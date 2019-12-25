ASUS, 280 Hz yenileme hızı sunan oyuncu monitörlerini duyurdu

280 Hz TUF Gaming VG279QM ve VG259QM ve 170 Hz ROG Strix XG279Q modelleri, ultra akıcı oyun deneyimi için ASUS FastIPS teknolojisiyle 1 ms GTG tepki süresi sunuyor! ASUS, 1080p çözünürlükte 280 Hz’e kadar yenileme hızına ulaşarak dünyanın en hızlı oyuncu monitörleri olan TUF Gaming VG259QM ve VG279QM modellerini ve WQHD (2560 x 1440) çözünürlüğe ve 170 Hz yenileme hızına sahip 27 inç oyuncu monitörü ROG Strix XG279Q’yu duyurdu. Üç yeni oyuncu monitöründe de 1 ms GTG tepki süresi elde edilmesini sağlayan ASUS FastIPS teknolojisi, 1000:1 kontrast oranı ve yüksek kare hızlarında gölgelenme ve yırtılmaları önleyerek oyunlarda keskin görüntüler sunmak için NVIDIA® G-SYNC™ ile eşleştirilebilen ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı (ELMB) Senkronizasyonu özelliği bulunuyor.

Ultra hızlı 1 ms griden griye tepki süresi için ASUS FastIPS teknolojisi

Yepyeni ASUS FastIPS teknolojisi, geleneksel IPS panellere göre 4 kat daha çabuk açılıp kapanabilen yüksek hızlı likit kristal bileşenlerden yararlanıyor. VG279QM, VG259QM ve XG279Q modelleri bu sayede gerçek 1 ms griden griye tepki süresine ulaşarak daha net renkler ve bozulma yaşanmayan oyun görüntüleri elde ediyor.

%95 DCI-P3 renk gamı ve 1000:1 kontrast oranıyla olağanüstü renk ve kontrast

TUF Gaming VG279QM ve VG259QM olağanüstü doğrulukta renkler sunmak için sRGB renk alanının %99’unu kapsarken, ROG Strix XG279Q de %95 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Üç model de 1000:1 kontrast oranı ve 178 derece geniş izleme açılarıyla farklı konumlardan bakıldığında bile görüntülerde ve renklerde minimum bozulma olmasını sağlıyor.

ASUS ELMB Sync ve G-Sync Uyumu Sertifikası ile oyunlarda ultra akıcı görüntüler

Üç yeni oyuncu monitöründe de yer alan ASUS’a özgü yeni nesil ELMB Sync teknolojisi, adaptive-sync özelliğini hareket bulanıklığını azaltma ile birlikte kullanarak net, akıcı ve pürüzsüz hareketli görüntüler sunuyor. ELMB Sync teknolojisine sahip ekranlar, sevilen oyunlarda 85 FPS’nin üzerine çıkabilen ekran kartlarıyla birlikte kullanıldığında en iyi sonuçları veriyor.

HDR grafikler ve oyunlar için DisplayHDR 400 sertifikası

TUF Gaming VG279QM ve TUF Gaming VG259QM, geleneksel monitörlere kıyasla daha geniş bir renk aralığı ve daha yüksek kontrast sunuyor. Böylece en parlak beyazlar ve en koyu siyahlar ile daha önce görmediğiniz ayrıntılar ortaya çıkıyor. 400 cd/m² parlaklık sunan ekranlar DisplayHDR™ 400 sertifikası için gereken sıkı gereksinimleri karşılıyor.

ASUS Dynamic Shadow Boost teknolojisi diğer alanları optimize ederek oyunlardaki karanlık bölgelerin otomatik olarak daha net görünmesini sağlıyor. Böylece hem izleme deneyimi genel olarak daha iyi hale geliyor hem de haritanın karanlık bölgelerinde saklanan düşmanlar daha kolay bulunabiliyor.