ASUS Republic of Gamers ROG Swift 360Hz’i duyurdu

ROG Swift 360Hz G-SYNC Espor monitörü ile uç noktalar için benzersiz hız

Yaygın olarak bulunan 240Hz oyun monitörleriyle karşılaştırıldığında, ROG Swift 360Hz, saniyede yüzde 50 daha fazla kare sunarak E-spor karşılaşmalarında ve rekabetçi oyunlarda kazanmak için ihtiyaç duyulan avantajı sağlıyor. ROG Swift 360Hz, rahat 24,5” ekran boyutu ve Full HD çözünürlüğü ile yüksek performans sunarken, en üst düzey ROG oyun monitörleri serisiyle aynı tasarıma sahip olmasıyla göze çarpıyor.

Mini-LED, 32” ROG Swift PG32UQX G-SYNC Ultimate monitörde performans sunuyor

ROG Swift PG32UQX, gelişmiş bir 4K yüksek dinamik aralıklı (HDR) oyun monitörüdür. PG32UQX’in en yeni HDR özelliklerine sahip gelişmiş bir G-SYNC ULTIMATE işlemciye sahip 16:9 ekranı ve 1152 Mini LED bölmeli tam dizi bölgesel karartma arka ışığı ile, bir sahnenin en parlak vurgularını ve en karanlık siyahlarını, inanılmaz kontrast değerleri ve düşük halo etkisi ile görüntülemesini sağlıyor. Oyun içerisindeki ampuller veya güneş ışıüğı gibi küçük vurgular, HDR ile her zamankinden daha gerçekçi bir deneyim sunarak 1400 nit’lik parlaklığa ulaşabiliyor. Mini LED arka ışığı, daha karanlık sahneler söz konusu olduğunda olması gerektiği gibi kapanabiliyor. PG32UQX, diğer eğlence ihtiyaçları için de DisplayHDR 1400 uyumu sunarak oyunların dışında verimli bir monitör olacak şekilde tasarlandı. PG32UQX’in 32” genişliğindeki ekranı, 4K çözünürlükte mevcut olan tüm ekran boyutunu kullanmak isteyenler ve ölçeklendirmeden Windows masaüstünü çalıştırmak için daha uygun bir piksel yoğunluğu sunuyor.

Ekranın arkasında, ince bir çapraz krom şeritle ayrılmış birden fazla doku ile tasarlanmış ROG Swift PG32UQX, Aura Sync özellikli RGB LED ROG logosuyla diğer Aura Sync özellikli bileşenlerle uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Sehpanın tabanındaki logo projektörü, kullanıcıların Republic of Gamers logosunu yansıtmalarına veya verilen boş diskleri kullanarak özelleştirilmiş bir logo göstermelerine imkan tanıyor.

ROG Swift 360Hz G-SYNC ve ROG Swift PG32UQX monitörlerin, bu yılın ilerleyen aylarında satışa sunulması bekleniyor.

• Dünyanın ilk 360Hz Espor monitörü: ROG Swift 360Hz G-SYNC Espor monitörü, benzersiz 360Hz yenileme hızıyla çıtayı yükseltiyor

• 4K HDR oyun deneyimini en iyi şekilde yaşayın: 1400 nit HDR ve DCI-P3 renkli ROG Swift PG32UQX, 4K 32 ”NVIDIA® G-SYNC® ULTIMATE ekrana sahip

• Mini-LED teknolojisiyle arkadan aydınlatmalı: ROG Swift PG32UQX’un 16:9 ekranı, 1152 Mini LED bölgesi aydınlatılıyor ve bölgesel karartmayı destekliyor

ASUS Republic of Gamers (ROG), 360Hz yenileme hızına sahip dünyanın en hızlı ve ilk NVIDIA G-SYNC® oyun monitörü ROG Swift 360Hz’i ve 32 inçlik bir oyun ekranı olan, G-SYNC ULTIMATE teknolojisine sahip, çarpıcı 4K HDR görseller sunmak için mini LED teknolojisini destekleyen ROG Swift PG32UQX’i duyurdu.