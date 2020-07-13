Assassin’s Creed Valhalla resmi oynanış videosu ve içeriği

Bugünün ilk Ubisoft haberiyle sizlerleyiz. Ancak neyse ki bu sefer bir ‘leak’ haberiyle değil. Keza muhtemelen artık sızacak bir bilgi kalmadı. Ubisoft resmi kanalları aracılığıyla Ubisoft Forward’ın ardından Assassin’s Creed Valhalla’nın oynanış videosunu yayınladı. Dün resmi Ubisoft North America kanalından yayınlanan videoya göz atabilirsiniz:

Oyunun çıkış tarihi önceden sızdırılığı gibi 17 Kasım 2020 olarak doğrulandı. 31 dakikalık video 19 kısa bölümden oluşuyor. Ubisoft Forward’dan önce, playtest ekibi tarafından sızdırıldığı ve etkinlikte gösterilmesi planlandığı düşünülen 31 dakikalık videoyla aynı olmasa da neredeyse birebir paralel ilerliyor. Şimdi videonun içeriğine göz atacağız. Bu kısımdan sonrası oyuna dair görüntüler ve bilgiler içereceği için, ‘spoiler’ istemeyenlerin dikkatine.

Intro – Giriş

Girişte oyun içi görüntülerle birlikte videonun özel konuğu, Assassin’s Creed Valhalla’nın ‘Quest Director’ı Philippe Bergeron tanıtılıyor.

Assault,Rued Boss Fight – Saldırı, Rued Bölüm Sonu Dövüşü

Videonun bu kısmında oyunun kötülerinden Rued’e yapılan bir saldırı ve sonrasında da kendisiyle girdiğimiz teke tek savaşı görüyoruz. Burada amaç bir önceki görevle bağlantılı olarak Rued’den Oswald’ın intikamını almaktır. Bu kısımda oyuna eklenen yeni saldırı mekaniklerine de değiniliyor. Çift elle silah kullanma yetisinde yenilikler ve ‘stan’ sistemi, videoda bahsi geçen mekaniklerden. Bunların ise bir Viking olmanın getirdiği şiddeti olabildiğince iyi sergilemek için geliştirdiklerinden bahsediliyor.

Quest to Recruit Assault Force, Raid on King’s Bury – Saldırı Gücü Toplama Görevi, King’s Bury’ye Saldırı

Burada bir sonraki saldırı için asker topluyor ve sonrasında bir baskına gidiyoruz. Sonrasında seviye atlama ve yetenek seçme, yükseltme arayüzü ve menüsünü yakından inceleme fırsatı buluyoruz.

Player Choice, Open World Exploration – Oyuncu Tercihi, Açık Dünya Keşfi

Bu bölümlerde isminden de anlaşılabileceği gibi oyuncunun yaptığı tercihlerin hikaye üzerindeki geri dönüşü ve etkisini görüyoruz. Sonrasında da açık dünya keşfine çıkıyoruz.

Longship Gameplay, Flyting -Viking Yelkenlisi ve Flyting

Oyunun Vikingler üstüne kurulu olması sebebiyle oyunda kati suretle bulunması gerektiği düşünülen en önemli şeylerden birisi Kadırga yani Viking Yelkenlisiydi. Oyun içinde de birçok yere yelkenliyle gidilebiliyor. Yine Viking kültürüne ait oyunda yer alan diğer bir şey ise ‘flyting’ denen iki taraf arasında çoğunlukla şiir şeklinde hakaret ve savaş naraları okunmasından oluşan bir yarışma. Oyun içinde de ortaya bahis koyarak insanlarla ‘hakaret yarışmasına’ girebiliyoruz.

Fishing, Meeting Some Strangers – Balık tutma ve Yabancılarla tanışma

Çoğu açık dünya oyununda olduğu gibi Assassin’s Creed Valhall’nın da balık tutma mekaniği var. Oyunculara vahşete biraz ara vererek rahatlama alanı sunmanın yanında tutulan balıkları tüketerek sağlığımızı da yükseltebiliyoruz. Diğer kısımdaysa bir sunakta ibadet ederken çalınan eşyalarımızın peşine düşerek tanıştığımız yabancıları yakından tanıma fırsatı buluyoruz.

Chasing a Flying Paper – Uçan Kağıt

Oyuna etkisi olmayan ancak hayranlara ve oyunlardaki her şeyi toplamaya meraklı oyuncuları ilgilendiren uçan kağıtlar… Kağıtlarda ise dövme modelleri var. Kağıdı yakalamaya çalışırken oyuncuya küçük bir platform oyunu hissi yaşatıyor ve oyuncunun koşma ve engelleri aşma yeteneğini sınıyor.

Environmental Puzzles – Çevre bilmeceleri

Açık dünya içindeki neredeyse çoğu şeyle etkileşime girebiliyoruz. Ancak bunların hepsi kolay yoldan olmuyor. Kimi zaman bir eve girmek için zekice davranmamız ve küçük bulmacalar çözmemiz gerekiyor.

Mystic Boss Encounter – Gizemli Düşman Çarpışması

Bu kısımda yolda yürürken karşınıza çıkan bir kurbanın arkasından büyük hikayeler ve düşmanlar çıkabileceği gösteriliyor. Oyun boyunca farklı tuzaklarla karışılacak ve farklı boyutlarda zorlu mücadeleler vermemiz gerekecek.

Building a Cairn – Höyük dizme

Höyük dizmek de tıpkı balık tutmak gibi oyuncuyu oyunun hızlı temposundan kısa bir süreliğine uzaklaştırarak zihnini dinlendirmesi için var. Belirli yerlerde taşları üst üste dizerek höyükler yapabiliyoruz.

Attending the Wedding, Consequence of Choice – Düğün günü, Seçimlerin tercihleri

Bu kısımlarda da hikaye, tercihler ve tercihlerin doğurduğu sonuçlar üstüne duruluyor. Öncesinde Rued’in hayatını bağışlayıp bağışlamamamıza göre bizi düğünde bir sürpriz bekliyor olabilir.

Boss Battle – Bölüm Sonu Dövüşü

Checking in on a Friend – Eski bir arkadaş

Son kısımda ise eski bir dostu ziyaret ederek yolculuğumuzda bize katılması için davet ediyoruz.