ASUS Republic of Gamers kablosuz oyuncu kulaklığı ROG Strix Go 2.4’ü duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), dünyanın PC, PlayStation, Xbox, akıllı cihazlar ve el konsolu modunda Nintendo Switch ile kararlı

kablosuz bağlantı için 2,4 GHz USB-C bağlantı aygıtı kullanan ilk kulaklığı olan ROG Strix Go 2.4’ü duyurdu. Hafif yapıdaki Strix Go 2.4, hızlı şarj olmasının yanı sıra kesintisiz oyun maratonları için uzun pil ömrü sunuyor. Nerede olursanız olun net iletişim kurabilmeniz için yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip bir mikrofon bulunan kulaklıkta, uygun bas düzeyiyle ve zengin seslerle etkileyici oyun ve dinleme deneyimi sunan 40 mm ASUS Essence Sürücüleri bulunuyor.

Düşük gecikmeli kablosuz 2,4 GHz USB-C bağlantı aygıtı ve 3,5 mm jak ile çok sayıda platformla uyum

Bluetooth bağlantısında dikkat dağıtıcı gecikmeler yaşanabiliyor. ROG Strix Go 2.4 ile bu sorun ortadan kalkıyor. Dünyanın ilk USB-C 2,4 GHz RF teknolojisi ve çift anten bir araya gelerek gecikmesiz ses aktarımı sağlıyor. Ürün bu sayede mobil oyuncular veya el konsolu modunda Nintendo Switch için en önde gelen kulaklık haline geliyor. Strix Go 2.4 evde konsol veya PC ile oyun oynamak için de ideal. 20 metreye kadar menzil sayesinde oyuncular odada istedikleri gibi hareket edebiliyor veya hiçbir notayı kaçırmadan evde dolaşabiliyor.

Yeni kulaklık ayrıca 3,5 mm jak ile Xbox One ve diğer cihazlara uyum sağlıyor. Bu bağlantı, pil bittiğinde de kullanışlı bir alternatif yöntem sunuyor.

ÖNEMLİ NOKTALAR

• 2,4 GHz USB-C bağlantı: Nintendo Switch, akıllı cihazlar, PC, Mac ve PS4 ile uyumlu düşük gecikmeli bağlantı ve ek olarak 3,5 mm jak bağlantıya sahip

• Son derece hafif: 290 g ağırlığıyla hareket halindeyken rahatça kullanmaya yönelik tasarım, güvenle taşımak için bir çantayla tamamlanıyor.

• Yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofon: Makine öğrenimi destekli sektör lideri ses toplama özelliği ile oyun içinde net iletişim.

• Etkileyici hızda şarj: 15 dakikalık şarj ile üç saate kadar kullanım ve kesintisiz oyun için 25 saate kadar toplam şarj süresi.

290 g ağırlık ve taşıma çantasıyla hareket halindeyken rahatça kullanım

Yalnızca 290 g ağırlığındaki ROG Strix GO 2.4 uzun oyun maratonlarında rakipsiz rahatlık sunan son derece hafif bir oyuncu kulaklığı. Strix Go 2.4 katlanabilir tasarımı sayesinde kolayca taşınabiliyor. Ürünle birlikte gelen kullanışlı taşıma çantası kulaklığı ve ilgili diğer aksesuarları düzenli tutmanızı ve korumanızı sağlıyor.

Yapay zeka destekli sektör lideri mikrofon ile oyun içinde net iletişim

ROG Strix Go 2.4 oyun içinde net iletişim kurabilmeniz için yapay zeka destekli sektör lideri gürültü engelleme özelliğine sahip bir mikrofona sahip. 50 milyon kayıtlık derin öğrenim veri tabanından ve binlerce saatlik eğitimden yararlanan algoritma, çevresel seslerin %95’ini tanımlayıp engelliyor. Bu akıllı teknoloji sayesinde klavye gürültüsünden arka plandaki insan seslerine kadar her türlü ses büyük ölçüde ortadan kalkıyor ve oyun içinde diğer oyuncularla net iletişim kurulabiliyor. Çıkarılabilir, çift yönlü mikrofona ek olarak hareket halindeyken kullanım için bir de gizli mikrofon bulunuyor. Her iki mikrofon da yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisine sahip, ayrıca Discord ve TeamSpeak gibi önde gelen iletişim sağlayıcıların sertifikalarını da taşıyor.

Etkileyici hızda şarj ve kesintisiz oyun için 25 saate kadar toplam pil ömrü

ROG Strix Go 2.4, 5 V/900 mA girişe destek veren bir şarj yongasına sahip. Böylece şarj süresi büyük ölçüde azalıyor. 15 dakikalık şarj ile üç saate kadar kullanım mümkün olurken, toplamda 25 saate kadar kesintisiz pil ömrü sunuluyor. Bu da gerçek kullanımda kulaklılığı günlerce şarj etmeden oyun oynanabiliyor.

Özel hava geçirmez bölmeler ve 40 mm ASUS Essence sürücüleriyle zengin, net sesler ve derin baslar

Özel hava geçirmez bölüm tasarımı ve 40 mm ASUS Essence sürücüleriyle ROG Strix Go 2.4, son derece zengin, net sesler ve uygun bas düzeyi sunuyor. Bu sistem, oyuncuları sanal dünyanın içine çeken ses deneyimi oluşturuyor, müzik ve podcast gibi içeriklerin olması gerektiği gibi dinlenmesini sağlıyor.