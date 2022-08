Asus ROG’dan yeni bir arzu nesnesi: ROG Strix SCAR 17 Special Edition

ASUS’un dünyanın en güçlü ve çok yönlü dizüstü oyun bilgisayar modellerinden oluşan ROG (Republic of Gamers) serisine ait modeli ROG Strix Scar 17 G733 SE, Intel® ve NVIDIA®’nın en yeni bileşenleriyle güncellenmiş özellikleriyle piyasaya sunuldu. Strix SCAR SE, sahip olduğu güçlendirilmiş yeni donanım ve ileri teknoloji soğutma performansıyla sınıfındaki en iyi oyun deneyimini sunuyor. Özel seri, her an turnuvaya hazır ve performanstan ödün vermeyen bir dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyan oyuncular için tasarlandı.

Hız, donanım ve bağlantıda üstün performans

Yeni Strix Scar, yepyeni Intel Core™ i9-12950HX tarafından destekleniyor. Sahip olduğu NVIDIA GeForce RTX™ 3080 Ti ekran kartı ise QHD 240 Hz veya FHD 360 Hz panel seçeneklerinde en yüksek netlikte kareyi sunmak üzere tasarlanmış dinamik güçlendirme ile 175 W‘a kadar maksimum toplam grafik gücü (TGP) içeriyor. SCAR 17 SE, 64 GB’a kadar inanılmaz hızlı 4800 MHz DDR5 RAM, RAID 0 dizisinde PCIe® Gen 4 depolama sayesinde yükleme hızını maksimuma çıkarıyor ve en yüksek oyun performansı için özel bir MUX Anahtarı da sunuyor. WiFi 6E ve 2,5 Gb/sn Ethernet bağlantı noktası, oyuncuların istedikleri her yerden güvenle çevrimiçi bir oyun başlatabileceği anlamına geliyor. Tüm bu güçlü özelliklerin yanı sıra SCAR 17 SE, biri Thunderbolt™ 4’ü destekleyen çift USB Type-C® bağlantı noktası ve 4K 120 Hz video çıkışı sunan HDMI® 2.1 bağlantı noktası dahil olmak üzere yeni nesil giriş çıkış bağlantı seçeneklerine de sahip.



Daha soğuk, daha uzun ömürlü kullanım

ASUS ROG, en güçlü işlemci ve ekran kartlarının tek başına yeterli olmadığını, en yüksek performansı elde etmek için güçlü bir soğutmaya ihtiyaç olduğunu savunuyor. Yeni ROG Strix SCAR 17 SE, bilgisayarın tam potansiyeline ulaşmasını sağlamak için ROG’un tüm akıllı soğutma yeniliklerini içeriyor. ROG, son üç yıldır geleneksel termal macunlara kıyasla işlemci sıcaklıklarını 10°C’ye kadar düşüren Thermal Grizzly‘nin sıvı metal bileşimini çeşitli dizüstü bilgisayarlarda kullandı. Bu yıl ise ROG mühendisleri, SCAR 17 SE’nin hem işlemci hem de grafik kartlarında kullandığı Conductonaut Extreme adlı daha da yüksek performanslı bir sıvı metal formülü geliştirmek için Thermal Grizzly ile tekrar iş birliği yaptı. Sıvı metal termal bileşen ile işlemci üzerinde 15 dereceye kadar ısı düşüşü sağlanarak, bilgisayarın ısınma problemi ortadan kaldıran bu özellik, SCAR 17 SE’nin gerçek performansını ortaya çıkarmanın ilk adımı oldu.

Tasarımda eşsiz detaylar

ROG Strix SCAR 17 SE’nin benzersiz yenilikçi özellikleri, dahili parçalarla sınırlı değil. Tasarımıyla da göz dolduran oyun canavarı, RGB aydınlatmaya ve özelleştirilebilir zırh kapaklarına sahip. Cihazın üst kapağı ASUS’un özel geliştirdiği görünmez mürekkeple oluşturulmuş metin tabanlı tasarımla dikkat çekiyor. Normal aydınlatmada tasarım kendini göstermezken, mavi LED veya UV ışığı altında yeşil-mavi renk temasıyla parlıyor. Kompakt bir UV feneri de özel sürüm Strix Scar 17’nin kutusunun içinde yer alıyor. Kullanıcılar böylece tasarıma daha yakından bakarak SCAR Runner adlı mini oyun için gizli bir mesajı ortaya çıkarabiliyor.

Teknik detaylar:

İşlemci: 12th Gen Intel® Core™ i9-12950HX

Grafik: NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti ‘ ye kadar grafik, GDDR6 16 GB Max TGP 175 W

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Görüntü: 17.3 inç FHD (1920 x 1080) 360 Hz / 3 ms veya 17.3 inç QHD (2560 x 1440) 240 Hz / 3 ms, 100% sRGB, IPS-level panel ile Adaptive Sync ve Dolby Vision



Hafıza: 64 GB’a kadar çift kanallı DDR5 4800 MHz



Depolama: RAID 0’da 4 TB’a kadar PCIe® 4.0 SSD

Klavye: Aydınlatmalı klavye

WiFi / Bluetooth: WiFi 6E (802.11ax) / Bluetooth® 5.2

Pil: 90 Wh

Boyut: 395.0 x 282.1 x 23.4 ~ 28.3 mm

Ağırlık: 3.0 kg