isteyen oyun tutkunlarına pek çok farklı seçenek sunuyor. Oyunun geliştiricisi Ubisoft da sunduğu yüksek performans nedeniyle oyunun tanıtımı için Monster’ı tercih etti. Toplantıya katılan basın mensuplarının oyunu ultra grafik ayarlarında oynadıkları Monster gaming laptoplar, sahip oldukları en son nesil işlemciler, grafik kartları, yüksek hızlı bellekler ve yüksek okuma/yazma hızına sahip SSD depolama üniteleri sayesinde çok kısa yüklenme süreleri ve son derece akıcı bir oynanış sundu.

Masaüstü oyun bilgisayarı performansını dizüstüne getiren Monster’ın farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre hazırlanan modelleri, Full HD çözünürlükte IPS Mat LED ekran, RGB aydınlatmalı Türkçe mekanik klavye, yüksek hızlı veri transferi ve pek çok harici cihazla hızlı bağlantı imkânı sunan USB 3.1 Type A ve Type C bağlantı noktaları, HDCP destekli HDMI ve Mini DisplayPort 1.2 ve 1.3 portları gibi oyuncuların ihtiyaç duyabileceği pek çok özelliği de bünyesinde barındırıyor.

Monster’ın yüksek performanslı oyun bilgisayarları Assassin’s Creed Odyssey’in etkileyici dünyasına gidip unutulmaz bir macera yaşamak isteyen oyuncuları monsternotebook.com.tr adresinde ve markanın İzmir, İstanbul ve Kıbrıs’taki mağazalarında bekliyor.

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