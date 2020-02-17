Asus Rog Pugio II Wireless İnceleme

Asus’un yenilenen Gladius serisini geçtiğimiz aylarda incelemiştik hatırlayacağınız gibi. Bu defa sırada yine merakla beklediğimiz bir model olan Pugio II var. Gördüğümüz onca RGB destekli fareyi bir masaya doldurup çalıştırsak bile hemen dikkat çekecek kadar etkileyici bir ışık gösterisi sunan ilk Pugio’nun ardından yeni fare neler sunuyor gelin birlikte inceleyelim.

Tasarım

Tasarımdan başlarsak, Pugio II tamamıyla yeni bir ürün olarak duruyor karşımızda. İlk Pugio ile hemen hemen hiçbir benzerliği bulunmayan Pugio II, tıpkı Chakram gibi çıkartılabilir bir üst kapağa sahip ve arka kısımdaki hayli geniş olmak üzere üç bölge RGB aydınlatma ile geliyor. Pugio II’de renkler çok daha pastel, ilk Pugio’nun keskin aydınlatması bu defa tercih edilmemiş ve bunda ürünün kablosuz olmasının da payı var. Üst kapağı çıkarttığınızda sizi ROG logosu (Chakram’ın aksine logo değiştirilemiyor), 2.4Ghz adaptörü ve eğer Omron anahtarları değiştirmek isterseniz iki adet vida karşılıyor. Chakram’da anahtarları değiştirmek için mıknatıslı ön kapaklar tercih edilmişti, bunda ise vida ile sabitlenmiş.

Fare hafif olmasına rağmen yan yüzeylerde yumuşak kaplamaların eksikliği hissediliyor. Tıpkı Chakram gibi bu modelde de pütürlü sert plastik tutuş destekleri kullanılmış. Yandaki fonksiyon tuşlarına kolay erişiliyor ve eğer dilerseniz bunları iptal etmeniz veya paket içeriğinde gelen kapaklarla tamamen devre dışı bırakmanız mümkün. Alt kısımda yer alan DPI/eşleştirme ve bağlantı modu düğmeleri ise çok ufak, ne olduklarını anlamak için gözünüzü iyice yakına getirmeniz gerekiyor.

Teknik Özellikler

Pugio II iki elle de kullanılabilen, simetrik (ambidextrous) bir fare. Orta boyutlarda, yuvarlak hatlara sahip ve ağırlığı da 100 gram. Kablosuz bir fare için oldukça hafif olmasının yanında 2.4Ghz bağlantı adaptörünün içinde taşınabilmesi ve Bluetooth modunda çalışabilmesi de (125Hz yenileme değeri size yetecekse) diğer artıları. Üzerindeki sensör 16000dpi’a kadar ayarlanabilen bir hassaslık değerine, 400 IPS hıza ve 40G hızlanma değerlerine sahip. Bu açıdan bakınca Logitech’in Hero 16k sensörüyle eşdeğer performanslar sunduğu söylenebilir. Yenileme hızı da kablo ve 2.4Ghz için 1000Hz, Bluetooth modu için ise 125hz. 2.4Ghz modunda oyunlarda harika bir performans gösteren farenin Bluetooth modu ise günlük çalışmalara uygun.

Performansı ile beğenimizi kazanan ürünün tam şarjda 80 saate kadar pil dayanımı sunması da takdire değer. Kablolu kullanımda Type-C ile sisteminize bağlanan ürün kutu içeriğinde iki adet yedek Omron anahtarı ile beraber geliyor. Alıştığımız zengin ROG donanımı yine kutunun içinde yerini almış.

Sonuç

ROG Pugio II Wireless’ı incelediğimiz sırada ürünün ne yurt içi ne de yurt dışı fiyatı belli olmamıştı. Sunduğu özellikler göz önüne alındığında, eğer uygun bir fiyat ile sunulursa piyasada hayli tutulacağı kesin.

Kürşat Zaman

PUAN: 90

KARAR

+Ergonomik tasarım ve rahat kullanım

+Zengin kutu içeriği

+Uzun batarya ömrü

+Type-C bağlantı kablosu

+Bluetooth desteği

-Bluetooth performansı pek düşük

-Sert plastik tutuş destekleri