ASUS ROG’dan oyuncular için: Rapture GT-AX6000

ASUS Republic of Gamers (ROG), yepyeni tasarımıyla dikkat çeken yüksek performanslı WiFi 6 (802.11ax) oyuncu router’ı Rapture GT-AX6000’i duyurdu. Geleceğin tasarımını günümüze taşıyan ROG Rapture GT-AX6000 oyuncu router’ı, oyuncuların daha fazla cihaza bağlanmasını sağlıyor ve oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Gücünü 2,0 GHz 64 bit dört çekirdekli Broadcom® CPU ve yeni nesil üst sınıf Broadcom WiFi 6 yonga setinden alan model, ASUS RangeBoost Plus özelliğiyle geniş bir kapsama alanı içinde 6000 Mbps’e kadar hız sunmasıyla en büyük mücadelelere her zaman hazır. Tamamen kişiselleştirilebilen ASUS Aura RGB aydınlatma efektleri de GT-AX6000’i göz alıcı bir router haline getiriyor.

Cihazlara daha fazla bant genişliği sunmak için yüksek hızda çalışacak şekilde tasarlanan GT-AX6000’de iki adet 2,5 Gbps Ethernet bağlantı noktası bulunuyor. Router ayrıca WAN ve LAN birleştirme özelliğinden yararlanıyor.

Son derece verimli WiFi 6

ROG Rapture GT-AX6000, toplam 6000 Mbps’e kadar hız sunabilen güçlü bir 4×4 çift bant WiFi 6 router. 2,4 GHz bandında 1148 Mbps, 5 GHz bandında 4804 Mbps’e ulaşabilen ürün, çift bant 4×4 WiFi 5 router’lardan 2,3 kata kadar daha hızlı. 160 MHz kanallardan, OFDMA ve MU-MIMO teknolojilerinden yararlanan WiFi 6 kabalalık ortamlarda 4 kat daha geniş ağ kapasitesi sunuyor., Böylece yoğun ağlar için ideal bir çözüm sunuyor.

Esnek ağ bağlantı noktası yapılandırması

Yüksek hızlı internet ve ağ bağlantılarında esneklik için ROG Rapture GT-AX6000’de iki adet 2,5 Gbps bağlantı noktası yer alıyor. Bunlardan biri WAN veya LAN bağlantı noktası olarak ayarlanabiliyor. Bu da oyuncuların bağlı cihazlara çok yüksek bant genişliği sunmasını veya ultra hızlı internet bağlantılarından yararlanmasını sağlıyor.

WAN birleştirme özelliğiyle 2,5 Gbps bağlantı noktasını 1 Gbps bağlantı noktasıyla birleştirerek 3,5 Gbps WAN bant genişliği elde etmek mümkün. Bu da en yeni ultra hızlı internet servis sağlayıcılar için bile yeterli bir hız. Bu inanılmaz internet bant genişliği Wi-Fi 6 veya LAN modundaki 2,5 Gbps bağlantı noktası üzerinden paylaştırılabiliyor.

LAN birleştirme özelliğiyle de kullanıcılar 1 Gbps LAN bağlantı noktalarını birleştirerek 2 Gbps LAN bağlantısı kurabiliyor. Bu da uyumlu NAS cihazları veya masaüstü bilgisayarlar gibi yoğun çalışan ağ cihazları için fazladan bant genişliği sağlıyor.





Üstün performans

ROG Rapture GT-AX6000 gücünü Broadcom 2,0 Ghz dört çekirdekli 64 bit işlemciden ve WiFi yonga setinden alıyor. Bunlarla elde edilen performans en zorlu oyuncu ağları için bile yeterli. Maksimum ağ performansını %18 artırarak yıldırım hızında çalışan model, veri aktarımını hızlandırıyor ve oyun deneyimini en uygun hale getiriyor. GT-AX6000 ayrıca ASUS RangeBoost Plus teknolojisinden yararlanıyor. RangeBoost’un bu en güçlü sürümü sayesinde eski cihazlar da dahil olmak üzere tüm WiFi cihazları için kapsama alanı artıyor. ASUS RF teknolojisi ve ASUS’a özgü diğer teknolojilerle birlikte, RangeBoost Plus WiFi sinyal menzilini ve kapsama alanını %38’e kadar artırıyor.

ASUS AiMesh teknolojisi kullanıcılara evlerinin her köşesini kapsayan gerçek bir ağ WiFi sistemi kurma imkanı veriyor. ASUS AiMesh uyumlu herhangi bir router modelini bir ağ düğümü şeklinde kullanarak ağ kapsama alanını genişletmek, ölü noktaları ortadan kaldırmak ve tüm evde son derece hızlı ve güvenilir bir WiFi deneyimi yaşamak mümkün.



Oyunu durdurmayın

ROG Rapture GT-AX6000 mobil, konsol ve PC fark etmeksizin her tür oyuncuya hitap ediyor. Bilgisayardan oyun sunucusuna kadar her aşamada oyun trafiğini hızlandırıyor. Özel üç katmanlı oyun hızlandırma teknolojisi kesintileri önleyerek bağlantıyı stabilize ediyor, gecikme süresini ve ping süresini kısaltıyor ve inanılmaz oyun deneyimi için hızı artırıyor

.

GT-AX6000 ayrıca PS5®, Xbox X® ve Nintendo Switch® gibi oyun konsollarıyla da mükemmel çalışıyor. Oyuncular özel Oyun Bağlantı Noktası üzerinden bağladıkları konsollara hiçbir karmaşık yapılandırma gerekmeden anında öncelik verebiliyor. Bunun için konsolu özel LAN-1 bağlantı noktasına bağlamak yeterli. Ardından her zaman önceliğe sahip, hızlı ve stabil bir bağlantı elde ediliyor.

ASUS Router uygulaması ile oyuncular Mobil Oyun Modu’nu etkinleştirerek mobil telefonlarına da öncelik tanıyabiliyorlar. Daha düşük ping süreleri ve daha az gecikmeyle daha iyi bir çevrim içi oyun deneyimi yaşayabiliyorlar.

Fütürizm esintileri taşıyan, oyun temalı yeni tasarımda dört adet çıkarılabilir kırmızı-siyah antenler yer alıyor. Kasadaki ASUS Aura RGB aydınlatma da etkileyici efektlerle kişiye özel hale getirilebiliyor.

• Son derece verimli WiFi 6: 6000 Mbps’e ulaşan WiFi 6 hızları ve özelleştirilebilen ASUS Aura RGB aydınlatma efektleriyle yepyeni tasarım

• Esnek ağ bağlantı noktası yapılandırması: İki adet 2,5 Gbps bağlantı noktası, toplam 3,5 Gbps’e kadar WAN ve LAN hızı, 2 Gbps LAN bağlantıları

• Üstün performans: 2.0 GHz dört çekirdekli 64-bit Broadcom® CPU, yeni nesil en üst sınıf Broadcom WiFi 6 yonga seti; RangeBoost Plus ile geniş kapsama alanı

• Oyunu durdurmayın: Üç katmanlı oyun hızlandırma, kablolu cihazlara öncelik veren özel Oyun Bağlantı Noktası, mobil oyunlar için geliştirmeler, fütürizm esintileri taşıyan tasarım

