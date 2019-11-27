ASUS Republic of Gamers yeni mouse’u ROG Chakram’ı duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Chakram modelini duyurdu. 16.000 DPI hassasiyete, üç farklı bağlantı moduna ve programlanabilen ve çıkarılabilen bir joystick’e sahip olan bu yeni oyuncu faresi, kullanıcılara üstün kontrol olanağı sağlıyor. Hızlı kablolu şarj ve kablosuz Qi şarj olanakları sunan bu fare, özel tasarım düğmeleri, vidasız manyetik tuşları ve kapağı ve DPI On-The-Scroll özelliğiyle oyunculara yeni bir güç katarak PC oyunculuğuna yeni bir yorum getiriyor.

2,4 GHz ve Bluetooth LE ile kablosuz bağlantı seçeneklerine ek olarak kablolu USB bağlantısıyla özgürlük ve esneklik

ROG Chakram; 2,4 GHz ve Bluetooth® LE ile kablosuz, USB ile de kablolu bağlantı imkanı sunarak oyuncuların ihtiyaçlarını karşılıyor. Birlikte gelen 1 ms 2,4 GHz USB bağlantı aygıtı ile anında bağlanan Chakram, pil ömrüne ihtiyaç duyulan anlarda Bluetooth LE bağlantısına geçiş imkânı tanıyor. Böylece uzun pil ömrüyle birlikte kablosuz bağlantının avantajlarından yararlanmaya devam edilebiliyor. İhtiyaç anında USB kabloyla da bağlanabilen bu yeni fare hem esneklik hem de günlük kullanım için rahatlık sağlıyor.

16.000 DPI ve 400 IPS optik sensöre ek olarak hem 2,4 GHz hem de kablolu modda 1000 Hz sorgu oranı

ROG Chakram, oyunculara ve daha fazlasına ihtiyaç duydukları hassaslığı ve hızı sunabilmek için üst düzey bir optik sensörle donatıldı. 100 ile 16.000 DPI aralığındaki sensör, hareketleri saniyede 400” değerine ulaşan olağanüstü hız ve 40 g hızlanma ile mükemmel şekilde takip ediyor. Fare ayrıca hem 2,4 GHz hem de kablolu modda 1000 Hz sorgu oranı sunarak gecikme yaşatmadan akıcı oyun deneyimi sağlıyor.

Oyunlarda ayarlanabilir üstün analog veya dijital kontrol için programlanabilir ve çıkarılabilir joystick

ROG Chakram’da yer alan joystick, oyuncuların gamepad olmadan da oyun oynayabilmesine yardımcı oluyor. Bu joystick sayesinde bir el farede diğer el klavyede kalabiliyor. Joystick’i farklı ihtiyaçlar için analog veya dijital modda kullanmak mümkün.

ROG Chakram’ın joystick’i analog modda uçuş simülasyonları için ideal hale geliyor. Oyuncular, ufak hareketlerle uçağı yükseltip dalışa geçebiliyor veya görüntüyü kaydırabiliyor. FPS veya Battle Royale türü oyunlardaki komutlar için ise joystick dijital moda alınarak dört farklı programlanabilir tuş şeklinde kullanılabiliyor. Silahı doldurmak veya değiştirmek, eğilmek, konuşmak, haritayı açmak, içerikler arasında geçiş yapmak gibi oyunlardaki her türlü komut bu tuşlara atanabiliyor.

ROG Chakram uzun ve kısa olmak üzere iki farklı joystick ile geliyor. Oyuncular kendi parmaklarına veya oyun tarzlarına uygun uzunluğu seçebiliyor. Joystick istenildiğinde tamamen çıkarılabiliyor.

Olağanüstü pil ömrü, kabloyla 15 dakika hızlı şarj, Qi ile kablosuz şarj olanağı

Şarj konusunu olabildiğince sadeleştiren ROG Chakram, kablolu veya Qi uyumlu cihazlarla kablosuz olarak şarj edilebiliyor. ROG Chakram, USB Type-C™ (USB-C) üzerinden bağlandığında 15 dakikalık şarjla 12 saat oynanış süresi sunuyor. Olağanüstü bir pil kapasitesine sahip Chakram,2,4 GHz RF ile bağlantı kurulduğunda 79 saate kadar oynanış süresi elde ediyor. Bu da gerçek kullanımda günlerce şarj etmeden oyun oynanabileceği anlamına geliyor. Fare ayrıca, harika ROG Balteus Qi oyuncu mouse pad’i gibi Qi uyumlu şarj yüzeylerinde de şarj edilebiliyor.

Vidasız manyetik düğmeler ve kapak, iterek yerleştirilen anahtarlar ve kişiselleştirilebilen sembol

ROG Chakram kolay kişiselleştirme özellikleriyle dolu. Vidasız manyetik düğmeler ve kapaktan iterek yerleştirilebilen özel anahtarlara ve kişiselleştirilebilen sembole kadar birçok imkan sayesinde Chakram’ı tamamen kişiselleştirilebiliyor.

Üst kısımdaki manyetik kapak, herhangi bir alet kullanmadan çıkarılabiliyor. Fare düğmeleri de manyetik olarak çıkarılabiliyor, böylece değiştirilebilen anahtarlara tornavida kullanmadan erişmek mümkün oluyor. Anahtarları değiştirmek de son derece kolay. Bu sayede oyuncular kendi güç ve tepki tercihlerine uygun anahtarları kullanabiliyor. Farede göz alıcı bir ROG logosu bulunuyor. Ancak kullanıcılar, arzu ettikleri takdirde ürünle birlikte gelen boş sembol parçasına kendi tasarımlarını ekleyip ROG Chakram’ı kişiselleştirebiliyor.

Hızlı tepki ve rahat his için özel tasarım düğmeler ve DPI On-The-Scroll özelliği

İnanılmaz oyun deneyimleri sunmak için geliştirilen ROG Chakram, rakiplerin önüne geçen özelliklerle donatıldı. ROG Chakram’da daha kısa basış mesafesiyle daha hızlı tıklama elde edilen özel tasarım düğmeler bulunuyor. Yaylar ve metal menteşelerin kullanıldığı bu mekanizma tuşları dengeliyor ve düğme ile anahtar arasındaki mesafeyi en aza indiriyor. Sonuç olarak minimum basış mesafesi ve hızlı dönüş elde ediliyor. Bu da her tıklamada üstün hız, tepki ve tutarlılık sağlıyor.

Yeni farede ayrıca, oyuncuların hiçbir yazılım kullanmadan hassaslığı kolayca ayarlayabilmelerini sağlayan DPI On-The-Scroll özelliği bulunuyor. DPI düğmesine basılı tutarken, tekerlek döndürülerek hassasiyet ayarlanabiliyor, düğmeye art arda basılarak dört farklı DPI düzeyi arasından istenilen seviye seçilebiliyor.