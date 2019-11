ASUS, 3. Nesil AMD Ryzen yeni TRX40 serisi anakartlarını duyurdu

ASUS, 3. Nesil AMD Ryzen Threadripper işlemcileri destekleyen yeni TRX40 anakart serisini duyurdu. ROG Zenith II Extreme, ROG Strix TRX40-E Gaming ve Prime TRX40-Pro, AMD’nin 3. Nesil Ryzen™ Threadripper™ işlemcilerinin tüm potansiyelini açığa çıkarmak isteyen profesyoneller, bilgisayar tutkunları ve oyunseverler için birçok iyileştirme ve yeni özellikler içeriyor. TRX40 yonga seti ile bir araya gelen 3. Nesil Threadripper işlemciler, üst seviye masaüstü modellerine ilk kez PCI Express® 4.0 teknolojisi sağlıyor. Böylece toplam 64 PCIe 4.0 veri yoluyla bant genişliğini iki katına çıkararak SSD’ler, ekran kartları ve diğer donanımlar için daha hızlı bir altyapı getiriyor. ASUS TRX40 serisindeki her PCIe® ve M.2 yuvası, maksimum bant genişliği için PCIe 4.0 bağlantısına sahip. Böylece ASUS TRX40 kartına takılan tüm genişleme kartları mümkün olan en yüksek hızda çalışabiliyor.

TRX40 serisi, üst seviye kullanıcılar için 256 GB’a kadar sekiz yuvada, dört kanal desteği sunuyor. Yeni 3. Nesil Threadripper işlemciler, bir önceki nesilde yer alan ECC bellek desteğini de devam ettiriyor. Böylece PC toplayan kullanıcılar, güçlendirilmiş 3200 MHz stok RAM hızıyla donanımlarını yepyeni bir boyuta taşıyabiliyor. Diğer yandan Republic of Gamers (ROG) Zenith II Extreme’deki özel OptiMem III teknolojisinin sağladığı ekstra güçle sınırları daha da zorlamak mümkün oluyor. Her şeyin en iyisini isteyen profesyonel kullanıcılardan performans bağımlısı oyun tutkunlarına ve kusursuz bir bilgisayar deneyimi arayan acemilere kadar herkes kendine uygun bir ASUS anakart modeli bulabiliyor. ROG serisi hakkında daha fazla bilgiye ASUS ROG web sitesinden ulaşılabiliyor. Tüm TRX40 anakart modellerinin teknik özellikleri ve görsellerinin yer aldığı rehber ise ASUS Edge Up adresinde bulunuyor.

ROG Zenith II Extreme: Tüm sınırları zorlamak isteyen kullanıcılar için geliştirildi

ROG Zenith II Extreme, 3. Nesil Threadripper işlemcilerin çekirdek ve bellek saat hızlarının sınırlarını zorlamak isteyen profesyonel kullanıcılar ve oyunseverler için ideal bir anakart olarak dikkat çekiyor. Baştan sona üst düzey donanımla dolu olan model, en talepkar kullanıcıları bile memnun edecek özelliklere sahip.

Anakartın stili, endüstriyel düzeyde güç ve oyuncu dostu hız arasında denge kuracak şekilde tasarlandı. Işıklar kapalıyken gizliliği ön plana çıkaran Zenith II Extreme, birden fazla bölgeye sahip Aura RGB LED aydınlatma açıldığında üst düzey bir gösteri merkezine dönüşüyor. I/O korumasının üstünde yer alan dekoratif panel, holografik Infinity Lighting motifi içeriyor. Tam renk LiveDash OLED ekran ise POST kodlarını, önemli sistem bilgilerini veya özel grafikleri gösterebiliyor. Alüminyum ROG Armor kartın ön kısmını büyük ölçüde kaplarken, metal arka plaka ise kartı büyük soğutma blokları ve genişleme kartlarının ağırlığına karşı destekleyip güçlendiriyor.

Gelişmiş 16 güç aşamalı VRM tasarımına sahip olan Zenith II Extreme, en ileri seviyedeki hız aşırtma denemelerinin bile üstesinden gelebiliyor. Artan iş yükü sonucunda fazla ısı oluşmaması için Zenith II Extrem’nin ana VRM soğutma bloğu iki yarı pasif fan kullanıyor. Bu fanlar, sadece alttaki bileşenlerin sıcaklığı 60ºC’ye ulaştığı zaman çalışmaya başlıyor. Isı dağılımını daha da artırmak amacıyla, ana VRM soğutma bloğu ve giriş çıkış korumasının altındaki yardımcı soğutma bloğuna bir ısı borusu eşlik ediyor. Yonga seti soğutma bloğunun altında yer alan bir diğer fan ise ısıyı ana M.2 yuvaları ve TRX40 silikonundan uzaklaştırıyor ve hava akışıyla SoC VRM’in bellek hızı aşırtma sırasında serin kalmasına yardımcı oluyor. Sadece ihtiyaç duyulduğu zaman çalışmaya başlayacak kadar akıllı olan bu fanların her biri Fan Xpert 4 aracı tarafından kontrol edilebiliyor.

Kapsamlı depolama seçenekleri sunan Zenith II Extreme’in beş M.2 yuvasının her biri dört adede kadar PCIe 4.0 yolu kullanıyor ve üç yuva doğrudan kart üzerinde yer alıyor. İki yuva ise özel DIMM.2 modülünde bulunuyor. Zenith II Extreme, büyük depolama kapasitesi isteyenlerin hala öncelikli tercihi olan hard diskler için ise sekiz adet SATA portu sunuyor.

İş istasyonları ve üst seviye masaüstü bilgisayarlardaki iş yükleri genellikle büyük miktarda verilerin bir makineden diğerine aktarılmasını gerektirdiği için ağ seçenekleri bu donanımlar açısından büyük öneme sahip. Zenith II Extreme, üç adet ağ arayüzü sunuyor. Intel® I211-AT Gigabit Ethernet kontrolcüsü işleri halletmeye yeterli olsa da Aquantia AQC-107 10GbE kontrolcüsü bir adım daha ileriye gidip terabaytlarca büyüklükteki aktarımların hızla tamamlanmasını sağlıyor. Zenith II Exteme, Intel AX200 Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5 desteği ile geleceğe dönük bağlantı seçenekleri de sunuyor.

USB hızındaki tüm yenilikler de Zenith II Extreme’de yer aldığından anakart en yeni çevre birimlerine hazır olarak geliyor. Arka panelde 10 Gbps işlem hacmine sahip yedi adet USB 3.2 Gen 2 girişi yer alıyor. Daha da önemlisi, kartta 20 Gbps bant genişliğine sahip süper hızlı USB 3.2 Gen 2×2 Type-C bağlantısı da bulunuyor. Ayrıca, ön panelde bir çift USB 3.2 Gen 2, dört adet USB 3.2 Gen 1 girişi ve üç adet de USB 2.0 başlığı yer alıyor.

Son olarak, ister oyun ister müzik için olsun, Zenith II Extreme tüm önemli ses donanımını da içeriyor. İleri seviye ESS Sabre 32-bit DAC ile SupremeFX S1220 codec destekleyen anakartın ses paketindeki diğer özelliklerden biri de nesnelere dayalı hassas 3D seslerle ayrıntılı ses alanları sunan DTS® Sound Unbound desteği.

ROG Strix TRX40-E Gaming: Tüm kontrolü elinize alın

ROG Strix TRX40-E Gaming, ileri seviye performansa sahio bir anakart. Üstelik tüm bu gücü, olağanüstü özelleştirme seçenekleri, zarif desenleri ve 1.3 inç LiveDash OLED ekran ile standart ATX biçimine sığdırmayı da başarıyor. M.2 soğutma bloğu ve ses devresi korumalarına uzanan çarpıcı açılı tasarımı sayesinde çoğu kısmı kapalı bir yapıya sahip olan anakart, bu sayede RGB LED aydınlatmanın her tonunda mükemmel bir görünüm sunuyor. Bu yeni Strix anakart, en talepkar hız aşırtmalarda bile, soğutma bloğunun üstünde yer alan iki yarı pasif fanla serinletilen 16 aşamalı VRM ile işlemciyi besleyebiliyor. ProCool II güç bağlantıları ve sağlam pinler, Threadripper’ın çok sayıdaki çekirdeğine istikrarlı güç iletimi sağlıyor ve bağlantıların kendilerini de yük altındayken bile serin tutuyor.

Kart ayrıca, depolama aygıtları ve çevre birimleri için de birçok farklı seçenek sunuyor. Her biri dörder PCIe 4.0 veri yoluna bağlı olan üç adet M.2 soketi ve sekiz SATA girişi kartın kenarını süslüyor. Arka kısımda ise 10 Gbps bant genişliğine sahip, biri Type-C™ türünde sekiz USB 3.2 Gen 2 girişi yer alıyor. Bunlara ek olarak dört adet de USB 2.0 Type-A™ girişi bulunuyor. Strix TRX40-E Gaming, standart fan başlıklarına ek olarak hem AIO hem de özel döngülere sahip soğutma sistemleri için özel başlıklar sunuyor. Yeni kart, üç adet de ağ kontrolcüsü içeriyor. Kartta Intel AX200 Wi-Fi 6 adaptörü ve Bluetooth 5 bağlantısına ek olarak, 2.5 Gbps Realtek Ethernet kontrolcüsü ve Intel I211-AT Gigabit Ethernet kontrolcüsü yer alıyor. Strix TRX40-E Gaming, ses deneyimi içinse SupremeFX S1220 ses codec’i ve DTS Sound Unbound desteği sunuyor.

ASUS Prime TRX40-Pro: Tüm 3. Nesil Threadripper modelleri için profesyonel düzeyde sağlam bir altyapı

Prime TRX40-Pro, video kurgulama ve 3D render alma gibi çok sayıda çekirdeğe sahip işlemcilerden yararlanan yaratıcı iş yükleriyle çalışan profesyonel kullanıcılar ve bilgisayar tutkunları için güvenilir bir altyapı sunuyor. Kartın sade ve futuristik tasarımına katkıda bulunan fırçalanmış alüminyum VRM soğutma bloğu, ısıyı 16 aşamalı güç dağıtımı alt sisteminden uzaklaştırıyor. Güç dağıtım sistemi, Infineon TDA21462 entegre güç aşamaları ile birinci sınıf bobinler ve bileşenlerden oluşuyor. Kartta yer alan tüm genişleme yuvaları, yüksek performanslı PCIe 4.0 ile geliyor: üç adet PCIe x16 ASUS SafeSlot, x16/x16/x16 yapılandırmasında çalışacak şekilde kartın ana bölümünde yer alıyor.

Prime TRX40-Pro, PCIe 4.0 x4 bant genişliğine ayarlı üç adet M.2 yuvası içeriyor. Çok büyük video dosyalarıyla çalışan içerik üreticiler, kurgu sırasında devasa giriş çıkış bant genişliği ve kesintisiz video oynatma elde etmek için birden fazla NVM Express® (NVMe) aygıtıyla RAID dizisi oluşturabiliyor. Bu yuvalardan ikisi özel bir soğutma bloğunun altında yer aldığından ağır iş yükleri altında SSD performansının düşmesi önlenmiş oluyor. Üçüncü M.2 yuvası ise, SSD’yi dikey yerleştirerek CPU soketi etrafındaki hava akışından yararlanmayı sağlıyor. Arka paneldeki USB girişleri arasında hızlı harici depolama, ses arayüzleri, özel video kurgulama kumandaları ve diğer aygıtlarla 10 Gbps’ye kadar bağlantı sağlayan üç adet USB 3.2 Gen 2 Type-A girişi ve bir adet ters çevrilebilir USB 3.2 Gen 2 Type-C girişi yer alıyor. Prime TRX40-Pro ayrıca Fan Xpert 4 aracıyla kontrol edilebilen eksiksiz bir fan ve sıvı soğutma başlığı seti de sunuyor. Wi-Fi modulü eklemek isteyenler için kartta E-key M.2 2230 soketi de yer alıyor. Kablolu bağlantılar ise Intel I211-AT çipten destek alan Gigabit Ethernet girişiyle sağlanıyor.

Realtek S1220 ses codec’i, EMI koruması ve sinyal bütünlüğünü korumak için sol ve sağ kanallarda ayrı PCB katmanları, saf bir ses kalitesi sunuyor. Daha yüksek ses performansı içinse, DTS X:Ultra desteği mevcut kulaklıklar ve hoparlörler için etkileyici bir 3D çevresel ses deneyimi sağlıyor.